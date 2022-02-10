【隨點隨看串流+】Netflix、Apple TV+等大舉攻佔2022奧斯卡入圍名單，傳統戲院通路電影能否扳回一城？

第94屆奧斯卡入圍名單於美國時間2月8日公布，在2020年疫情的衝擊下，導致上一屆的奧斯卡頒獎典禮延期至2021年四月底才舉行，使得「回歸正常」的本年度獎季時程被縮短了數個月的時間。

此時此刻，北美獎季面臨變種病毒威脅、多數獎季前哨戰的典禮皆決議取消或延期，甚至直到最終關頭，仍有奧斯卡典禮到底能否如期舉辦的討論聲音，種種變數皆讓本屆獎季再度處於冷清的窘境。

然而，無論如何，影藝學院的成員自1月27日起開始投票，投下心目中的入圍名單，而在戲院市場仍前景堪憂、串流依舊強勢的氛圍下，勢必又會是個充滿變數的獎季，就讓我們就針對「串流」在奧斯卡的狀況，來看看本屆值得關注的幾項重點。

在此提醒讀者，本篇初稿寫於1月27日投票開始日期，修改稿2月8日入圍公布後更新。為了讓讀者能更佳全面了解過去關鍵一週獎季局勢的更迭變化，因此，本篇文章將保留初稿的多數文字，當作「賽前預測」，而後以註釋方式加上入圍名單公布後的綜合分析，當作「入圍分析」，算是一種入圍預測與分析的互文。

誰是本屆獎季領跑者？

從去（2021）年9月威尼斯影展拉響獎季的起跑號角，直至入圍名單公布，基本上可以說是大勢已定，剩下的就是看接下來2個月的公關造勢能否創造些意外轉折。

本屆獎季開始初期，不少參賽影片都相當積極舉行各種實體放映、餐敘等交流活動，這可是上一屆獎季沒有的光景，然而就當大家滿心期望一場終於恢復以往盛況的獎季競賽回歸時，變種病毒開始席捲全球，霎那間又將各種實體活動打回冷宮，使得本屆獎季呈現一種先熱後冷的窘境。也因為如此，使得入圍名單更加讓人期待，而名單公佈後，讓我們先來看看哪幾部片子獲得最終決賽的資格。

《犬山記》12項入圍

《沙丘》10項入圍

《貝爾法斯特》、《西城故事》7項入圍

《王者理查》6項入圍

《千萬別抬頭》4項入圍

《在車上》4項入圍

《夜路》4項入圍

《甘草比薩》3項入圍

《舞動心旋律》3項入圍

《成為里卡多之路》3項入圍

《魔法滿屋》3項入圍

《漂浪人生》3項入圍

《失去的女兒》3項入圍

《馬克白》3項入圍

《世界上最爛的人》2項入圍

《倒數時刻》2項入圍

《平行母親》2項入圍

《時尚惡女：庫伊拉》2項入圍

《神聖電視台》2項入圍

千萬別小看串流，Netflix能否贏回首座最佳影片？

雖然個人認為這是假議題，但似乎每年都要再一次重複這話題，或許直到真的有串流平台作品奪下最佳影片才會休止罷休，雖說去年最佳影片得主《游牧人生》因為疫情關係，採取戲院與Hulu同步發行的策略，算是另類的串流作品拿下最佳影片。

綜觀本屆獎季強片，串流平台的原創作品似乎佔絕大多數，似乎今年真的有望能實現這項成就，就讓我們細數重點串流平台於本屆推出的獎季強片。

賽前預測

Netflix

本屆獎季無人能及的領跑者，無疑是紐西蘭導演珍康萍（Jane Campion）睽違12年的長片作品《犬山記》，這部聚焦於男性與女性權力轉換的西部片，榮獲威尼斯影展最佳導演獎，珍康萍1993年的《鋼琴師和她的情人》則在坎城影展獲得最高榮譽金棕櫚獎，當時成為史上唯一金棕櫚女性得主，直到2020年的《鈦》才能與珍康萍齊名。而珍康萍當時更幾乎要以《鋼琴師和她的情人》贏得奧斯卡最佳導演 （要是如此，她便會是史上第一位最佳導演女性得主）。

到了2021年，珍康萍的長片回歸作品聲勢極強，基本上奧斯卡最佳導演可以說是囊中物，屆時她將會加入凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）與趙婷成為第三位女性最佳導演。另外，演員群班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、寇帝史密麥菲、克絲汀鄧斯特 （Kirsten Dunst） 也累積了可觀的獎季聲量。當然更重要的是，《犬山記》能否為Netflix贏得平台第一部最佳影片獎盃？

Netflix自投入獎季以來，過去幾年不乏有聲勢浩大的強片，包括《羅馬》、《愛爾蘭人》、《曼克》、《芝加哥七人案：驚世審判》等等，不過《犬山記》確實是Netflix至今最有望的一回，目前電影仍在洛杉磯、紐約的戲院上映，持續吸引不少觀眾前往大銀幕觀賞，要我大膽地預測的話，我會說：頒獎典禮當晚的最大獎贏家，沒錯，會是《犬山記》。

Photo Credit: AP / 達志影像 《犬山記》劇組，左起：寇帝史密－麥菲、克絲汀鄧斯特、珍康萍、班尼狄克康柏拜區

Netflix其餘的主要參賽作品還包括，亞當麥凱（Adam McKay）的政治諷刺喜劇《千萬別抬頭》，雖說評價兩極，但憑著讓人下巴闔不起來的眾星雲集卡司，聲勢不小，或許能在演員工會有所斬獲也說不定。

女星瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）的導演處女作《失去的女兒》，同樣在威尼斯影展亮相並獲得最佳劇本獎，雖說電影的聲勢稍微雷聲大雨點小，今日已有些後繼無力，不過女主角奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）極有機會能獲得生涯第三度入圍，甚至二度加封影后寶座。

百老匯才子林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）近年來積極參與電影的音樂、歌曲製作 （光是去年就還另外有《魔法滿屋》與《紐約高地》兩部片的音樂作品），這回首度執起導演筒的《倒數時刻》成品令人滿意，片中男主角安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）除了戲外終於為他的二代蜘蛛人贖罪，也有望能二度入圍男主角項目。

另一位與瑪姬葛倫霍一樣，由幕前轉幕後的還有英國女星雷貝卡霍爾（Rebecca Hall），首部導演作品《白色通行證》挑戰極為複雜的種族議題，黑白攝影的影像成品驚人，兩位女主角泰莎湯普森（Tessa Thompson）、蘿絲奈格（Ruth Negga）演出精彩，後者目前相當有望能奪得入圍門票。

另外2021年底，音樂、特效、妝髮、動畫、紀錄片、短片、聲音、國際影片等項目公布的初選短名單中，也早已預示Netflix將在本屆獎季搶盡鋒頭。