日本疫苗供應充足，為何第三劑接種率仍在已開發國家墊底？

文：中野愛琳（Airin Nakano，國立台灣大學學生）

新年伊始，日本COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情沉寂數月後捲土重來，每日新增確診數連日創新高，突破十萬大關，遠超去（2021）年夏秋季的第五波疫情。

除了節節攀高的確診病例數，日本個位數的第三劑疫苗接種率也引人注目。截至2月4日，日本共接種609萬3568劑第三劑疫苗，涵蓋率僅4.8％，在OECD（經濟合作暨發展組織）國家中敬陪末座。儘管日本厚生勞動省（以下簡稱厚勞省）早在去年9月，就討論將為已接種兩劑疫苗的民眾提供第三劑疫苗，但在推進第三劑疫苗施打進度時卻困難重重，導致今日日本疫苗供應充足，卻無法及時接種的困境。

厚勞省臨時調整接種間隔，地方政府措手不及

2021年9月中旬，厚勞省的工作人員在NHK的採訪中透露，第三劑疫苗接種已提上議程。10月底，隸屬於內閣府的COVID-19對策分科會（類似台灣衛生福利部設置的傳染病防治諮詢會）一致同意，將所有已接種兩劑疫苗的民眾列為第三劑之接種對象。同日，厚勞省宣布從12月起由醫事人員依序接種第三劑。

11月10日厚勞省宣布，疫苗追加劑「原則上」將以所有已接種兩劑且滿八個月的民眾為對象。但在一週後面向地方政府舉辦的說明會上，厚勞省表示若在地方爆發群聚感染，接種間隔可以「例外」縮短至六個月，但地方須提前與中央溝通，不得自行判斷。此時厚勞省仍將群聚感染視為「非常特殊的情況」。

12月1日，第三劑疫苗開打。但在同月中旬，因應國際Omicron變異株疫情迅速擴散，厚勞省宣布醫事人員、長期照顧機構受照顧者及照顧者、住院患者第三劑接種間隔縮短兩個月，65歲以上長者亦縮短一個月。為滿足突增的疫苗需求，中央會在原先計畫的分配量上再增加500萬劑。

由於獲得第三劑藥事承認（批准其在日本國內製造、販賣）的輝瑞BNT疫苗及莫德納疫苗的接種間隔規定為「至少六個月」，厚勞省縮短接種間隔的決定似乎只是「微調」。然而，中央的這一決定引地方政府反彈：例如在今（2022）年1月12日舉辦的全國知事會上，德島縣知事飯泉嘉門就擔憂「（突然縮短接種間隔）會為執行疫苗接種作業的地方帶來混亂」，並要求中央儘快公布調整後的接種對象、接種間隔及分配量等。

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為何日本的地方政府難以迅速調整接種間隔呢？除了需要提前調動接種人力並確保場地，最棘手的是還要調整疫苗預約系統。不同於台灣憑健保卡（或入出境許可證、護照）即可在網路平台預約接種，日本需要由公所向接種對象一一發送COVID-19疫苗「接種券」，民眾在收到接種券後，再憑券上的號碼在網路平台預約。

由於日本未實施強制性身份證，健康保險卡亦未IC卡化，因此沒有統一的身份證明文件及雲端資訊系統，為符合接種條件（12歲以上）的近1億1400萬人口，編列接種號碼並發送接種券工程浩大。打個比方，台灣就好像可以用Facebook登入或連結應用程式或網站，日本則需要從零註冊帳號。

而管理住民票（記載居民姓名、出生年月日、性別、住址等個資的帳簿）的市村町公所，就肩負製作並發送接種券這一重大任務。厚勞省在去年推進第一、二劑疫苗接種時，列出接種對象優先順序，依序為醫事人員、65歲以上長者、具有慢性疾病者、長照機構照顧者及工作人員、及其他64歲以下的民眾。公所也須按這一順序，為順位較高的族群優先發送接種券。

但其中65歲以上長者及64歲以下的民眾人數眾多，各公所又不得不細化優先順序，比如每5歲或10歲為一個年齡段、在同一年齡段中有罕見疾病的順位較高等。由於各市村町的人口數、人口結構及作業效率不同，導致年齡相同的人在甲市早已打上疫苗，在乙市卻遲遲等不到一紙接種券的情況發生。

由此可見，中央一聲令下縮短接種間隔，對地方而言就是要在短時間內趕完原本計畫數週完成的工作。例如，今年2月的接種對象人數原為1416萬人，將接種間隔縮短一至兩個月後人數暴漲至2276萬人。且厚勞省宣布調整接種間隔的時間點是去年12月中旬，正值年末，各公所正忙著收尾，不難想象地方工作人員的不滿。厚勞省目前僅調整了個別族群的接種間隔，若全年齡接種間隔縮短，恐怕將帶來更大混亂。

疫苗有庫存但到貨緩慢，地方政府及醫療院所苦苦等疫苗

短期內接種對象增加，首先會擔心疫苗供應不足。

不過厚勞省於1月中旬表示，1800萬劑莫德納疫苗即將到貨，敦促地方政府儘快施打第三劑疫苗。根據厚勞省公布的資料，2月的接種對象人數為2276萬人，而預計供應劑量為2670萬劑，就總數而言可以滿足突增的接種需求。

然而，有庫存並不意味著這些疫苗就能馬上送達全國1718個市村町：中央首先會向47個都道府縣分配疫苗，各都道府縣再將疫苗分配至下屬的市村町；最後由市村町下發至各接種站及醫療院所。只要其中任何一環延誤，整個接種進度都會受到影響。

目前厚勞省尚未宣布今年5月後預計的供應劑量，導致地方也無法「超前部署」。此外，市村町分配疫苗的過程也十分繁瑣：除接種站外，還要考慮大大小小醫療院所的需求，分配作業耗時耗力。

與台灣相同，日本也有很多私人開業的診所；當市村町疫苗供應量有限時，有些診所會暫時分不到疫苗。為加速疫苗接種，有些市村町（如筆者居住的東京都八王子市）僅提供接種站接種，省去醫療院所的分配作業。

民眾抗拒疫苗混打，輝瑞BNT疫苗一針難求