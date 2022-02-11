「全球華語AV成人大賞」象徵本土情色產業蓬勃發展，但台灣社會準備好了嗎？

「北美華語AV協會」舉辦的第一屆「全球華語AV成人大賞」線上頒獎典禮，在1月底舉辦，並選在春節後的開工日2月7日，於YouTube和成人平台Pornhub等網路社群，進行首播。典禮除了頒發「最佳男女演員」、「最佳影片」、「最佳素人情慾創作者」等AV獎項外，比照一般影視典禮，亦有藝人表演，吸引許多網友上線觀看。

鏡週刊隨即在2月9日發布了社會新聞，以「全球華語AV成人大賞」為引子，談中資情色平台入侵，談台灣AV遊走法律邊緣、AV女優「可能」被平台仲介賣淫⋯⋯，種種問題。

台灣警方的態度是：「業者是否涉及買賣、散布猥褻物，或片中男女主角是否涉嫌性交易，都會積極掌握，若有不法，一定嚴辦，絕不寬貸。」

整個來說，透過一個「全球華語」AV影片獎，可以看到一些平時少人注意，但長期存在的「社會問題」。亦即台灣情色產業的發展。

就人類歷史發展來說，娼賭毒，以及殺人，是一直禁絕不了之事。色情產業在台灣也是歷史悠久，合法非法都有。在大法官幾次釋憲，加上網路興起後，色情產業開始轉型，遊走於法律灰色地帶。

由於大法官會議第617號解釋，已將色情出版品「基本上」除罪化，而第666號解釋，也「基本上」將性交易除罪化，所以看似台灣色情產業應該毫無限制，但因為違憲之外的其他法規還是構成制約作用，所以還是有所限制。

例如色情出版品必須「非公開」販售，性交易必須在專區執行（至今仍無專區，所以抓到就違法，但也僅有罰款）。但色情產業從事者也得以遊走灰色地帶，透過網路平台，或加示警語銷售出版品，可避開社會秩序維護法跟兒少法。性交易全面轉為地下，而成為「罰則不重的違法事項」。

但這後面有一個關鍵：因仲介色情而牟利，所觸犯的《刑法》231條：「意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為，而引誘、容留或媒介以營利」。

意思是只要檢警想辦，無論是拍A片、A圖，或性交易，如果是個人行為，不是無罪（出版品合法陳售），就是罰款（因為沒有性交易專區）。但如果今天A片片商靠拍AV「獲利」，或仲介賣淫，直接就是刑事罪。

這也是當「北美華語AV協會」比照日本成人產業模式，舉辦AV成人大賞，想推廣華語AV後，麻豆傳媒等片商會面臨的問題。也正是鏡週刊切入討論的點。

Photo Credit: 全球華語AV成人大賞官網截圖

這就讓麻豆傳媒等片商，陷入一種窘境。一方面來說，如果要在台灣合法販售AV商品，要避開刑法，就只能在海外拍攝製作。不然就是SWAG那種，直播主自製自拍，自己賺錢的模式。

而以全球所謂「華人」的市場來說，雖然中國市場遠比台灣與海外圈大，但中國對於色情品的查禁與法規也嚴得多。「全球華語AV成人大賞」選在台灣舉辦，並宣傳發布，並找（看似很台灣的）麻豆傳媒合作，看的也是這點。但麻豆傳媒跟著被檢警盯上，對於他們公司與華語AV產業的發展，可說利弊互見。

壞處是，麻豆的AV只要在台灣拍攝製作，立刻就犯法。麻豆傳媒的公司在美國註冊，所以出事不好究責。採到法律的就只有拍攝地點。而如報導中爆料者所說，麻豆AV的男優女優很多都台灣人，他們如何規避地點問題，是否在台灣拍攝，是檢警要頭痛的問題。沒現場查獲，警方也不能怎樣。但關鍵還是有無仲介賣淫，以及AV產業所延伸的「道德」問題。

著手公益，強調自願不逼迫的麻豆傳媒，可以帶來甚麼改變？

AV產業會牽動什麼道德問題？在21世紀，關鍵早已不是淫穢或妨礙風化（教壞囡仔大小、下流⋯⋯）這種事，而是涉及人權的部分。就日本AV產業來說，不肖商人會藉綁約，或暴力恐嚇，逼迫女優下海，控制其身心，或違反意願拍攝真實強姦，或凌虐的內容。

而如同之前美國Pornhub所引發的「真實暴虐」影片的爭議，AV廠商或平台助長「男性施暴、違反隱私公布個人影片」的風氣，也的確就是AV在網路時代可能造成的負面效應。

既然台灣或華語AV發展不過一、兩年，市場尚未成熟，對於可能造成的道德傷害，該如何防治？這當然是大問題，不過以聲量最高的麻豆傳媒來說，他們的做法可能是一種指標。

2021年11月26日，麻豆傳媒在「嘖嘖」平台發動群募，配合國際婦女止暴日，要宣導反霸凌、反兒少性剝削、反性騷擾…等，說要傳遞「正確的親密關係」。找來旗下專屬女優拍攝全裸寫真義賣，所得85%捐給相關慈善團體。

一個AV廠商跑出來幹這件事，難免受人質疑。AV產業本身就將性愛當成商品，販售色情，本身就是對性產業個人的一種剝削（因為藉此獲利）。當然在資本主義邏輯下，資方透過金錢藉勞方獲利，可見於所有產業。

只是AV賣的是色情難免涉及道德而已。默默的做，反正怎樣社會觀感就是差，跳出來還做公益，難免讓人有「洗白」或「搶婦女團體山頭」之嫌。有點得了便宜還賣乖的感覺。

不過根據麻豆傳媒內部人士表示，他們這樣做有相當的理由。

以市場來說，麻豆傳媒觀察市場，發現各平台的熱門影片，以「強制」類的賣得最好。就是片中出現強姦、輪姦、強迫、脅迫、迷姦、誘騙劇情的片型，最受歡迎。因為賣座，所以當然要拍。任何公司目標都是獲利，麻豆也不例外。

但男性觀眾（佔絕大多數）本身就喜愛這種橋段，如果變成鼓吹「男性侵犯女性性自主」的風氣，也不是麻豆所樂見。如果想讓台灣AV產業可以長遠走下去，那麼「把劇情當成性幻想」，現實中尊重「兩性平權」，自然也是麻豆希望的事。如果因為台灣AV蠱毒人心，造成一堆社會事件，然後引來檢警禁止，對他們也沒好處。