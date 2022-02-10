亞泥補辦部落諮商同意程序，地質安全調查報告至今未公開，族人怒批嚴重瑕疵

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

亞洲水泥花蓮新城山礦區因未依《原住民族基本法》進行部落諮商同意，去年9月遭法院判決撤銷礦權展延許可後，亞泥隨即補做程序，本週六（2月12日）當地玻士岸（Bsngan）部落就將舉行諮商同意投票。

部分玻士岸部落族人昨（8）日北上抗議，認為礦區的地質安全調查報告至今仍未公開、受影響的土地清冊也不詳盡，部落即將在不知情的情況下投票，質疑程序嚴重瑕疵。經過協調，礦務局與原民會雙雙承諾盡速公布相關資料，並且在投票日前召開說明會，一一回答族人的問題。

亞泥礦權展延遭撤銷，補辦部落諮商同意程序

亞泥新城山礦區的礦業權原本於2017年到期，經濟部礦務局在同年同意亞泥展延礦權期限20年。當地居民不滿這項決定，發起行政訴訟，最高行政法院於去年9月決議駁回亞泥上訴，認定亞泥在新城山礦區並未依《原基法》進行原住民族諮商同意，判決展延許可無效，亞泥回復到先前申請展延的狀態。

礦務局局長徐景文昨表示，諮商同意只是申請礦業權展延的其中要件之一，亞泥若要完成申請還有許多條件必須符合，加上當前面臨《礦業法》修法，礦務局已暫停礦權展延的准駁，亞泥要申請展延礦權，「是很久以後的事」。

不過依現行《礦業法》規定，只要有提出申請即視為礦業權存續，因此亞泥仍可繼續挖礦。

亞泥新城山礦區與鄰近部落位置 | 地球公民基金會提供

地質調查結果未出爐、也分不清「誰的地」，三天後就要投票

亞泥敗訴後，即展開諮商同意作業與部落加強溝通，當地玻士岸部落向亞泥提出「30項訴求」，包含公布土地歷史真相調查報告與地質安全調查報告等。但在部分訴求還未被回應的狀況下，玻士岸部落會議今年1月決議，將於2月12日舉行諮商同意投票，引發族人反彈。

玻士岸部落族人昨日北上赴行政院抗議，強調亞泥案仍有很多問題有待釐清，不符合《聯合國原住民族權利宣言》對諮商同意的「自由、事先、知情、同意」原則（free, prior, informed consent，簡稱FPIC）。

當地地主、玻士岸部落耆老鄭文泉表示，行政院和原民會從2018年展開亞泥案土地流失之真相調查，經過四年，卻遲未公布調查結果，也尚未啟動土地返還作業；同樣的，由經濟部礦務局主導的亞泥礦區地質調查，2018年啟動至今也沒有任何結果，部落族人仍無法得知礦下居民是否安全。他認為，在這些程序尚未完備之前，不該貿然舉行諮商同意權的投票。

玻士岸部落會議耆老鄭文泉怒批，礦務局的地質調查報告結果一延再延，至今仍無法確認部落族人居住安全 | 攝影：李蘇竣

玻士岸部落會議Ayug部落副召集人田明正指出，亞泥在諮商同意公文中提到，諮商同意的範圍包含373筆已核定礦業用地之公有原住民保留地，但卻沒有提供這些土地的地號、位置等圖資，無法判斷位在哪個部落範圍或傳統領域，族人更無從得知是否涉及自己的土地。

族人自行調查後發現，其中可能包含了別的部落的土地，不完全是玻士岸部落的土地，在認定上將是嚴重的行政瑕疵，應重新認定關係部落。

礦務局、原民會承諾將提供資料、投票前赴部落說明

陳情結束後，部落族人也和原民會、礦務局代表進行協調，兩個單位一致承諾，將在12日投票前於部落召開說明會，一一釐清族人問題。

對於373筆土地資料不詳盡的問題，原民會土地管理處處長杜張梅莊表示，當初是為避免個資洩漏所以沒有加註地主姓名等資料，會盡快套疊比對、提供土地清冊，協助釐清諮商同意範圍。他坦承，若真的涉及別的部落，當天投票恐怕有瑕疵問題；但他也強調，《原基法》精神就是要部落自決，部落會議既已決定辦理投票，公部門很難介入，只能提供程序建議，不能強制暫緩或禁止。

礦務局局長徐景文承諾，除了提供初步報告，也會在投票前舉辦部落說明會 | 攝影：李蘇竣

至於地質調查的結果，礦務局局長徐景文說明，地質小組已經完成初步報告，但仍然只是學術數據，必須經過小組委員說明詮釋，才方便一般民眾理解。但眼看投票日在即，徐景文承諾，這些現有的數據資料會在昨日提供給居民，兩週內做出完整的最終版報告。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航