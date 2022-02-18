《別讓大腦不開心》：墜入情網好似有了部汽車，那麼，性愛就像是車子的汽油吧？

文：迪恩．柏奈特（Dean Burnett）

性與愛的平衡

鏡頭轉換到倫敦市中心某家酒吧的陰暗角落，我坐在那兒，身邊是知名的性愛部落格格主和作家。必須承認，這讓我擔心被其他人看見。我是一個愛家的科學作家，有妻有子，經常在學校演講；網路女孩有著多采多姿的性愛探索活動，這幾乎是人盡皆知的事，被看到和她坐在一起，好嗎？這對我的整體形象會有什麼影響？

不過我知道應該沒有關係，網路女孩因為自己的工作內容，加上眾人會猜想誰在性愛上如此開誠布公，所以她一直維持匿名活動，沒有人會知道那就是她。

也正因為她匿名活動，所以我對網路女孩也不能多加介紹，但我確定她是位女性，身材很高，有臉，且四肢健全。除了在部落格上發表文章，她也寫了一本書，討論在對象單一的長期關係中，如何維持完整活躍又充滿變化的性生活。伯伊頓博士之前提出了警告，若在愛情關係中將性視為最重要時會造成危險，特別是一個人的性慾又比較低的狀況下。不過網路女孩顯然沒有這種問題，性愛對她來說非常重要，不只是對於愛情關係重要，也滲入了生活的每個面向，包括她討生活的方式。對於人們過度強調性愛的重要，我想知道她的看法。

出乎意料，多采多姿的性事愛好者非常同意這個看法。

「我沒思考過我們建立關係後，得『需要更多性愛』，因為我約略知道我們應該要有多少性愛。我會想『我所擁有的性愛分量是否讓我快樂？對我適當嗎？』而且這是對於現在的我，並非比較二十來歲的我。」

這是非常具說服力的觀點。青少年時期，我們心裡所想的事情，最重要的就是性，因為當時處於性成熟的發育階段，為了調整這個過程，體內充滿了性激素，雖然讓腦部一片混亂，卻也讓腦部充滿興奮的性慾。隨著年齡增長，性慾減少了些，只是因為身體和腦變老，性愛過程變得吃力了。不過，幾乎所有人都不會真的沒有性愛。男性的性慾幾乎每天相同，女性的性慾往往隨著月經週期起落。因此你可以想像，在男女性伴侶間，對於性的熱忱有的時候並不相同。

網路女孩顯然對於性愛充滿熱忱，但是她也知道「盡可能多的性愛」與「足夠的性愛」兩者的不同。前者很有可能讓你受挫，特別是在愛情關係中，除非你天天做，而且整天做，否則是不會達到「盡可能多的性愛」的上限。不過，因為有「酗酒」等類似的問題，所以我們該知道怎樣是「足夠的性愛」。

除此之外，還有品質與數量之爭。讓人感到性興奮與快樂的事物因人而異。從這裡我們開始談到網路女孩對於更具「攻擊性」性愛的熱忱，例如用力打屁股，以及虐與被虐。這些完全都不吸引我，所以我忍不住問：顯然非常疼痛的事情，為什麼會讓別人感到愉悅呢？

「我認為重要的是預期心理。我腦子裡有這個想法，然後付諸實行，所以實行時，疼痛感幾乎具有淨化心靈的作用，疼痛強度造成的感覺非常好。」

雖然聽起來可能不錯，但是進一步想，在性愛的過程中，腦中處理疼痛的區域，例如環導水管灰質區（periaqueductal grey）非常活躍，特別是女性。其中顯然有些道理，因為性愛很容易造成疼痛（事實上總是有人問伯伊頓博士這個問題）。所以說，腦部演化出處理該問題的系統，也能夠處理性愛時的疼痛感，將之轉化成更為愉悅的感覺，以上絕對不荒謬。這也就能夠解釋為什麼許多奇怪的性癖好與性行為都牽涉到了疼痛。

如果你和我一樣，對這些毫無興趣，會難以想像那是什麼感覺。可是如果你吃過、而且喜歡辣的食物，那麼可能就與那些人有相同的興趣了，因為會讓辣椒和某些辛辣調味料充滿辣味，是因為含有辣椒素（capsaicin）這種化合物，它能夠刺激疼痛受體。的確有些人（例如我）每餐都會用到大量斯拉差香甜辣椒醬（sriracha sauce）。

雖然我對辣食承受力很高，但是我必須承認這段對話讓我覺得面紅耳赤、困擾不已。我不是因為辛辣的內容而興奮，而是因為在公眾場合與他人若無其事地公開討論某人的性生活，讓我感到尷尬且不自在。我對網路女孩坦承這件事，反讓我們討論到另一個有趣的論點。她認為一般人都認為性愛是非常個人且私密的事，就因為這樣，許多人的性生活並不快樂。

「如果我假日過得很棒，我可以對每個人詳細描述整個過程，把假期中拍的照片拿給大家看。但若是你有了極樂的縱慾狂歡，你……不可能也這樣做。」

這可能是很有趣的對比，但當你想到腦部的運作及自己是否被接受或討喜會影響到快樂，那這件事顯然就會影響到我們的快樂了。不論你喜不喜歡，我們的性慾與性癖好是自我身分的重要一部分，你只要想想自己腦袋裡有多常想這些事情，就不會感到奇怪了。但是通常因為古老與扭曲的原因，現在很少公開談論性愛，這樣做確實激怒了其他人。看看對於學校性教育要傳達哪些概念而經常引發爭執，便可以了解。即使學校有性教育課程，討論的範圍也非常狹窄，往往集中在傳統的異性戀與一夫一妻制關係。

如果你對異性戀與一夫一妻制沒有興趣要怎麼辦？舉例來說，你可能不是異性戀者？影響性取向的因素林林總總，其中有許多尚無法確認，但是同性伴侶（或是其他形式的伴侶）絕對有可能在有意或無意識之間，去遵守社會理想中對於配對與性愛「應該」呈現的模樣。