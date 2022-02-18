《巴勒斯坦之殤》導讀：從屯墾殖民主義視角，書寫巴勒斯坦人與猶太復國主義者之間的百年抗爭

文：包修平（暨南大學歷史系助理教授）

導讀

《巴勒斯坦之殤：對抗帝國主義的百年反殖民戰爭》的作者拉什德．哈利迪（Rashid Khalidi, 1948-）為美國哥倫比亞大學歷史系教授，研究領域包含現代中東史、美國與中東關係、中東伊斯蘭運動、現代巴勒斯坦史，以及阿拉伯民族主義史。哈利迪在這些研究當中，又以現代巴勒斯坦史研究最為著名。

哈利迪長期擔任《巴勒斯坦研究期刊》主編，並出版相關學術專書如《英國的敘利亞和巴勒斯坦政策，一九○六至一九一四年》、《圍困之中：巴勒斯坦解放組織在一九八二年戰爭中的決策》、《巴勒斯坦認同：現代民族意識的建構》，以及《鐵籠：巴勒斯坦人努力建國的故事》。馬可孛羅文化出版的《巴勒斯坦之殤：對抗帝國主義的百年反殖民戰爭》是哈利迪的最新作品，深受英文學界及知名人士好評，更在二○二○年得到「巴勒斯坦書籍」獎（Palestine Book Awards）。

《巴勒斯坦之殤》內容相當豐富，強調作為一個命運共同體的巴勒斯坦人在百年歷史當中，如何面對各種外部勢力的衝擊，持續不斷爭取其應得的解放。巴勒斯坦研究在今日歐美學界已成為一門專業及國際化的研究領域，例如美國的布朗大學、哥倫比亞大學、英國的亞非學院及埃克塞特大學均提供碩博士學程。另外，也有不少優秀的英文文章及專書從各種角度探討巴勒斯坦議題。哈利迪專注此項議題長達五十年之久，可說是巴勒斯坦研究的先驅。《巴勒斯坦之殤》可謂經典著作，本人提出下面三大觀察重點，或許可作為讀者閱讀本書的補充資訊。

一、現代中東政治史的縮影

《巴勒斯坦之殤》涵蓋的時間長達百年之久，從十九世紀晚期奧斯曼帝國的立憲運動至二○○○年以後以色列對巴勒斯坦人的戰爭。本書探討的各項主題皆與現代中東政治史有關。現代中東政治史是歐美學界從事中東研究的重點學科，主要在探討中東區域如何從帝國體制轉換成現代民族國家的過程。今日巴勒斯坦人的民族自決權便與一次大戰之後奧斯曼帝國的解體背景有關。

前奧斯曼帝國領地的阿拉伯人響應美國總統威爾遜的民族自決原則，期盼建立獨立自主的國家。然而，戰後中東秩序仍由英國及法國主導，阿拉伯人難有太多的自主權。巴勒斯坦人在一次大戰後，由於英國政府阻撓，無法真正建立一個主權獨立國家。事實上，巴勒斯坦人並非特例，同時期的埃及、伊拉克及敘利亞人雖有國家之名，唯其政治及經濟大權仍分別由英國及法國幕後操控。

第二次世界大戰之後，英國與法國勢力逐步撤離中東，取而代之的是美蘇兩強在此地的競逐。冷戰期間，巴勒斯坦是中東能否達成和平的關鍵之地，特別在一九四八年以色列建國引發的效應，以及一九六七年以色列在六天時間內，占領東耶路撒冷、西岸及加薩等地，這些重大歷史事件至今仍影響中東政治，甚至國際局勢。

哈利迪在書中提及的貝爾福宣言、聯合國第一八一決議案、六日戰爭、黎巴嫩戰爭、奧斯陸協議及大衛營峰會，皆為現代中東政治史的重要主題，但與其他學者不同的是哈利迪本身即為現代中東政治史長期的見證者。哈利迪的學術研究與家族背景有關。哈利迪來自耶路撒冷的知名家族，始祖可追溯至七世紀的阿拉伯大將哈利迪．伊本．瓦利德（Khalid Ibn Walid）。哈利迪家族從十五世紀起，長期擔任耶路撒冷重要的政治及宗教職位。

哈利迪的曾曾叔父優素福擔任奧斯曼帝國的外交官、耶路撒冷市長及奧斯曼帝國的議會代表。哈利迪的伯父胡塞因是英國統治時期的耶路撒冷市長，但在一九三○年代晚期，因為參與反英活動遭到英國政府流放海外。哈利迪的堂哥瓦利德與塔里夫皆是著名的歷史學家。哈利迪的父親伊斯瑪儀曾擔任美國的研究機構及聯合國的職員，對於現代中東歷史有第一手觀察。哈利迪從小在父親及長輩的耳濡目染之下，自然對於現代中東史的理解程度超越其他歐美的研究者。

此外，哈利迪在黎巴嫩的美國貝魯特大學任教期間（一九七六至一九八三年），見證黎巴嫩的血腥內戰。黎巴嫩內戰為一九七○年代的國際熱點，衝突根源與境內的教派紛爭有關。黎巴嫩內戰又牽動東阿拉伯地區的權力平衡，敘利亞及以色列在內戰中扮演平衡者角色，皆派兵介入衝突。黎巴嫩境內的數十萬巴勒斯坦難民及各教派的民眾皆是內戰及外來侵略者的受害者。哈利迪在本書花了兩章篇幅，詳細描述黎巴嫩內戰對巴勒斯坦人及中東區域的影響。

哈利迪同時也是現代中東政治史的參與者。他在一九九一年擔任巴勒斯坦談判代表的顧問，參與以巴和談。哈利迪在和談期間，見識到巴勒斯坦解放組織在談判桌上的弱勢與以色列的強硬態度。巴勒斯坦解放組織雖然在一九九三年與以色列簽署和平框架協議，但由於美國政府力挺以色列，導致巴勒斯坦人至今仍未能真正得到公正與持久的和平。

哈利迪謙稱本書不是純學術專著，但其所引用的參考資料仍相當嚴謹。例如哈利迪引用家族圖書館的珍貴文獻，建構二十世紀前期巴勒斯坦仕紳階級的歷史。另外，哈利迪在書中提及的重要歷史事件及人物皆有其他學術著作佐證。讀者若要深入理解這些事件，可自行參考注釋中的相關文獻。

二、呼應現代巴勒斯坦史學

哈利迪書寫角度深受現代巴勒斯坦史學影響。學者們對現代巴勒斯坦史學已有諸多討論。簡單來說，現代巴勒斯坦史學主要有兩項特點：