「Curry, way downtown. BANG！」那個你一定聽過他聲音的NBA傳奇播音員Mike Breen

沒意外的話,各位愛籃球成癡的朋友們都曾有過在上課、上班時間拿起手機,開啟靜音模式,不顧一切地沉浸在NBA球賽直播的經驗。

當然,流暢的比賽畫面與相差無幾的比分依然會帶給我們刺激感,但少了球鞋與地板的摩擦聲、裁判此起彼落的哨音、球員激情的吶喊、滿場球迷的鼓譟,以及「場邊球評滔滔不絕,彷彿讓人置身球賽現場的精采轉播」,你必須承認,整場比賽終究少了那麼一味。

我在追達拉斯小牛比賽的時候(嘿對,身為小牛腦粉的我幾乎只看小牛比賽),很享受聆聽隨隊球評Derek Harper、Jeff Skin Wade、Mark Followill等人的轉播內容。

Derek Harper曾在NBA征戰上千場比賽,很喜歡他從戰術及球員的角度出發,提出自己對戰況的見解;Jeff Skin Wade總是能翻出各種很有意思的數據與冷知識,讓我對球員、球隊、乃至整個聯盟有更深入的認識;Mark Followill用盡全力吶喊著「How did he do it! How did he do it! That is LUKA MAGIC!」的聲音依然縈繞在我腦海,久久不能忘。

如果你不是小牛球迷,我知道前一段文字絕對無法引起你的共鳴,但拜託先不要走,再給我一分鐘時間鋪陳Mike Breen的故事。我相信,只要你是NBA球迷,以下這些片段絕對能喚起你對NBA各大經典時刻的記憶(拜託一定要開聲音啊!):

「They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. BAAANG!BAAANG!Oh!What a shot from Curry!」

美國時間2016年2月27日,由金州勇士出戰奧克拉荷馬雷霆的球賽。延長賽,雙方打平,比賽時間僅剩十秒左右。Russell Westbrook中距離跳投打板不進,Andre Iguodala鞏固關鍵籃板,將球交給Stephen Curry。

此時勇士手中仍握有一次暫停機會,能藉此重新整頓球隊進攻,在剩餘的五秒鐘穩穩地執行一波戰術。但教練團並沒有這麼做。只見Stephen Curry不疾不徐地帶球過半場,在距離籃框38呎處果斷出手。這球如同彩虹般劃過Chesapeake Arena上空,應聲入網,成了勇士73勝賽季中最經典的一勝。

Mike Breen激昂的吶喊聲也為比賽畫下了最完美句點。要知道,在Mike Breen近三十年的播報生涯裡,僅有三個Play讓他連續喊了兩次「BANG!」,他在Stephen Curry進球當下清晰的口條、豐沛的情緒,無疑為這經典時刻增添更多記憶點!

「James, catches, puts up a three. Won't go. Rebound, Bosh. Back out to Allen. His three pointer⋯⋯ BANG!Tie game!With five seconds remaining!」

美國時間2013年6月19日,由邁阿密熱火對陣聖安東尼奧馬刺的總冠軍系列賽。系列賽第六戰,馬刺握有三分領先,距離隊史第五座總冠軍僅有不到十秒之差。LeBron James,左側四十五度角接應,企圖以三分球追平比數,出手未果,籃球奪框而出。

Chris Bosh在兩人夾擊下積極爭搶到進攻籃板,傳給Ray Allen,後撤至三分線外出手⋯⋯「BANG!」這記追平比數的三分冷箭澆熄了馬刺高昂的士氣,成了熱火完成二連霸及隊史第三冠過程中最關鍵的一球。沒意外的,Mike Breen這聲鏗鏘有力的「BANG!」,絕對不會錯過這種經典時刻。

「Mike D'Antoni won't call timeout and let the Raptors set up their D. The crowd, on it's feet here at the Air Canada Center. Lin, puts it up⋯⋯ BANG! Jeremy Lin from downtown! And the Knicks take the lead!」

美國時間2012年2月14日,由紐約尼克碰頭多倫多暴龍的球賽。第四節,雙方打平,比賽時間僅剩十五秒左右。此時,在籃球界最高殿堂打出驚奇的林書豪在Logo持球,示意隊友清開空間讓他執行最後一擊。

剩餘五秒,林書豪帶球至弧頂,在老將Jose Calderon的對位下毫不猶豫地出手⋯⋯「BANG!」這記三分空心入網!林書豪激動地與Steve Novak、Landry Fields相擁,伴隨滿場球迷熱血沸騰的歡呼聲,甚至有大票球揮舞著台灣國旗,見證了這歷史性的一刻。這顆致勝三分彈,無疑成了當年「林來瘋」最經典、最難忘的一幕。