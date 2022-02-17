《別做熱愛的事，要做真實的自己》：最有本事的求職者絕對擅於溝通，也從不低估任何談話對象

文：艾希莉．史塔爾（Ashley Stahl）

切莫低估任何談話對象

我知道這很難想像，但最好的工作往往並不一定屬於真正優秀的候選人，反而是屬於最有本事的求職者，而這些人可能對自己夢想的工作並沒有太多「相關經驗」，但他們絕對是擅於溝通的人，也從不低估自己的談話對象。

就在我搬去倫敦的前幾個星期，我在華府的K街漫步，以我不起眼的文科學士學位，和我身邊一大堆很可能有著光鮮亮麗的哈佛學位、史丹佛大學證書和牛津學歷的人做比較。我不知道我是覺得害怕、還是樂於接受脫穎而出的挑戰。畢竟，事業成功的人並不見得是靠自己的學經歷，雖然那一紙文憑似乎決定一個人在職場中的價值。

我想到了那些具影響力的領導人物，約翰．麥基（John Mackey，Whole Foods的執行長）、艾倫．狄珍妮（Ellen DeGeneres，名脫口秀主持人）、安娜．溫圖（Anna Wintour，《Vogue》的總編輯），他們雖然沒有大學文憑，但還是表現非凡。我心想，如果我沒有最優秀的大學學位或成績，我最好學會如何與每個人交朋友。所以，我該怎麼做呢？

申請人追蹤系統的黑暗面

你猜怎麼著？即使是頂尖學校的畢業生也需要加入我們普通人的行列，進入最可怕的演算法軟體，即所謂的申請人追蹤系統（Applicant Tracking Systems，ATS）。這些系統將針對任何職位數千名的求職者進行篩選，據說，多達九○％的《財星》（Fortune）全美五百大企業都會使用某一種履歷篩選軟體。對於一個收到成百上千份應徵履歷的職位，ATS軟體對人力資源主管來說是個非常寶貴的工具。從網上收到個人履歷的那一瞬間，人力資源部的電腦就會開始運用語法分析程式，除履歷表上所有花俏的格式，並將其文字分解成可識別的字串，進而分析關鍵字和詞語。

然後，ATS會針對履歷評分，再把「最優秀」的履歷回傳給人力資源總監。也就是說，絕大多數時候，當你在網上申請工作時，你的履歷可能完全沒人看過就被拒絕了。而且說真的，整個流程都比你讀這句話的速度更快。

超過八○％的工作機會並不會公告在網路上。為什麼呢？辦公室出現職缺時，招聘是一件痛苦的事。事實上，找到真正優秀的人才並不容易，而那些能注意到優秀候選人的人，本身就很有本事，能一眼看出千里馬的技能和才華。這就是為什麼招聘者會要求親朋好友推薦，甚至慷慨地獎勵同事推薦適合懸缺職位的人選。這一切往往發生在招聘者考慮將工作機會公告上網之前，以避開這項繁瑣的行政流程。

正因如此，如果你現在在網上申請工作，便是陷於就業市場最底層二○％的機會，而你值得擁有更多的選擇，不該受限於此。給自己選擇權，為自己創造更多的機會，就是珍愛自己的表現。你是不是被困在無止境的工作申請當中，沒有收到任何回音呢？我了解你的心情。我搬到倫敦之前，在華府停留的那幾個星期裡，我學到了一件事，想要得到機會，首先要學會如何行銷自己，想辦法將對話契機變成工作面試。朋友們，這就是你此刻要學習的人生轉向。

人生是一場數字遊戲

如你所知，我並不打算被ATS自動化軟體所打敗，我知道自己的反恐之路絕非傳統路線。我決定把人生當作一場數字遊戲，深知如果你敲了足夠多的門，總會有一扇門為你打開。如果你沒有得到結果，原因很簡單：你敲的門並不夠多。這一點適用於你的事業、愛情生活、和你與自己的關係。你現在有陷入困境的感覺嗎？你可以在哪裡為自己創造更多的選擇或可以開始去敲哪些門呢？

我的旅程始於二○○九那一年，在華府一個悶熱的下午。我剛搬進憲法大道上的新房子，花了一整個上午整頓行李，對未來之事感到焦慮。我即將畢業了，打算赴倫敦攻讀研究所。明天是我報名參加的政府職涯發展計畫（Government Pathways Program）的第一天，這會讓我取得學士學位所需的最後三個學分。

這門課是由雷德蘭茲大學（University of Redlands）政治系開設的，為學生提供一個機會，親身體驗更多華府就業途徑的相關知識，這代表我們每天都會聽到全城不同政治領導人的講座。聽取這些外交官、政治說客、參議員、研究人員和外交政策官員的意見，將改變我的人生，但我在這個過程中所學到的技能，將為我開啟更多的大門，這是我在當下並沒有意識到的。

整頓行李時，我無意中聽到樓下一群同學在玩投杯球（beer pong）。我忍不住翻了白眼。我來這裡是想弄清楚我未來的人生和職涯規畫，其他人似乎都只是想著吃喝玩樂。我開始整理我的衣服抽屜時，心裡想著多浪費時間啊。為了隔絕噪音，我大聲打開饒舌歌手傑・魯（Ja Rule）的音樂，同時打開這個小房間唯一的窗戶。街道上熙熙攘攘，我四處觀看，路上的人們似乎都帶著一種明確的方向感，好像每個人都有一個重要的去處。

我把頭伸出小窗子外，朝憲法大道望去，我看到兩名參議員正在私下進行祕密談話，而工作人員則像一群小小兵似的匆匆跟在他們身後，努力跟上他們的步伐。緊跟在這些小小兵後面爭搶位置的是一群記者，追問對當天政治困境的見解和答案。我記得我當時心裡想著，我多麼希望像這些人一樣——成為重要的、舉足輕重的大人物。在你的職業生涯中你是否也曾有過這種感覺，私心渴望脫穎而出，成為重要人物？在我的大學生涯中，我第一次真正有歸屬感，感覺自己一定能夠成功。我永遠不會忘記當下和宇宙融為一體的感覺，沉浸在前所未有的恩典之中。

擁抱「拒絕」是通往自由之路