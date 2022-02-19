香老闆《逛市場、呷小吃》：南機場早市——日治時期真的有飛機場啊！

文：香老闆

南機場早市——真的有飛機場啊！

我在南機場公寓旁出生，一家六口住在一間十坪左右的平房，圍牆裡曬衣服的小庭院中種了一棵石榴，每年中秋都會結一顆紅寶石色澤的酸澀果實。馬路對面的青年公園是我的後花園，不少玩伴都住在南機場公寓，以及已經消失的漳州街上的警察宿舍。那個時候南機場公寓社區中的巷子完全沒人擺攤，沿街的幾棵大榕樹也不存在，只有巷子裡的幾戶一樓住家開了文具玩具跟麵食攤，我最喜歡裡面賣燒餅油條的小店。

南機場是曾真實存於台北市中的飛行機起降場，日本人野島銀藏在1914年於古亭庄練兵場（即南機場）上的飛行表演，為台灣首見飛機升空飛行，機場的位置是現在的青年公園往西南筆直延伸到華中河濱公園的長條區域。有南應該就有北，北機場就是現在的松山機場舊稱。光復後，南機場成為來台軍人的農莊及軍舍，從此消失在台北地圖上。嚴格說來，南機場公寓並不在當時的南機場上，而且用早已不存在的日治時期南機場命名，挺不符合當時要去除外權統治影響的命名原則。

1964年竣工的南機場公寓第一期有美式風格的螺旋樓梯、電纜地下化、垃圾通道，在當時可是台北最先進的社區，跟現在的形象完全相反。而後公寓被增建、補建，還加裝了各式不同鐵窗，感覺就像是補補貼貼的長褲。其實我喜歡這種歷史痕跡還有超現實的存在感，作為美援跟美國化時期代表，漫步抬頭望向天空時，會有身處異國的感受。

Photo Credit: 商周出版

除了夜市，南機場也有從清晨便開始營業的早市。不像其他的夜市，早上通常是菜市場或完全不營業。但這裡從早到晚都是賣吃的，部分攤子早上跟晚上是由不同的攤主掌事，販售不同的庶民美食。

我很喜歡在南機場吃傳統台式早午餐，選擇多元又集中。對於現在滿街的西式早餐感到煩膩嗎？不妨來這裡跟計程車司機大哥、在地耆老一起品嚐有肉有湯有飯有麵的早餐。南機場夜市跟饒河街、臨江街夜市並列為最多必比登推薦攤商的夜市。

早上來南機場吃完早餐之後，可以花點時間在南機場公寓區散步，穿過房子中間的街樓孔道，尋找螺旋樓梯。也可散步去青年公園，前身是空軍的高爾夫球場。植物園、國立歷史博物館都在附近，如果晚上才來，可就體驗不到陽光從樹梢灑下的浪漫。

Photo Credit: 商周出版

周邊景點介紹

青年公園

位於台北市萬華區，面積有24.44公頃，周邊有許多國宅及軍宅。日治時期為日軍古亭庄練兵場，台灣始見飛機起降的南機場主體，也曾作為賽馬場地。青年公園內有正門大時鐘、九曲橋等景觀設施，也有植物溫室、音樂舞台、兒童遊樂區等其他設施。

植物園

植物園自1921年設立，為日治時期研究植物的重要場所，園內依植物分類系統和習性分區，有詩經植物區、民俗植物區、十二生肖區、多肉植物區、蕨類植物區、棕櫚科區等，總共有兩千多種植物。園內還有國定古蹟、欽差行台，是台灣唯一僅存的清領時期閩南式官署建築，因興建中山堂由台北城內被拆移至此。

Photo Credit: 商周出版

南機場岡山肉燥飯

＃今天不吃羊肉爐

＃焢肉要肥一點或瘦一點隨你點

台北市中正區中華路二段307巷南機場夜市口

09:00～16:30，週一公休

焢肉飯50元／魚皮湯50元

我一直以為岡山有名的是羊肉爐，不知道肉燥飯是否也很出色？這家在南機場已經賣四十年的老攤料理區很大、很乾淨，坐在樹下棚子中吃東西，感覺就是自在舒服，早餐來碗焢肉飯，一整天的精氣神都被補滿了。

焢肉飯最為重要的首推那塊滷肉，瘦肉部分處理得好並算不了什麼，但若脂肪部位處理得當，那就絕對能做出好吃的焢肉，這是為什麼我特別選了比較肥的部位。這塊焢肉連脂肪都滷得很有味道，醬香味濃郁，吃起來滑嫩黏口，還帶有一絲膠質甜味，但是不會太油膩。咬下一口脂肪，扒一口飯，飯粒被脂肪包覆住的濃郁軟滑香味，吃起來好美味。

魚皮湯給了我意外的驚喜，魚皮帶一些肉，還有魚腹的軟嫩油脂，吃起來就像吃虱目魚肚那般鮮嫩，並有著濃濃的海香味。湯底是豬骨加上新鮮魚肉骨一起熬煮出來的，海洋的鮮味加上豬骨的甜味，等同鮮香甜鹹佐上一點薑絲辛香，好喝。

書籍介紹

本文摘錄自《逛市場、呷小吃：滷肉飯、湖州粽、黑白切，品味老臺北人的庶民美食與文化縮影》，商周出版

作者：香老闆

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

最在地的美味記憶，最有溫度的城市故事

體現城市的歷史文化縮影，收錄戀戀難忘的庶民美食

精選14座台北市特色老市場、64家必吃名單，探訪行家隱藏版銅板美食

最便利的大眾交通工具代步，按捷運路線規畫吃貨地圖

有情感、有溫度的文字，娓娓道來市場與周邊地區的典故文化、發展歷程

有人說，要認識一座城市，就到菜市場裡逛一逛。

市場裡不只有生鮮時蔬可買，還有庶民好味隱藏其中，更有數不清的故事、豐沛的人情味——

信維市場位在台北市黃金地段，房價卻是全市最低，建築內近乎無光，二樓卻有湖州粽吸引饕客循竹葉香氣而至。

南門市場初設立時為供應在台日本人日常採買的高檔菜市場，而後主要消費族群轉為國民政府家眷，販售的上海本幫菜與江浙甜點是最大特色。

頂下郊拚發生後，大龍峒一帶成為同安人短暫落腳之地，而後多數經商者轉往大稻埕發展，遂讓大龍峒保留更多人文風氣，保安宮、孔廟就在左近。

150年前，台北府城中唯一的市場便是城中市場，如今府城建築不再、周邊的百年書店正在消失，唯小吃仍舊飄香。

東門市場、永春市場、晴光商圈、南機場早市……每個市場都有自己的美好風華、迷人又實惠的美食，米粉湯、滷肉飯、赤肉羹、紅燒肉、肉包、油飯、豆花，說也說不完。

尋找並記錄可能消失（或已經消失）的傳統老味，知名YouTuber香老闆花了八個月時間，走訪台北市內56座傳統市場，每座市場至少重複拜訪三次以上，將這些市場背後的歷史與故事、周邊景點、美味小吃化為文字與影像，期望能讓更多人發現傳統市場的美好與價值。