從NLP心理學解析Netflix紀錄片《Tinder大騙徒》：為什麼女性會一而再、再而三地受騙？

文：【心理學xNLP】 彭博

《Tinder大騙徒》是一部Netflix推出的紀錄片電影。

開頭由兩位女孩子為主軸，描述她們使用Tinder如何找到真愛，追尋伴侶的故事，直到故事面紗慢慢褪盡，揭露出一個活躍在交友軟體Tinder上的騙子——Simon Leviev。

紀錄片會完整交代這兩位女孩如何被Simon多金的形象吸引，與Simon一同周遊列國，享受短暫的榮華富貴，等到信任度足夠後，Simon便開始打造有敵人及危險環繞在四周，必須透過眼前這位女孩的金援協助，才能讓他逃出生天。

而受害的女孩子，就會處在深陷Simon謊言的前提之下，散盡自己的金錢，甚至去借貸、賣車、賣房、供那個不斷在國與國之間穿梭的男人，躲避那些看不見的敵人。

如何？從我的文字描述來看，有沒有一種什麼台灣常見的「以色列美軍軍官深陷敵陣」、「多金的西班牙皇儲遇險」相關故事的詐騙路數？沒錯，就是這樣相同的詐騙路數，那這位騙子何德何能能夠讓Netflix拍下紀錄片呢？

其實最主要的原因只有一個，那就是因為這位Simon至今仍然活躍在IG上——無法辨認到底是不是本人或是假帳號，但截止至我發文此刻，看起來最像是真實本人經營的那個帳號，他還擁有134K的追蹤者，上一篇貼文是10小時前，上一封限動看他咬著口香糖，駕著敞篷跑車單手開車好不神氣。

Tinder官方雖然已經下架了他的所有帳號，並禁止他再次申請，但Simon被抓捕後只經歷了短暫的刑期就又被釋放出來。繼續換個平台，重複再次包裝，繼續他多金的行騙生活。

為什麼這些女孩子會這樣一而再、再而三地上當？在充滿詐騙警覺的現代，為什麼還會有人被騙？Simon Leviev使用了什麼不同的手法？我們又該如何避免類似的詐騙，發生在我們的下一代身上？

這篇文章，我想要以NLP（「神經語言程式學」，結合「心理學」與「語言學」精華之大成）、催眠及心理學的角度切入探討。

1. 龐式騙局

整起詐騙案中，Simon使用的詐騙方法五花八門，在不同的時間點針對不同的女子，他會祭出不同的故事及說法來引被害人入套，但在這些方法中，有個基礎是確保他的詐騙能夠成功的。

那就是在感情詐騙中相當少見的「龐式騙局」

龐式騙局，一言以蔽之就是透過挖東牆補西牆的方式，將上一個受害者的金錢做誘餌，吸引下一個受害者投入資金，藉此達到累積資本額的詐騙方式。這種詐騙方式最常見的就是所謂的老鼠會，或是以傳直銷包裝，實際上是違法的層壓式推銷。

而龐式騙局這種在金融詐騙中常見的老面孔，一旦換桌不換菜（比換湯不換藥更狠），直接搬到感情詐騙來，那幾乎沒人能抵擋得住。因為我們大腦在思考一件事情有沒有風險時，最直覺的思維方式，第一就是「我會損失什麼？」第二是：「有可能如何讓我損失？」

試想，我們就是那些在網路上找尋溫暖的女孩子，遇上這樣多金的陌生人，妳的警覺心提醒你的會是什麼？

我想，多半只有下列三種：

小心這個男人，他也許是變態，他圖的是你的生命

小心這個男人，他可能圖的是妳的美色

小心這個男人，他圖的是你的錢

在這樣的基礎之上，當你發現Simon Leviev約你在五星級飯店一樓的咖啡廳時，你的第一層顧慮就消失了。接著，喝完咖啡後，他不約你上樓開房間，而是邀請你跟他其它的朋友坐坐飛機、打打高爾夫球，這時你的第二層顧慮也消失了。最後，晚上他當著你的面在派對上開了一支要價10萬的紅酒，你在廁所補妝的同時偷偷看著錢包裡的5000塊，搖搖頭笑著自己的多心，最後一層疑慮也消失了。

你覺得自己身上就只有5000塊，出入著公眾場合，避免自己有單獨跟他共處一室的機會，況且你享受到的一切服務和奢侈，老早就超越你身上所擁有的，所以你就安心了。

但，騙局根本還沒開始。讓你卸下心防的這些紙醉金迷，恰恰好都是上一個受害者的資本。於是，你就在這樣被奢侈包裝的虛假安全感下，踏上受騙的第一步。

2. Pacing & Leading

Simon所展現的生活是你無法想像的。限動不是在派對上、跑車上、遊艇上，要不然就是有私人飛機、紅酒、名錶。當你前一天看他還在德國，第二天就在以色列，兩天後又出現在紐西蘭，這樣大膽在網路上留下足跡，且毫不掩飾炫富態度的人，怎麼可能會是詐騙犯？

況且你昨晚才一起跟他遊車河，參加了派對，享用了晚餐，還喝了要價數10萬元的紅酒、跑車坐墊的柔軟最讓你印象深刻。怎麼可能，怎麼可能會是詐騙？你才親身經歷過呢！

Simon行騙的素材和舞台是他所熟悉的領域，但受害者不是。

當身處在陌生的領域，當你想要不失禮儀地使用餐桌上的刀叉都覺得困難的時候，就表示你已經身處在對方營造的催眠環境之中。當他告訴你，左手邊的叉子先不要碰，眼前的水杯的水不是喝的是洗手用的，妳為了適當融入這個環境，就只能接受他的引導。

從水杯、刀叉、訂定機票、五星級的飯店、奢侈遊艇、私人飛機，一切一切都對你是陌生的時候，「吊橋效應」會輕易的讓你對給予你明燈及方向的人充滿好感及信任度。

Simon一邊享受了上一個受害者的血汗錢妳也享受到了。同時，他用這些血肉做素材，也把你拉進了他的詐騙回饋圈中。順利的完成催眠中最關鍵的「呼應+引導」——Pacing & Leading。

3. 製造無法一般化