睽違11年「水果王國」福島水蜜桃、草莓準備來台？貿易商：會先觀望市場需求

（中央社）行政院昨（8）日宣布福島5縣食品有條件解禁，日本政界領袖、福島縣知事內堀雅雄紛紛表達謝意和歡迎之意。福島縣水蜜桃農家表示，要種更多美味水蜜桃銷往台灣。

台灣在2011年311大震災及福島第一核電廠核災後對福島等5縣食品（除酒品以外）實施管制，8日行政院宣布大幅解禁，讓福島等5縣許多農民感到很高興。

日本《福島中央電視台》報導，以福島縣的水蜜桃、蘋果而言，2005年起的5年間，台灣是福島縣水蜜桃、蘋果等水果的最大出口國。

2005年度福島出口量共62噸當中，銷往台灣數量有35噸；2008年度出口量共148噸，銷往台灣有114噸；2009年度出口量共124噸，銷往台灣有75噸。2010年度出口量共152噸，銷往台灣有21噸。

JA全農福島的副本部長宍戶藤市表示，現在福島的蔬果、大米等所受負面謠傳漸漸淡薄，給人的印象漸朝好方向改變。美國去年9月也已解禁日本食品，看來出口的大門將更寬敞。

福島縣的水蜜桃農家表示，

311大震災前出口很多水蜜桃到台灣，現在水蜜桃又能出口到台灣的話，感覺很安心，很期待讓台灣民眾吃到很多可口水蜜桃，尤其是311震災後，水蜜桃品種增多了，可以提供更多好吃的水蜜桃給台灣民眾。

《福島中央電視台》報導，2年前採訪過台北市市場業者，詢及如果福島食品解禁問題，結果台灣業者認為，希望福島縣派人到台灣舉辦說明會，讓台灣民眾能感到安心食用。還有業者表示，希望獲得有關食品檢查結果等的正確資訊。另有人表示，盼能用眼睛看得到的方式，證明食品安全性。

《中央社》記者曾採訪福島的安齋果樹園、丸清果樹園，業者特別拿出檢查證明文件，顯示檢驗結果未查出有輻射（放射線）汙染。

福島是「水果王國」，草莓、水蜜桃都知名

福島有「水果王國」之稱，福島具有盆地特有的氣候，夏天高溫多濕、冬天寒冷降雪量少，農民善於利用這種寒暖差距大氣候，種植水蜜桃、梨、葡萄等暖地性果樹以及蘋果、櫻桃等寒地性果樹。

其中，水蜜桃產量居日本全國第2名，因為在福島盆地成長、完熟的水蜜桃糖度高，果肉細緻，部分品種水蜜桃被用來獻給皇室。

名為「福春香」（hukuharuka）的草莓是福島人的驕傲，此名稱的意思是傳遞福島春天的香氣。資生堂公司位於東京銀座的西洋甜點名店「資生堂Parlour」本月推出的「草莓聖代」活動，就有使用福春香草莓的甜點，一份2600日圓（約新台幣636元）。

福島縣磐城市四倉町Wonder Farm綜合型農業主題樂園，設有販售蔬果、加工品的「森林市場」、烹煮當地農產品料理的「森林廚房」、製造番茄汁及番茄醬的「森林AGRI工坊」、栽培花卉蔬果的「花園與農園」等。

此外，由TOMATOLANDIWAKI（暫譯：番茄園磐城）公司與JR東日本合資成立的JR TOMATOLAND IWAKIFARM（JR番茄園磐城農園）在此設置溫室栽培番茄，年產量約600噸。除了提供遊客現摘，也製成加工品，包括推出番茄口味啤酒，是新開發商品。

貿易商：有符合規定、明確標示就會考慮進口

行政院宣布將於2月下旬有條件解除福島食品進口限制，貿易商表示，福島5縣特色食品包含蒟蒻、味噌、魚蛋加工類，台灣對進口食品檢驗一向嚴謹，只要符合安全數據、明確標示產地，會考慮進口福島5縣食品。

行政院8日召開記者會宣布有條件開放福島5縣食品進口，由於台灣民眾向來喜愛日本水果、零食，睽違11年，有哪些日本食品將再度登台，備受關注。

一名貿易商接受《中央社》記者訪問時指出，在311地震前，曾進口過日本福島的水蜜桃，由於產季接近8、9月，剛好在中秋節前後，台灣民眾有贈禮需求，政府解禁後，只要福島產的水果符合科學根據，在安全數值內，台灣也有市場需求，會考慮進口。

從事進出口水果業務長達16年的貿易商表示，台灣民眾較喜愛日本的蘋果、水蜜桃，近年較青睞麝香葡萄與草莓，以產地來說，蘋果以青森較為知名，水蜜桃則是和歌山與山梨縣，麝香葡萄主要從山梨縣、岡山縣與長野縣，而熊本縣的白草莓、粉紅草莓都有廣大市場。

不過，大型通路商透露，過去禁止福島5縣食品進口前，當地其實就不是日本食品進口來源主力，政府宣布解禁後，仍需要觀察一陣子，視市場需求決定是否進口相關產品。

行政院宣布有條件開放福島5縣食品輸台，未來福島縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、千葉縣開放品項產品，需檢附雙證；不過，野生鳥獸肉、菇類與漉油菜，將維持禁止進口。同時，宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣生產製造菇類；宮城縣、岩手縣生產製造的水產品；靜岡縣生產製造茶類產品；宮城縣、埼玉縣、東京都生產製造的乳製品與嬰幼兒食品，也須檢附雙證。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺