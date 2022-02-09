2022/02/09,
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台開驚傳跳票打入全額交割股，11/9前短期債務未解決將下市

台開驚傳跳票打入全額交割股，11/9前短期債務未解決將下市
Photo Credit: 中央社

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台灣土地開發公司（後稱台開）因為債台高築且經營方針不同調，女兒邱于芸董事長一職日前遭父親邱復生撤換。邱于芸為了解決燃眉之急，向父親喊話：「請相信女兒」，盼能持續行使董事長職務，讓已談妥的資金能夠順利進入台開。

台灣土地開發公司（後稱台開）因為債台高築且經營方針不同調，女兒邱于芸董事長一職於1月26日遭父親邱復生撤換，父女之爭搬上檯面。對此證交所強調，台開退票若無改善，最快今（2022）年11月下市。邱于芸為了解決燃眉之急，向父親喊話：「請相信女兒」，盼能持續行使董事長職務，讓已談妥的資金能夠順利進入台開。

台開董事長邱于芸遭撤換

台開成立於1964年，早期配合政府成功開發30個工業區以及多處商辦住宅，產值高達新台幣2000億元，是台灣歷史最悠久的的開發業者之一。後於1999年公開上市，2008年公股釋出，當時由邱復生出任董事長。

目前台開業務橫跨產業園區開發、住商土地投資、休閒生態農業以及智慧型影像監控系統等多項領域。此後台開角色逐漸從傳統土地開發，轉移到了創意建築空間規劃上，而邱復生之女邱于芸，也成為近年台開的掌舵者。

1月26日，台開忽然發起公告，邱于芸董事長一職改任麒麟船運公司法人代表，即日生效。不過，隨後又發聲明一切要等1月28日董事會開會結束，才會明朗。邱于芸當時表示，會持續保護台開利益，也為投資人和員工爭取權益。

1月28日董事會當天氣氛凝重，邱于芸告訴《經濟日報》突遭改任一事，源於其父親也是原董事長邱復生擅自解除職務，前（27）日又技術性操作，撤換他總經理的職位，甚至不准他再進辦公室。

為什麼父女會鬧得這麼僵？

邱于芸說：「主要因為我沒執行他的意志」。《經濟日報》報導指出，例如債務重整，父親邱復生認為她太慢太久。邱于芸對此向記者強調：「我打慢牌、他要打快牌，這是公司轉型的陣痛期。」

根據台開2021年第3季財報顯示，該年1月至9月30日止，淨損為新台幣35.1億，流動比率為73.9%，流動資產代墊為款新台幣65.4億元。財報顯示短期1年內應還獲展延款項多達新台幣87.7億元，營運資金明顯不足，當時已有多筆金融機構存款不足退票的紀錄，並有部分債權銀行向法院聲請假扣押其集團資產。

邱于芸強調，她與父親的目標是一致，只是做事方法邏輯不同。她向父親喊話，請他試著相信女兒有能力，大家都為了台開好。之後她再寫下約1000字左右公開信向父親及外界喊話「為了讓父親安享晚年，我願意一直奮鬥下去」，並強調自己仍是台開董事長。

台開退票若無改善，最快今年11月下市

《關鍵評論網》詢問證交所指出，按照規定自退票起算，3個月內台開仍無法還債或者註銷，將會停止股票買賣，然後連去6個月無法改善就會下市。台開則向外聲明，因受疫情影響，已函請央行協助寬延退票處理事宜。

證交所指出，台開累計退票3張金額達1.99億元，未改善最快11月9日下市。而證交所2月7日已經公告，台開股票自8日起列為變更交易方法，且採行分盤集合競價交易方式。

面對台開債務即將到期，台開最大股東慧洋海運董事長藍俊昇則對外指出，會給邱于芸最大支持，希望她能無後顧之憂的把公司整頓好，且向內部溝通，改善財務。

邱于芸於2月7日再次向外界強調，已經談好許多金援，盼能持續擔任董事長職務，讓這些資金能夠順利引入台開，解決目前燃眉之急。

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核稿編輯：翁世航


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