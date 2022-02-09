本土新增10例：半數為居隔期間陰轉陽，高雄新增4例感染源待釐清

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增54例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為10例本土個案及44例境外移入（25例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮官陳時中說明，今日新增的本土案例，有半數為居隔期間陰轉陽，新驗出的案例中有4例在高雄，感染源仍有待釐清。

本土案例半數為居隔期間陰轉陽，境外移入落地採檢有1例為台灣女足隊員

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。

陳時中表示，今日本土新增10例，有5例為居隔期間陰轉陽，其中2例是日翊物流相關的家屬，另外3例則是點點幼兒園（2位是父親、1位是幼兒園的幼童）。

至於新驗出的案例，陳時中表示高雄有4例，其中3例為一家人。相關疫調和隔離正在進行中，其他接受檢驗的家屬目前結果皆為陰性。

新北新增1例新驗出的個案（案19385），則是該市昨日新增4例感染源不明案例的接觸者。

陳時中表示，新北目前有一位確診個案尚未列入案號，是一名移工因開工時有症狀就醫採檢陽性。新北相關疫調已在進行中，與此名移工同宿舍的人員也都召回採檢。

有關媒體報導苗栗新增2名確診個案的消息，陳時中特地在記者會上澄清，此2名個案因相關家屬是日翊物流的員工，已在桃園居家隔離，因此疫情前、後都與苗栗無關。

陳時中說明，今日落地採檢的境外移入案例包含1名台灣女足的隊員返台。其他幾位隊員在國外檢驗陽性者，直接先送到集中檢疫所，今日將再安排採檢。陳時中表示，境外移入案例的計算方式，是以在台灣檢驗為陽性者，才會列入。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為26例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國（5例）、奧地利及阿拉伯聯合大公國（各3例）、荷蘭（2例）、德國、越南、法國、柬埔寨、以色列、南非、澳大利亞、加拿大、西班牙、新加坡、希臘、馬來西亞及印度（各1例）移入；另18例調查中。入境日介於去（2021）年11月26日至今（2022）年2月8日。

陳時中說明昨（8）日疫苗施打了20萬4567人，他表示可能因為剛過完年，疫苗預約的人數稍少。第一劑疫苗覆蓋率為81.96％、第二劑為75.07％、基礎加強劑為0.73％、追加劑為24.96％。

陳時中表示，昨日疫苗施打數量最多的廠牌為輝瑞BNT疫苗，總計施打了14萬3748人。

指揮中心發言人莊人祥說明第22期疫苗預約情形，自今日上午10點至下午1點，總計有28萬4717人完成預約，以莫德納預約數（20萬6532人）最多、輝瑞BNT（6萬6290人）次之、第三多為高端（1萬0961人），最少則是AZ疫苗（934人）。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺