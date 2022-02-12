Meta股價暴跌與Metaverse真的無關，因為「元宇宙」的重點從來就不是VR或5G

臉書（Facebook）改名Meta並播出VR祖克柏影片宣示進入元宇宙領域後，首度公布的財報出現了活躍用戶數首次下降、元宇宙開發事業Reality Labs大幅虧損的狀況，股價也在幾天內跌超過30%，還破了美國企業市值單日蒸發最高紀錄。

被演算法荼毒已久的人落井下石嘲笑之餘，也有許多人從元宇宙的角度切入檢討，讓「改名Meta股價還跌」、「元宇宙真的是泡沫」等說法甚囂塵上，彷彿這30%的市值蒸發就代表了「元宇宙已死」。

然而，Meta發表會裡面那種戴VR眼鏡、有個長得像自己的角色在虛擬世界飛來飛去或在會議室裡面做簡報的「Metaverse」，真的是現在元宇宙發展的趨勢嗎？

簡單回答，並不是。

我始終認為，祖克柏想像的元宇宙，並非現在因區塊鏈而起、許多熱錢殺入的元宇宙，更不是在可見的未來能真正實現的元宇宙。

元宇宙，和VR或5G真的沒什麼必要關係

很多人以為，元宇宙成敗在於好的VR設備和環境，營造出《一級玩家》那樣的體驗，最好跟《駭客任務》一樣把晶片放到脖子裡面，讓人分不清楚真實世界和虛擬世界的差異。

因此這些人談到元宇宙，就會落入穿戴設備的討論，說3D眼鏡還是太貴／太重／太不普及／太傷眼睛／偵測動作不明確——想要多賣幾副Oculus眼鏡的祖克柏也這樣想，說要布局元宇宙的王雪紅和林百里這樣講，整理「元宇宙概念股」的財經媒體也這樣寫。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

但也就是這種「傳統」思維讓他們忽略了一個重大謬誤：元宇宙的重點，其實並不是VR，甚至VR、AR、MR什麼的R，都不是元宇宙的必要元素。今日元宇宙所追求的，其實就是一個虛擬空間，裡面的人有自己的財產、可以創造、可以交易、有可運作的經濟體系，這樣就足夠了。

你可能會說，那我以前在天堂練等買武器換天堂幣不也是元宇宙嗎？

沒錯，我們小時候玩的天堂、RO、金庸群俠傳，其實和現在區塊鏈上元宇宙的底層概念相差不遠，多的只是更大的創造性（可以自己買地、建樓、打造武器）、更有效的貨幣制度（賺到的幣可以簡單換成法幣，不用跟人約7-11買點數卡折現）、以及相對去中心化的生態（伺服器不能說關就關、不會有哪間公司可以決定所有人抽卡的機率）。

真正的元宇宙沒有死，而且長得也不像「祖宇宙」

用天堂來比較元宇宙你可能還有點懷疑，以下就介紹一些目前公認成功的元宇宙專案，看看那與祖克柏的的「祖宇宙」有多不一樣。

目前區塊鏈上發展最完整的元宇宙專案，應該非The Sandbox莫屬。雖然現在一小塊地最便宜也已要一萬美元以上，但包括愛迪達、華納音樂、Ubisoft、Atari、Deadmau5、史努比狗狗等，都已經在其中置產，去年底也進行了第一階段的封測，玩家反應多十分正面。

你覺得Sandbox需要很強的CPU和VR頭盔才能玩嗎？其實裡頭的畫面反而像是《Minecraft》，只是一個個樂高人走來走去，但擁有地的玩家可以在裡面買地、賣地、租地，在地上建構任何你想蓋的東西和互動遊戲（因此才會有那麼多企業進駐），無產階級也可以解任務或參與活動賺取SAND幣，甚至打造自己的道具販賣。

而玩家在裡頭的所得，都能以SAND代幣的方式，輕鬆在各種交易所與法幣交換，而SAND的匯率也是決定於玩家的交易，而非開發商訂下的固定數字。

另一個類似例子則是Worldwide Webb。想進入這個元宇宙世界你甚至不用下載程式，直接在網頁上就能遊走於那像是神奇寶貝的介面，但在其中，你的角色樣貌並非自己設定，而是展現你乙太鏈上的頭貼NFT，想要的話，甚至可以把特定NFT當成寵物來牽。

寫稿時，Worldwide Webb裡面最便宜的房產，大約是5000美元。

Photo Credit: Worldwide Webb

你看到重點了嗎？上述這些「元宇宙」已有許多玩家、有大企業進駐，但他們都不需要VR、不需要5G，他們贏的是創造出有效的經濟體，以及為那個經濟機制所吸引而來的人群。

小狐狸錢包的取名，都還比Meta更接近元宇宙的本質

所以，祖克柏說要進入元宇宙的第一天，我就已能想像他的失敗。

他把元宇宙想得太狹隘，猶如十幾年前科幻電影裡面那樣，只是個立體的Facebook，讓大家上去看廣告、分享個資。但看看前面提到幾個鏈上經濟的成功案例，元宇宙成真的關鍵其實不只是創造，而是獲益與分潤。

但這和Facebook一直以來的核心價值，卻是背道而馳的。

因此就算公司改名成了Meta，Meta做的根本不是具有實際發展潛能的那種元宇宙。天堂都比祖宇宙要更像元宇宙。

Photo Credit: Meta

只是至今，仍有許多人覺得Facebook定義了Meta這個名詞，更把這間公司的發展成敗與整體的元宇宙掛勾，卻不知道他就只是把這四個英文字母搶來，還完全搞錯了方向。

真要說，幣圈人士都會接觸的區塊鏈錢包「MetaMask」這個在2016年取的名字，還更能展現出元宇宙的真正意義。因為錢包其實就像是元宇宙（Meta）裡的面具（Mask），直接代表了你的網路身分，裡面裝的像是幣、NFT等等數位資產，造就且形塑了元宇宙裡面的你。

這個由數位資產堆建的人格，比再強大的身歷其境VR，都還要令人沉浸。

元宇宙的概念真的不新，他就像是大部分的網路遊戲，只是你有更大的自由度，可以在裡面賺錢、消費、建立和展示自己的人格，並有一個完整的經濟體系，支持用戶在裡面不離開。