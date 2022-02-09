男男路人擁吻入鏡北京冬奧新聞直播：畫面被新加坡電視「河蟹」後，反在網路上爆紅

北京冬奧吸引了各國媒體來到中國，包括新加坡的亞洲新聞台（Channel News Asia）。電視台在當地連線報導中，記者身後突然闖入兩名男子，他們還在鏡頭前熱烈擁吻了起來。對於許多新加坡人來說，這是他們第一次在當地電視台上看到兩個男人接吻，電視台後來雖然將該畫面剪掉，但這個影片仍被網友上傳到網路上，引發熱烈討論。

2月4日，亞洲新聞頻道記者Low Minmin正在北京一家酒吧，報導民眾正在那觀看冬奧開幕式。當她正在描述因為今（2022）年因為疫情開幕式的規模縮小許多時，兩名男子意外闖入她身後的畫面，熱情地在鏡頭前接吻。這則影片很快的在新加坡網路上傳開。

雖然亞洲新聞台在網路上播出的新聞片段，沒有這對男子接吻的畫面，但有網友在微博上傳了未刪剪的版本，截至今（9）日已有48.7萬人次觀看。廣受年輕族群喜愛的TikTok上，也能發現這個畫面被網友後製加入彩虹的版本，觀看人次更破90萬。

男同性戀的性行為在新加坡屬於非法，且根據新加坡廣播守則，廣播媒體必須謹慎處理「同性戀、女女戀、雙性戀、跨性別、性倒錯、戀童癖以及亂倫」的資訊或題材，若內容明顯涉及這些方面都一律不准播出。

新加坡LGBTQ倡議團體Sayoni的創辦人Jean Chong認為，這段影片及其引發的反應，表明新加坡的法律已經過時了。「新加坡被認為是一個已開發國家，但在LGBT權利方面，我們確實非常落後。」

LGBTQ支持者Elijah Tay告訴《Vice新聞》：「在社會將各種LGBTQ+身份的人描述成不正常的人、或根本不存在，在電視上看到兩個男性接吻，對許多人來說是一個陌生的場景。」

「雖然這可能是計劃之外的，但這是對LGBTQ+戀情的客觀描述。」Elijah Tay說，「是一種未經當地電視台審查的，愛的表現。」

新加坡 當局禁止宣傳同性戀生活方式的電視節目。 2008年，當地電視頻道播出一集 美國居家裝潢節目《Find & Design》 ， 主持人幫助一對同志伴侶，將他們的房間改造成適合他們收養的嬰兒的育兒所，結果因違反規定而被罰款 1萬5000美元 。新加坡資訊 通訊及媒體發展管理局（IMDA）的 罰款 聲明 表示 ，該節目「將同志生活風格以及非傳統的家庭組成正常化。」

2015年，台灣歌手蔡依林的歌曲《不一樣又怎樣》也因為以同性戀故事為題材，遭新加坡禁播。雖然電台與電視台禁播，但公眾仍可公開購買到唱片，也能透過Youtube網站觀賞到歌曲的音樂錄像。

Taiwanese Singer Jolin Tsai Earns Singapore Ban for Same-Sex Marriage Video http://t.co/LMxAxjFPTY pic.twitter.com/Xgiv4916j4 — THR International (@THRGlobal) May 27, 2015

新加坡一些民眾，包括宗教團體，對同性戀的觀念仍相當保守，而政府也傾向於維護「傳統家庭價值觀」。根據新加坡刑事法377A條款，任何男性間無論在公共或私人場所進行口交和肛交，都屬犯罪行為，違法者可面對最長2年監禁。

不過新加坡當地LGBTQ社群也正在茁壯，除了自2009年開始舉行一年一度同志集會「粉紅點」以外，新加坡開國總理李光耀的孫子李桓武，也在2018年在臉書上公開出櫃。

當地LGBTQ青年組織Young Out Here的創辦人Benjamin Xue表示，新加坡廣播媒體的審查制度，不能控制年輕一代消費的媒體。年輕人沒有收看免費電視，而是觀看YouTube和其他線上串流媒體。

他補充說，過去15年來，年輕人的態度發生了顯著變化。「現在 他們出櫃的年齡要年輕許多，而且對自己的身份更加確定——尤其是跨性別和非二元性別的年輕人」， 然而「他們的父母、他們的祖父母和社會上的其他人，觀看的方式仍然與他們不同。」這也可見 網路媒體和地方電視台，因為消費族群的不同，走向差異越來越大。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺