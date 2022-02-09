歐盟推430億歐元「歐洲晶片法案」打造本土半導體產業，點名台灣是理念相近的夥伴

歐盟執委會（European Commission）於2月8日發布報告，為了確保半導體技術領先及供給晶片無虞，制定「歐州晶片法案」（European Chips Act）協同歐盟成員國一起投入430億歐元（新台幣1.36兆元），預計在2030年於半導體市場中搶下全球至少20%的市占率，點名台灣為理念相近的夥伴，為日後合作埋下伏筆。

歐盟籌財源，至少投入430億歐元打造本土半導體產業

執委會報告指出，到了2030年，至少會有80%的成年人具有基本的數位能力，而歐盟超過2000萬名資通訊專家，且所有人口稠密區都將被5G覆蓋，75%的企業將會使用雲端、大數據和人工智慧。

有鑑於此，本次歐洲晶片法案，將會結合歐盟成員國、相關第三國以及私營部門的資源，率先提供110億歐元（新台幣3487億元）用於研究開發項目，確保半導體設備、人才繼續領先全球。

法案中強調，將打造適合投資的環境，為半導體先進製程做出貢獻，甚至為半導體新創公司提供20億歐元的融資，支持中小企業在市場上擴張。

歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「歐洲晶片法將改變歐洲的市場競爭力，除了短期緩解晶片荒外，中長期歐洲將成為工業領導者。」但是具體時間表仍未出爐，晶片法案後續將需由歐盟成員國和歐洲議會通過。

不過，這一項龐大的支出成為歐盟一道難題，根據《彭博社》報導，范德賴恩曾表示想將430億歐元的經費拉高到480億歐元，但是目前僅有300億歐元從公共資源中支出，其餘120億歐元則來自私營公司，剩餘的缺口仍無法補足。

報導稱，這項龐大的投資預算，對財政已經捉襟見肘的歐盟國而言，壓力相當巨大，再加上過去分配的資金也可能改變，排擠了對部分國家組織援救的計畫。歐盟執委會對此不斷喊話，救助和貿易必須平衡，否則將對歐盟不利。

歐盟推晶片法案點名台灣重要

當「歐洲晶片法案」公布後，歐盟執委會執行副主席兼數位執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）及歐盟負責內部市場業務的執行委員布勒東（Thierry Breton）點名台灣是理念相近的夥伴。

Photo Credit: 中央社 歐盟執委會主席范德賴恩8日公布「歐洲晶片法案」計畫，目標是讓歐盟在2030年市占率較現階段10%翻 倍至20%。 中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 111年2月8日

不過實際上，歐美各國非常擔憂半導體製造產業過度集中亞洲的問題。《關鍵評論網》詢問超豐半導體業內人士指出，去（2021）年曾有多位美國半導體企業高層（含英特爾、超微等）致信美國總統拜登，供應鍊過度仰賴亞洲企業的問題。

從那時刻起，各國開始打造自己的半導體供應鏈。他說，隨著美中兩大陣營角力檯面化，晶片成為了科技、太空乃至於國防的重要零組件，一旦亞洲擦槍走火發生戰爭，供應中斷歐美各國的各大產業都將坐吃山空。

但是要打造半導體供應鏈，並非易事，尤其是資本支出龐大，跨入門檻極高。就美國的晶片法案來看，支出520億美元（新台幣14.5兆元），再來歐盟推出至少430億歐元的法案，兩者均未劃定具體支出年限，僅以預計時間表代替，因為龐大的支出，成為了各國政府的重擔。而這些半導體投資已經超過了越南全國國家的財政收入（480億美元）。

不過，這些投資對於台積電而言，卻還是小巫見大巫。以台積電2021年為例，資本支出是300億美元，相較2020年年增率為65.4%；2022年再砸下至少400億美元（新台幣11.2兆元），年增率成長達到33%，照此估計（累計）2030年台積電，單年資本支出突破1兆美元（28兆台幣），根本不是難事。

由於各國政府逐漸將半導體產業視為戰略物資，地緣政治風險已經大過商業考量。布勒東一再強調，歐洲晶片法案的重點，是確保歐盟自主供應安全，並非以產業獲利為主要目的。意味著，未來短少的經濟效益，將成為歐盟各國沈重的包袱。

延伸閱讀：

加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航