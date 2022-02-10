一場疫症，把一代人的童年延長了

文：TaJ

抗戰COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）踏入第三年，香港的防疫抗疫基金來到第六輪，堅持動態清零（姑勿論是什麼意思）的我們，仍未看到所謂「回復正常」的曙光，主張與病毒共存的歐美等地則似乎終點在望。今期《經濟學人》一篇談「疫症世代」（the pandemic generation）的文章寫出了這翻天覆地的兩年多，學童所受的「永久影響」，說的雖然是英國，但已經歷不知多少次停課的香港，家長及老師們或多或少感同身受。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

英國幾乎所有學校在聖誕新年假期過後都恢復上課，但在之前，大家反覆經歷封城，時光倒流到一個大多數孩子都在家接受教育的時代，於這一代學童的成長過程，家庭的角色變得更為關鍵。英國教育部去年夏天一項研究顯示，與上年相比，小學生的數學成績落後了兩個多月，但獲發免費校餐的貧困家庭兒童，落後程度更甚，大約是三個月。不同地區亦有分別，倫敦學童平均落後0.8個月，受疫情打擊較輕的英國西南部，學童的數學成績保持平穩，東北及西北地區則落後至少三個月。

由於政府不願撥出補課資金，學習落後了就很難追回來，據智庫機構「教育政策研究所」（The Education Policy Institute）估計，每讀多一年書，人生收入就會提升8%，錯過3個月的學習意味收入減少1.56萬英鎊（16.4萬港元、58.8萬台幣）至3萬英鎊（31.6萬港元、113萬台幣）。換言之，儘管英國政府努力推動貧窮地區的新一代向上流動，但英國北部仍然困難重重。

這當然不是英國獨有的問題。管理諮詢公司麥肯錫公司去年7月的一份研究報告指，2020至2021學年結束時，美國大多數學生的數學和閱讀學習進度落後了大約四到五個月。踏入秋季，以白人學童為主的學校開始追回進度，但較多貧窮學生及黑人學童為主的學校，成績持續落後。時至今日，兩者學習進度差距已達一整個學年。

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凡事都有兩面，學童數學成績落後，換來的是大部分人在科技應用上都大有進步。停課期間網上授課，不單孩子迅速掌握，家長老師都認為，網上世界總比真實環境下遭欺凌的好，於是也會鼓勵孩子多上網，有些孩子習慣了在網上聯天，親身與同輩見面時，反而感到莫名的陌生。

另一方面，大家困在家中原來會「日久情深」。有調查顯示兒童和青少年變得愈來愈「黐家」，喜歡花更多時間陪伴父母。英國政府去年8月的一項調查發現，8至15歲兒童最喜愛的地方首三位分別是公園、海灘和花園。一年後，他們最喜愛的地方變成「室內」（indoors）。

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減少外出活動也令英國18歲以下女孩的受孕率顯著下降。這數字在COVID-19出現前已有下降趨勢，在2020年第二和第三季度，數字驟降至5,696人，低於2019年同期的7,188人。除了避孕方面做得更好，相信亦同青少年性生活減少有關。

待在家中少了運動亦令英國孩童顯著增磅。去年11月全國兒童測量計劃發現，英格蘭約有七分之一的兒童在上小學時已屬肥胖（14.4%），超過四分之一（25.5%）讀到最後一年屬肥胖，兩個數字都是測量計劃開展15年來的最高紀錄。其實不單英國如此，美國、中國及歐洲均有同樣現象，一項調查顯示，在疫症大流行的短短一年內，美國肥仔肥妹數量的增長比過去20年的增長還要多。這意味未來幾十年，糖尿病、心血管病及其他由肥胖引至的疾病將揮之不去。

總括而言，疫症令新一代與家庭關係更緊密，與同輩關係則變得較疏離，一些令青少年步向成熟的經歷，包括離校、工作、性行為也減少了。一場疫症大流行，把一代人的童年延長了。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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