時刻緊盯通訊軟體、沒立刻回email怕被認為偷懶，你覺得遠端工作比在辦公室上班壓力大嗎？

文： I Cheng Huang

身為審核員工福利費用核銷部門的一員，每年年末，總會遇到許多火燒屁股，趕在福利過期前，一口氣繳交數張、更甚至數十張收據的員工們。相較於往年，我驚奇地發現，今年，許多員工的收據竟是心理諮商、冥想課程或精神科醫療相關費用。

問了其中一位定期進行心理諮商，且與我交好的同事，得到的答覆是：「在家工作我壓力好大，比在辦公室工作辛苦。」

奇怪？自2019年末、2020年初疫情爆發之初，公司隨即全面轉變為線上辦公，疫情好轉後，曾做過全公司性的調查，詢問是否要回歸實體，但獲得壓倒性的否決票。這應該代表員工們喜歡遠端辦公啊？為什麼會出現在家工作比在辦公室辛苦的答案呢？

「過度補償心態」使人焦慮

和其他同事談過後，發現許多人的答案都和第一位同事大同小異，不外乎：「我覺得收到email最遲得在十分鐘內回覆，精神緊繃」、「一聽到slack／teams的訊息聲，我就緊張地想吐」、「我隨時隨地都在檢查手機信箱，擔心有公司的信進來」。

這讓我想到「過度補償 Overcompensation」這個名詞。

這其實是個心理學名詞，代指一個人因生理、心理或社會生活方面有缺陷而產生自卑感，為了擺脫自卑感，採取過分行動，反而造成另一種焦慮。

過去在辦公室工作，大家的狀態一覽無遺。不論工作效率高低，電腦視窗開的是公司報表或者網路小說（前提是沒被發現），只要你坐在辦公桌前，就處於「營業中」，最基本的打工人狀態已滿足。

改為遠端辦公後，初期在其便利性和新鮮感中流連往返。然而，時間一長，許多人開始感到擔憂—怎麼辦？老闆看不到我在幹嘛，會不會覺得我在偷懶？

過去因實體辦公建立起的連結，因距離變得鬆散，在努力至上、考績第一的東亞社會中，無疑是對員工的一大挑戰。即使是因為認真工作，沒第一時間回覆老闆傳來的訊息，仍可能懊惱許久，覺得完蛋了，老闆一定以為我剛剛跑到哪裡去鬼混。

這樣的惡性循環之下，產生「只有努力不夠，我要更努力才不會被認為沒在工作」的不健康心態，即使分內責任已經完成，也無法真正脫離工作，最終生活與工作之間的界線崩潰。

焦慮來自於缺乏人與人的連結

如果回歸源頭去思考，這樣的焦慮來自何方？其實不難發現，我們缺的就是與主管和同事透明、即時的溝通罷了。

我們所謂「沒看email就是偷懶」、「晚回訊息就是不在座位上」，這些臆測都來自於對方不清楚你目前的狀態為何。如果對方知道你正在電話上與客戶搏鬥，又或者是你正在測式一組複雜且難以分心的程式碼，那絕對不會因為區區訊息晚回10分鐘就給你打上負面評價。相反的，可能會彎腰鞠躬、謙卑無比地說：「10分鐘哪裡夠，您慢來，再20分鐘都行。」

解決方案：善用科技並建立明確的工作目標

既然知道缺的是溝通，那麼就來為這道缺口建立一道橋樑。遠端工作的前提必然是具備網路，既然有網路，那當然就有許多方便的小軟體，例如：Microsoft teams、Slack等等，這些小軟體通常可以設定個人狀態。

如果能善用狀態的部分進行資訊告知，常見的有：工作中、會議中、外出中、休假中等等，更細節一點甚至寫出目前工作項目為何，也能夠在特別忙碌的時期直接設定勿擾。其他人看到你的狀態設定時，自然不會因為你沒有馬上回覆訊息而有過多臆測。我們的心理壓力也就自然而然地降低。

建立工作目標：用實際項目來衡量表現

另一個彌補溝通不足的好方法是與主管（或其他偕同工作者）共同設立工作目標，又或者是訂定每日工作清單（to do list）。在沒辦法用眼睛觀察是否有認真工作的情況下，那就讓實際成果來說話！

如果共同設定的目標／工作項目都有順利達標，但最終表現評價仍然不佳，那請往其他軟性方面思考（簡而言之：你跟老闆和同事相處的是不是待改善？）。再不然，公司是不是營運不佳，想省年終獎金了......？

正向的心態：健康的你足以應付各種狀況

雖說工作很重要，但「自己」才是根本。若沒有健康的身體和心理狀態，那仍然無法順利執行工作，為了工作使自己生病只是得不償失。在這瞬息萬變的競爭市場之下，照顧好自己，隨時維持正向的心態，也才能夠走得更長更遠。

本文經NEX 媒體實驗室授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航