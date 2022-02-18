疫情後新人資趨勢：聚焦企業關鍵目標，如何善用OKR帶出團隊執行力？

企業執行OKR前常見的問題

每個企業都有創建一套屬於自己的管理方法，這套方法可能在過去行之有年，也帶領了公司一次又一次的成長。然而，隨著外在環境的變化，像是2020年爆發的疫情，或是面對越來越多變的商業環境，迫使許多企業開始意識到要進行變革，於是開始轉向當前流行的OKR目標與關鍵結果，也使得企業開始思考，究竟OKR與原本的管理方法有什麼不一樣？

經歷了環境的變動，此時採用OKR更接近是採用一種生存工具，讓企業在暗昧不明的隧道中，透過不斷試錯開出一條新路，因此更需迫切的盡快開始執行。但是企業往往在研究OKR的期間，儘管看了最多人推崇的書《OKR：做最重要的事》，仍對如何實際運作有著模糊的概念，究竟要怎麼寫O（Objective）？該如何設定KR（Key Result）？

這樣的階段，我們也經歷過，因此本文將利用我們企業摸索出來的簡單的工具，將OKR拆解成更容易執行的步驟，讓其他企業更有效的利用此一目標管理法，將目標化為實際的執行力。

如何聚焦，為OKR設定出最關鍵的目標（Objective）？

由於OKR最核心的思維是聚焦在做最重要的事，因此企業需要做出選擇。它的前提假設是企業的資源有限，無法實現所有的目標和要求，所以才要透過抉擇，來實現資源的最大化利用。這不僅會發生在新創企業中，即使是運營成熟、擁有豐富資源的企業，也可能會面臨新市場、新業務，以及需滿足股東、客戶、員工等相關利益者的不同期待，而要列出優先級。

為了確保目標的實現，OKR的聚焦就體現在──O ( 什麼是最優先的？)＋KR ( 對於目標，什麼是最關鍵的？ )。其中O就是在企業一系列待辦事項中，回答什麼是最優先的。企業可以從使命、願景、角色方向來挑出。

挑出優先的目標之後，把它優化成一個好的目標，根據《OKRs 執行力》一書中建議，有以下幾個原則：

目標為一般定性描述，用文字而非數字

如果使用量化數字作為目標，一來很容易限制了員工在工作上的可能性。二來是會為關鍵結果帶來思考上的限制，舉例來說，「提高業績收入」就比「提高業績收入30%」來得好。

明確行動方向

目標撰寫可以由動詞開始（可見下方範例），並且避免「協助、參與」等責任不明確的動詞。

責任範圍可控制

對執行者而言，對目標達成的信心最好要達到70%的程度，如果目標太大超越能力範圍，也會帶來反效果。

可以在時間內完成

OKR通常是設定一個季度的目標，如果目標需跨季度才能完成，也須註明。不然企業無法享受到OKR帶來的執行力成果。

目標要能鼓舞人心

讓員工在執行時覺得富有挑戰性、帶有不舒服的興奮感，可以帶出OKR在管理上的優勢。

要精簡

目標要像一個口號，容易理解記憶，通常不超過20個字。“ O 快速筆記：”

目標設定公式=（副詞）＋動詞＋（形容詞）＋名詞

一般建議制定目標的比例可以是60%來自上層（通常是承諾型的OKR），40％來自員工自身的期望（常是挑戰型的OKR） 。當這兩種制定方式並用時，可以讓團隊快速規劃合作，同時激發員工工作熱情和潛能，投入公司成長。

講解完目標的制定後，一個目標會搭配三到五個Key Results，而以下將詳述設定作法。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

如何為O（目標）設計出可行的KR（關鍵結果）？

目標和關鍵結果之間，需具有嚴謹的邏輯關係。在《OKR：做最重要的事》一書中John Doerr提到OKR的公式：

KR快速筆記：

藉由計算某個關鍵指標（KR） → 我可以達成某個目標（O）

在制定關鍵結果時，除了大架構上嚴嚴的跟著目標之外，也可以按照1.策略、2.品質維度、3.時間維度來進行思考。在策略面可以依照一般的商業邏輯來思考，而品質維度可以是工作成果的交付數量等可衡量的指標，時間維度則是設定具有任務完成時間的關鍵結果。

要制定好的關鍵結果，可以使用SMART原則來檢視：

S (Specific) 目標明確

關鍵指標需明確，也要確認能否提供行動指引？舉例：［Ｘ］業績增長；［Ｏ］Q2前，增加500個新客戶。

M (Measurable) 可衡量

關鍵指標要以數字為導向，需確認是否可以做到定期追蹤、評分。

A (Attainable) 可實現

除了兼顧可實現之外，KR也要具挑戰性，建議制定70%可達成的信心指數，及確保有實現的策略和方法。

R (Relevant) 具相關性

KR的指定負責人對結果的達成，是否具影響力？

T (Time-based) 有明確的截止期限

用檢查清單，確認OKR可行性

完成制定後，用下面的列點做檢查 ，確保目標與關鍵結果把企業帶往對的方向。

OKR對組織有價值，是重要的 OKR的邏輯很清晰 完成所有的KR，就能實現Ｏ OKR具有挑戰性，需要付出很大努力 OKR有完成的可能性 具備完成KR的資源 OKR有制度的負責人 目標以動詞開始 目標責任明確 目標達成日可以做到 目標是非量化的 目標是可以鼓舞人心的 目標精簡，無歧義 關鍵結果的效果可以度量 可以進行期中檢查 關鍵結果精簡，無歧義 公司上級目標全部得到承接、分解 團隊之間或個人之間重要合作可以具體呈現

運用CFR持續追蹤OKR

由於OKR是一個動態的目標設定系統，因此需要持續性的管理。《OKR：做最重要的事》的作者John Doerr認為OKR和CFR是兩個相輔相成的管理工具，CFR是OKR的刺激物，它能激發出OKR，並且帶領OKR邁向正軌。那麼CFR又是什麼？以及最重要的是，該如何執行？

CFR代表了對話（Conversation），反饋（ Feedback），認可（Recognition），是持續性績效管理的實現工具。下面就3個方法：對話（Conversation），反饋（ Feedback），認可（Recognition）提出可行的操作方式。