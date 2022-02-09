2022/02/09,
醫療

本土新增10例：半數為居隔期間陰轉陽，高雄新增4例感染源待釐清

本土新增10例：半數為居隔期間陰轉陽，高雄新增4例感染源待釐清
Photo Credit: 指揮中心提供

我們想讓你知道的是

陳時中表示，今日本土新增10例，有5例為居隔期間陰轉陽，其中2例是日翊物流相關的家屬，另外3例則是點點幼兒園（2位是父親、1位是幼兒園的幼童）。

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增54例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為10例本土個案及44例境外移入（25例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮官陳時中說明，今日新增的本土案例，有半數為居隔期間陰轉陽，新驗出的案例中有4例在高雄，感染源仍有待釐清。

本土案例半數為居隔期間陰轉陽，境外移入落地採檢有1例為台灣女足隊員

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。

陳時中表示，今日本土新增10例，有5例為居隔期間陰轉陽，其中2例是日翊物流相關的家屬，另外3例則是點點幼兒園（2位是父親、1位是幼兒園的幼童）。

至於新驗出的案例，陳時中表示高雄有4例，其中3例為一家人。相關疫調和隔離正在進行中，其他接受檢驗的家屬目前結果皆為陰性。

新北新增1例新驗出的個案（案19385），則是該市昨日新增4例感染源不明案例的接觸者。

Image_from_iOS

陳時中表示，新北目前有一位確診個案尚未列入案號，是一名移工因開工時有症狀就醫採檢陽性。新北相關疫調已在進行中，與此名移工同宿舍的人員也都召回採檢。

有關媒體報導苗栗新增2名確診個案的消息，陳時中特地在記者會上澄清，此2名個案因相關家屬是日翊物流的員工，已在桃園居家隔離，因此疫情前、後都與苗栗無關。

陳時中說明，今日落地採檢的境外移入案例包含1名台灣女足的隊員返台。其他幾位隊員在國外檢驗陽性者，直接先送到集中檢疫所，今日將再安排採檢。陳時中表示，境外移入案例的計算方式，是以在台灣檢驗為陽性者，才會列入。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為26例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國（5例）、奧地利及阿拉伯聯合大公國（各3例）、荷蘭（2例）、德國、越南、法國、柬埔寨、以色列、南非、澳大利亞、加拿大、西班牙、新加坡、希臘、馬來西亞及印度（各1例）移入；另18例調查中。入境日介於去（2021）年11月26日至今（2022）年2月8日。

陳時中說明昨（8）日疫苗施打了20萬4567人，他表示可能因為剛過完年，疫苗預約的人數稍少。第一劑疫苗覆蓋率為81.96％、第二劑為75.07％、基礎加強劑為0.73％、追加劑為24.96％。

陳時中表示，昨日疫苗施打數量最多的廠牌為輝瑞BNT疫苗，總計施打了14萬3748人。

指揮中心發言人莊人祥說明第22期疫苗預約情形，自今日上午10點至下午1點，總計有28萬4717人完成預約，以莫德納預約數（20萬6532人）最多、輝瑞BNT（6萬6290人）次之、第三多為高端（1萬0961人），最少則是AZ疫苗（934人）。

0209_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。