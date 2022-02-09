港府推抗疫以來最嚴措施：私人場所禁2個以上家庭聚會、進入街市超市商場須先打針

（中央社）香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例連續兩日超過600例，昨（8日）新增625例，其中大部分是本土感染病例。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上公布，新增的確診案中，大部分屬於Omicron變種病毒，而且是跨家庭聚會傳播。

香港自一月初爆發第5波較嚴重的疫情，過去兩週已有約2600例確診。

連續兩日本土逾600個案

（中央社）香港行政長官林鄭月娥昨日公布兩年多來最嚴厲的防疫措施，包括私人處所不能有超過2個跨家庭聚會，接種疫苗後才能進入餐飲店等場所，且限聚令收緊至兩人，並勒令關閉更多場所。

林鄭月娥昨日下午會晤記者，指最新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情來得凌厲急速，行政會議稍早時討論對策，決定採取以下措施壓制疫情。

禁兩個以上家庭聚會

一是在原有的17項表列處所，再加入宗教場所、商場、百貨公司，超市、菜市場（或市集）、理髮店共6個處所。原本的社交距離措施也延長至2月24日凌晨；宗教場所及理髮店也須自10日起需要關閉至24日。

二是「疫苗通行證」將於2月24日實施，市民進入受限表列處所如餐飲店及超市等，須使用「安心出行」及提供疫苗接種紀錄。其中一類的餐飲店提前自10日起實施。

Photo Credit: AP/ 達志影像

三是當局緊縮限聚令，2月10日起公共場所的聚集限制由目前的4人收緊至2人；任何私人處所不可以有2個以上的跨家庭聚會，但照顧者可獲豁免。

四是不接受強制病毒檢測的人，罰金由港幣5000元（約1.8萬台幣）調升到1萬元（約3.6萬台幣）。

五是港府將修改法令，雇員要擁有疫苗通行證才可上班。若拒絕接種疫苗而未能上班導致被解雇，將不再被視為「不合理解雇」。

Photo Credit: AP/ 達志影像 理髮店即將關閉，不少香港市民都趕赴剪髮，理髮店大排長龍。

在宣布上述嚴厲措施之際，林鄭月娥同時公布新一輪疫情資助計畫，政府將會向防疫基金注資260億港元（約928億台幣），資助受影響商店、公司或雇員。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex