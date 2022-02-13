2022大型重機駕照考照全攻略：新制有哪些變更？如何找駕訓班？有哪些關卡？

當你在快速道路下方塞車等著紅燈時，是否想像過騎著重機在快速道路上面悠遊的畫面？不過想要讓夢想成真，在買車之前第一步就是要先考取大型重型機車駕照。由於大型重型機車的車重、馬力遠較普通重型機車來得更重、更大，因此必須要經過一定時數的駕駛訓練，才能夠讓騎士安全地操控大型重型機車，現在就由Moto7帶你們一窺大重考照內容有哪些吧。

近年新制＆制度變更

111/03/01起，開放一般民眾使用自排二輪大型重機

110/01/01起，開放身障者使用兩輪自排大型重機、三輪大型重機考取大型重機駕照

公路總局宣布於110年1月1日起，開放身障者使用三輪大型重型機車考取大型重機駕照，以三輪大型重機考照者，同樣要考取車／發動／起步與架車、定圓行駛、直線煞車等，「直線平衡駕駛」項目則免考。

109/01/02起，開放身障者考取大型重機駕照

公路總局於109年1月2日起，放寬部分體格體能活動適當之肢體障礙者，手指缺損的情形下，只要能夠正常走路，就能夠使用原廠未改裝三輪車輛、二輪自排大型重機來報考大型重型機車。

大型重型機車駕照考試

大型重型機車駕照的訓練時數為43小時，學科15小時和術科28小時的學習內容，不會再另外進行筆試測驗，考試使用紅牌大型重型機車，相較於普通重型機車，考照內容多了直線加速換檔、緊急剎車與定圓行駛，並且沒有車道變換、兩段式左轉等項目。

整體來說，大型重型機車的駕駛訓練更加著重技巧的訓練，讓騎士能夠快速地學習如何操控這些、車型更大、性能更強、車重更重的大型重型機車。



Photo Credit: Moto7

考照須知

想要騎乘大型重型機車，最基本的條件就是須年滿20歲、持有普通重型機車駕照一年以上，體格測驗與體能測驗合格者才有資格考照，報名需要身分證影本、普通重型機車駕照影本、最近3個月的1吋相片三張，就可以去找駕訓班報名囉！

尋找駕訓班

目前北中南東部各縣市幾乎都有大型重型機車駕訓班，其公定價格依各駕訓班所定，不過也大約落在5600到7500元之間。不過在尋找時，除了考量到離家距離與價格外，最好能先多做功課，查詢哪間駕訓班能夠讓自己學到更多的東西，花錢才會值得。

考照關卡注意事項

雖然大型重機在車體大小與重量上都超過普通重型機車，不過只要掌握小訣竅，要考過是非常輕鬆的事情。

倒車怎麼辦？

剛接觸到大型重機，第一個難關就是要如何將倒下的車扶起，動輒上百公斤的重機若是倒地，就算是大男人也很難把車扛起，更別說是女騎士們，在開心的考照之前，就讓教練先來教我們如何扶車吧！





Photo Credit: Moto7 教練親自示範靠雙腿的力量來撐起車輛。



Photo Credit: Moto7

Photo Credit: Moto7 無論是正面或是背對車子，重點都在於要用身體頂住車身，雙手緊扣手把與後扶手，用雙腳的力氣來撐起車身。

在駕訓班教練的指導下，只要需要透過小技巧，就能輕鬆穩定的扶起車身。動輒一、兩百公斤的大型重機，想要用手的力量將車子扶起來幾乎是不可能的，若是往右傾倒的車身，這時就必須先將左側的側柱翻開並確認穩固，再至右方借用雙腳的力量。

雙手確實抓穩車頭和車尾後，將身體靠上車子，利用雙腳站起的力量，就能輕鬆的將車頂正。反之若傾倒為左側，訣竅則相同，但必須在車身接近扶正前踢下側柱。如此以來，即使是一百多公斤的大型重機，也能輕鬆將車扶正。

取車與架車

在考試的第一項就是取車、發動、起步與架車，和考完所有項目時停車熄火及架車，在這兩個動作都不能超過30秒，否則會直接被扣取32分，而最容易發生的就是考生會在入檔前忘記踢起側柱，導致扣分，在起步前和熄火前一定要穩住車身，如果中途倒車就會直接被扣32分。



Photo Credit: Moto7

定圓行駛

定圓行駛是大型重機駕照的測驗項目中，學員最難掌握的關卡。在進行定圓行駛時，會以順時針和逆時針方向各繞一次，如果在行駛中壓管一次扣16分，腳在行駛中落地則是會扣32分。主要是測試學員操作大型重型機車時在彎中對速度的控制及穩定車身的能力。

教練特別提醒在整個繞圓過程中，常常會有考生用前煞去控制速度的情況，由於前煞力道強，前輪又是轉向輪，此做法會影響前輪在行駛中的方向，容易造成造成車子壓管。可以利用後煞車來穩定速度。只要車輛能穩定等速的行進，在繞圓時的車體就更容易掌握，這時只要注意讓前輪靠近外側，就可以過關。





Photo Credit: Moto7 在彎中使用前煞，容易使前輪偏離，而壓到管線。

視線也是非常重要的因素，教練提到，在駕駛車輛時，目光的方向時常就是車輛前進的方向，考生們因為緊張，目光緊盯內側的管線，車頭也不自覺地向內偏移而壓線。教練提醒，在騎車時視線要放遠，朝著定圓的缺口看，雙腿夾緊油箱穩定車身，雙手放鬆不要對車頭施予過多的壓力，就能夠輕鬆過關。



Photo Credit: Moto7

Photo Credit: Moto7 將目光放遠，雙腿夾緊油箱，雙手放輕鬆不對龍頭過度施壓，讓行駛軌跡穩定，就能輕鬆過關。

直線平衡駕駛

直線平衡駕駛考驗騎士是否能在低速行駛中維持車輛平衡，須在長15公尺、寬40公分的平台上騎乘七秒以上。平常在路上騎感覺都沒問題，突然騎上平衡木。越是擔心車子掉下平衡木，就越是盯著車輪前方，結果就是速度太快騎不到七秒，不然就是掉下平衡木。教練也提到，許多學員的動作不確實，雙腳沒有夾緊油箱，導致車身重心不穩定，也是容易不合格的原因之一。





Photo Credit: Moto7 重點是視線，雙眼要看向遠方。

這個關卡的小訣竅就在視線和雙腳，當車子騎上平衡木後，雙眼看向遠方、當車向左傾時，龍頭向左打，反之亦然，如果發覺車輛速度太快，可以輕含後煞車控制速度。測驗全程雙腳都應該夾緊油箱，讓車身保持穩定，撐過7秒的時間就能輕鬆過關囉！

直線煞車

直線煞車可以說是大型重機考照的大魔王，主要是因為這關是整個考照路線中速度最高的地方。考生常常會擔心煞不住而讓速度太低，結果連標準的25km/h都沒達到，將速度提升了，卻反而發生煞車距離不足，超出停止區，或是在指定距離內沒有及時換到三檔等狀況。從大型重機駕照開放考照以來，這個關卡刷掉不少考生。