《商人、企業與外資》：台美經濟下的援助體系與外來投資

文：洪紹洋

第六章 台美經濟下的援助體系與外來投資

一、再探美援：企業金融、技術人員與商業網絡

（一）小型民營工業貸款

1950年，美國恢復對中華民國政府提供經濟援助，最初的受援對象多集中在公營事業。在民營企業的融資上，台灣雖存在三間由台灣省政府經營的商業銀行，卻因放款較為保守與僧多粥少的情形下，不少企業則透過地下金融的渠道獲得融資。台灣的中小企業融資要遲至1970年代，政府成立中小企業銀行與推動信用保證制度，才明確出現以中小企業為中心的融資政策。

實際上，1950年代美國曾提出以支援民營企業購入資本財和原料的貸款構想。這項構想的源起，可追溯自1953-1954年間美援會與美國駐華經濟援助機構針對台灣小型民營工業的經營狀況進行調查，體認到阻礙小型民營工業發展的主因為資金不足與外匯短缺，故無力購買擴廠時所需的進口資材。台灣的商業銀行受限於法規限制無法經營中期放款，未能發揮融資的功效。

基於上述的理由，1954年政府在美國的授意下，在美援的項目下舉辦小型民營工業貸款，提供業主支付購買資本財與建築房屋時所需資金。值得注意的是，這項計畫並非由當時主導工業政策的工業委員會進行審核，而是由商業銀行所承辦；究其原因，在於美國政府認為工業委員會係由來自中國大陸的外省人所主持，顧慮到審核時可能會偏袒外省人資本家，反倒是商業銀行對地域經濟較為熟悉，也要陪放20%的資金，銀行本身存在風險，將會以嚴格的態度審核放款。

然此計畫執行後，政府考量到銀行未必清楚當時的政策，故由安全分署、工業委員會、外匯貿易審議委員會、財政部、台灣省政府建設廳、懷特公司和美援運用委員會等共同組成聯合委員會，提供電力、進口原料、外匯和政府政策等資訊供銀行參考。

在資金放貸上，分為新台幣與美元兩種。回顧1950年代台灣的匯率制度，可知悉政府採行「複式匯率」制度，對屬於民生必需品與策略性工業所需外匯給予較為優惠的匯率，有別於一般匯率。例如1951年4月時，這類匯率的官價為1美元折合新台幣10.25元，爾後匯率並經常調整。當時接受貸款的民營企業，借入美元時得以較為優惠的匯率，取得向海外購入資本財和原料，償還美元固然也以較為優惠的匯率作為規劃。然而，1958年政府推動「改進外匯貿易方案」，政府宣告將走向單一體系的匯率，匯率由1美元從兌換新台幣24.78元的匯率，貶值為40.03元。

政府將匯率制度往單一匯率移行的過程，也促使原本以較低成本的優惠匯率取得美元貸款的民營企業，還款時因美元貶值需付出更多的成本，造成財務的衝擊。另一方面，關於這項貸款政策的評估成效究竟為何，是否能有助於改善產業金融體制？

從接受貸款的廠商家數來看，1954-1957年共有384家工廠接受小型民營工業貸款。1958年美援會開始就接受貸款的工廠，實施美援計畫後在財務方面是否獲得改善進行調查，發現該計畫對於受援工廠的資本結構並無顯著改善，原因在於這些工業資本的淨值本已偏低，大多數的事業為實施小型民營工業貸款，因此在增加資本配合的過程中，同時仰賴舉債，並因應添加設備之需或增加營運資金。

1963年林立鑫在《台灣銀行季刊》發表的〈台灣私營工礦企業資本結構之研究〉，以1957年底和1958年6月兩個時點的財務資料為基礎，對接受小型民營貸款前的194家廠商樣本，還有實施貸款後的212家廠商等兩類群體進行分析。在接受貸款工廠的資本結構，以工廠淨值占負債總額的百分比為指標。結果發現，資本結構合乎標準的工廠（淨值占負債總額100%以上或無負債者），原本占全部工廠的42%，計畫完成後占38%。

其次，資本結構接近標準的工廠（淨值占負債總額71-100%），原本占5%，計畫結束後升至9%。復次，自有資本不足的工廠（淨值占負債70%以下與淨值虧盡者），計畫前後均占54%，未有變化。經由此一報告體現出，大多數工廠仍呈現自有資金不足的情形。

總的來說，美國政府要求台灣實施的小型民營工業貸款，立意為提供購入資本財所需的資金借貸。但當資本財購入後仍需有對應的資金配合新的生產，再加上政府匯率制度更動在新台幣貶值下，導致還款成本增加。也就是說，攸關企業體質的財務面，並非美援所提供的一次性借款所能改善，而是有賴於完備的產業金融制度，才有助於經營時所需的資金週轉。經由小型民營工業貸款的說明，或可提供對美援討論的另一條路徑，顯現出美援並非萬靈丹，仍存在援助制度的侷限。

（二）技術支援與技術者養成

以往吳翎君曾就大陸時期國民政府的商人與技術者團體的網絡進行討論，強調當時留學美國的學生返回中國後，成立中美工程師協會與中國美國商會，作為與美國間的聯繫和技術者集團的知識交流。撤退來台的中華民國政府對美國政經往來的高層人士固然存在大陸時期的延續關係，但該如何掌握美國與台灣間人力資源的產業技術連結關係？

對美援時期稍有了解的研究者，討論這段時間時的企業，常會聯想到懷特公司（White Company）的角色。然而，懷特公司與來台投資的企業並不相同，而是作為美國對台援助體系中的一環，負責各個計畫的評估與管理。稍詳言之，當時台灣受限於技術專家極度缺乏，凡經建計畫的規劃、公民營事業的創設與投資，乃至公共工程與企業的技術管理層面等均需要專業協助時，常由懷特公司提供各項諮詢；基於上述的理由，政府在申請美援計畫時，即將聘任懷特公司專家的費用納入在內。