2022/02/09,
醫療

港府推抗疫以來最嚴措施：私人場所禁2個以上家庭聚會、進入街市超市商場須先打針

港府推抗疫以來最嚴措施：私人場所禁2個以上家庭聚會、進入街市超市商場須先打針
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

香港自一月初爆發第五波較嚴重的疫情，過去兩週已有約2600例確診。

（中央社）香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例連續兩日超過600例，昨（8日）新增625例，其中大部分是本土感染病例。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上公布，新增的確診案中，大部分屬於Omicron變種病毒，而且是跨家庭聚會傳播。

香港自一月初爆發第5波較嚴重的疫情，過去兩週已有約2600例確診。

連續兩日本土逾600個案

（中央社）香港行政長官林鄭月娥昨日公布兩年多來最嚴厲的防疫措施，包括私人處所不能有超過2個跨家庭聚會，接種疫苗後才能進入餐飲店等場所，且限聚令收緊至兩人，並勒令關閉更多場所。

林鄭月娥昨日下午會晤記者，指最新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情來得凌厲急速，行政會議稍早時討論對策，決定採取以下措施壓制疫情。

禁兩個以上家庭聚會

一是在原有的17項表列處所，再加入宗教場所、商場、百貨公司，超市、菜市場（或市集）、理髮店共6個處所。原本的社交距離措施也延長至2月24日凌晨；宗教場所及理髮店也須自10日起需要關閉至24日。

二是「疫苗通行證」將於2月24日實施，市民進入受限表列處所如餐飲店及超市等，須使用「安心出行」及提供疫苗接種紀錄。其中一類的餐飲店提前自10日起實施。

AP_22039316318074
Photo Credit: AP/ 達志影像

三是當局緊縮限聚令，2月10日起公共場所的聚集限制由目前的4人收緊至2人；任何私人處所不可以有2個以上的跨家庭聚會，但照顧者可獲豁免。

四是不接受強制病毒檢測的人，罰金由港幣5000元（約1.8萬台幣）調升到1萬元（約3.6萬台幣）。

五是港府將修改法令，雇員要擁有疫苗通行證才可上班。若拒絕接種疫苗而未能上班導致被解雇，將不再被視為「不合理解雇」。

AP_22039348692277
Photo Credit: AP/ 達志影像
理髮店即將關閉，不少香港市民都趕赴剪髮，理髮店大排長龍。

在宣布上述嚴厲措施之際，林鄭月娥同時公布新一輪疫情資助計畫，政府將會向防疫基金注資260億港元（約928億台幣），資助受影響商店、公司或雇員。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。