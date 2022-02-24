台灣房市都是投機客在「買空賣空」，到了關鍵時刻就等著被打回原形

房價最主要的支撐力量，還是來自於國民的平均收入，這必須是成正比的相互成長，才能維持房市的健康。

可市場就是如此，幾家歡樂幾家愁，景氣大好時，並非人人都能透過不動產撈上一杯羹或賺到一筆財富，此時誰去買單這些膨脹的空間？當然是自住用的剛性需求者，誰又去撐起那些數字呢？自然是買房人的工作薪資所得。

現在的房價貴得驚人、高得嚇死人，尤其近一年來的劇烈漲福，講實在的很難去接受眼下的行情，這根本已經不是一般收入可以負擔得起的價格了。所以如果你還認為這是一個平衡的正常現象，那就錯了。

歷史經驗可以告訴我們，房市也好股市也罷，沒有只漲不跌的永恆，也沒有只下不上的鐵則，這都是環環相扣的循環。假設剛好你在景氣低位點時買房，成本與壓力及門檻就會比較低；相對地若是在高位點購屋，所有的一切代價都會倍數成長。

如今想要買個好一點的品牌、地點、產品，恐怕要價不斐。40來坪的三房加車位，總價可能普遍都要破2000萬以上，自備款三成來看就要600萬的現金要準備好。光這個門檻就可以試問一下，以一個首購族來說，在這個社會上有多少人能夠在30歲前存到這個數字來購屋？甚至再給個五到十年的時間，也不見得可以獨力達到這樣的收入水準。

存到600萬是甚麼概念呢？假設你可以將收入的30％穩定儲蓄，就是要賺到1800萬，10年時間計算年收入要達180萬以上，20年就是90萬，撇除雙薪家庭不談，這樣的難度可能就過濾掉50％以上的消費者了。

那麼整個房市都是這樣的情況，那請問現在的房子到底都是誰在買？

答案是以獲利為目的的人，而非自用者。當市場氛圍熱到連外行的路人甲乙丙，都可以輕鬆從房地產上賺到錢，就會成為是種過度熱觀的炒作迴圈。換言之，這個動機的比例，高到壓縮掉自住客的選擇權時，房價就會因一房難求而急速膨脹。

但矛盾的是，倘若整體行情上升到了大部分人都買不起時，那麼回蝕反轉的機率就會非常高，因為投資者再轉手，也是下一個投資客來接手，金流就會呈現出「買空賣空」的狀況，而非是健全且合理的發展，到了關鍵時刻就會很容易被打回原形。

換個角度想，如果整個不動產再也沒有自住、首購、換屋、剛需等動機的買方時，全部都是投資客，那麼你覺得這樣房價還可以再撐多久呢？

同理，這些只是比例上的問題，房市若要維持正向的循環下去，這些各種買房目的之間的占比，就得要相當地平衡，而且非自用的數量最好是不能佔太多，這樣行情才會有緩漲抗跌的健康體質。

依照一個正常家庭好用的機能空間，3房是最適合也是需求比最高的房型，以權狀40坪為例，去年的今天跟現在的購屋門檻差了近一倍，總價跟單價都漲了非常多。光單單這12個月的時間，即便不吃不喝不消費，你的收入也追不上這樣的漲福，這樣下去只是加速崩盤的時間罷了。

再算算負擔上的實際數字，2000萬貸款7成的利息每月大約1.6萬，本息就要7萬出頭，就算省吃儉用或借錢拼湊而來的高額自備金，時間成本也會把你壓得喘不過去；若再加上裝潢與其他雜支上的現金項目就更硬了。

所以現代人想要擁有一間房子，是相當奢侈的一件事，而且比起過去，比起上一代，我們要為了買房而承受的生活痛苦指數是多出好幾倍的。回頭看看若干年前的房地產廣告，就知道其實不過就只是一個生活的殼，但在不同的時空背景下那個數字，是有如天方夜譚上的差距。

雖然台灣的房貸利息很低，但透過槓桿購屋也是有極限的，銀行也不可能無限制的放款到不動產來，在這個平衡被徹底打破的時候，房市也就要準備面臨下一次的冰河時期了。

通貨膨脹把人們壓得很辛苦，萬般皆漲唯獨薪資沒什麼有感的變動，現在就連條件非常陽春的建案也都相當昂貴，這也不僅只發生在一個區域或某個城市裡，幾乎全台的市況有此連鎖效應。這個趨勢與現象已經很稀鬆平常了，要期待有低價或能夠負擔的房子，可能還需要再等待個2、3年以上的時間。

現在要買房子的人真的很可憐，差不多的面積，卻要多承擔比起數年前更高額的自備款、房貸、就連與不動產相關的其他支出也都漲了不少。不買又不行，總是也會擔心著以後會不會更貴更難買，但仔細算算收入，似乎也不見得能夠承擔的起。

所以其實也不用想太多，購屋不可急，更不需要隨雞起舞，景氣總是上上又下下，下了還會再上，因此如果真有房子需求的話，就先以租待變吧，總比貿然就衝動吞下自己無法消化的東西來得好。

房地產求的都是一個穩字，當然在自用的立場上，要更加穩妥，才不會賠了夫人又折兵。

本文經丁丁的房產人生雜記授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航