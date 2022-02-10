2022/02/10,
能源

大潭三接外推方案環差初審通過，中油「加速趕工」預計2025年6月供氣

大潭三接外推方案環差初審通過，中油「加速趕工」預計2025年6月供氣
總統蔡英文去年11月視察桃園大潭。Photo Credit: 中央社

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上次的初審會議中，環評委員因三接施工恐造成觀新藻礁淤沙而讓中油補正再審，本次閉門會議中，環評委員認為此案已走到這個地步，「兩害取其輕，只能接受外推但非贊成」。

中油第三天然氣接收站（三接）外推方案昨（9）日第三度環差初審，雖有環評委員擔心外推方案恐導致淤沙更嚴重、影響藻礁，閉門會議一度討論退回改採過去的「迴避替代修正方案」，不過最後仍決議通過初審，送環評大會審查。中油公司表示接下來會「加速趕工」，照預定在2025年6月完工，供氣給桃園大潭電廠。

去（2021）年珍愛藻礁公投結果，416萬不同意票多於390萬同意票，公投「不通過」、三接留在大潭興建，經濟部因應公投早先提出的「再外推方案」，昨日第三度進入環保署環評專案小組審查。

《自由時報》報導，三接環評初審再度引爆藻礁正反方攻防戰，會前藻礁公投推動聯盟提出9大訴求，要求中油信守不浚挖、不造地、不破壞生態的公投承諾，且應全面檢討天然氣政策、擬定生態復育計畫，否則就要拆堤還海。

支持三接的觀音區大潭里里長彭明聰則認為，公投已證明人民同意外推方案，要求環委不要再雞蛋裡挑骨頭，讓大潭里民的生活別再受影響。若外推方案的環差案無法通過，就照已通過環評的原方案進行，省錢又省工，「不要再浪費大家時間。」

上次的初審會議中，環評委員因三接施工恐造成觀新藻礁淤沙而讓中油補正再審。中油昨日提出近20年的觀新藻礁覆沙率變化，對照颱風過境、三接棧橋施工及完工等時間點，強調觀新區覆沙率變化是受到現有結構物限制及海象天候影響下所產生的自然現象，而非是三接施工所造成。

不過環委張學文指出，根據中油提出的觀測資料，比較棧橋施工前後覆沙率，呈現出大潭藻礁區G2減少、G1略增；觀新藻礁區則有2/3分區增加，明顯變嚴重。他也指出，藻礁生長必須進行光合作用，生長期又在陽光不多的冬季，若淤沙嚴重將不利生長。

閉門會議上，環評委員一度討論是否「退回」外推方案，改採三年前通過的迴避替代修正方案，但多數委員仍認為外推影響較輕，有委員無奈稱，「三接基地有藻礁又是漂沙上游，原本就選錯地方」，但此案已走到這個地步，「兩害取其輕，只能接受外推但非贊成」。

在徵詢在場環委共識後，專案小組初審通過三接環差，並要求中油在4月30日前補充外推方案淤沙對藻礁區量化分析、淤沙減輕措施等內容，後續於環評大會中討論。

初審環評通過後，台灣中油發言人張瑞宗表示，再外推案環評通過後，就會開始進行離岸1.2公里的棧橋、工業港等工程。三接工程目前已完成38%左右，主要是之前已拿到環評的陸上儲氣槽、汽化區。張瑞宗強調一定會「加速趕工」，期待工作如期穩健完成，在2025年供氣給大潭電廠。

台灣中油稍晚也發布聲明稿，強調三接是攸關能源轉型重要的基礎建設，三接完成不但可以就近送氣給大潭電廠，還能形成北中南三個接收站，未來不光是南氣北送，也可以北氣南送，形成相互備援，穩定供電和供氣。

中油不僅感謝環評委員的指導，也感謝環差審查過程中，經濟部曾文生次長全程參與督導。中油表示，專案小組審查通過，代表了環評委員在專業上認同外推案對環境影響程度輕微；未來將持續監測、定期追蹤潮間帶藻礁生態生物多樣性，落實環評承諾。

中油第三天然氣接收站完工後，將供氣給大潭電廠7、8、9號機組（裝置容量共316.8萬瓩），預估提供137億度的電力。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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