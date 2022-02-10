日本皇室、歐洲各國王室陸續染疫，賴清德出訪曾與確診的西班牙國王交談

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情延燒，歐洲王室中，西班牙國王及丹麥女王皆在近日宣告確診，日本皇室也出現首位COVID-19確診者。其中，副總統賴清德在出席宏都拉斯總統就職典禮時，曾與西班牙國王交談互動，對此總統府表示，賴清德昨天最新的快篩檢驗結果為陰性，目前健康狀況良好。

賴清德出訪曾交談，西班牙國王確診

（中央社）西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）確診，總統府今（10）日表示，副總統賴清德昨天最新的快篩檢驗結果為陰性，目前健康狀況良好；總統蔡英文向西班牙政府致上誠摯關心與慰問，祝福菲利佩六世早日康復。

副總統賴清德日前出席宏都拉斯總統就職典禮，除與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）互動，也與菲利佩六世交談，並稱其風度翩翩、很親切。不過，西班牙王室昨天發布聲明指出，菲利佩六世確診，症狀輕微。

總統府發言人張惇涵今天透過媒體群組指出，副總統賴清德昨天最新的快篩檢驗結果為陰性，目前健康狀況良好，賴副總統感謝各界關心。醫療團隊會持續掌握賴副總統及訪團團員的健康狀況。

另外，張惇涵表示，蔡總統已請外交部長吳釗燮及駐西班牙代表劉德立，向西班牙政府致上誠摯關心與慰問，祝福國王早日康復；賴副總統也透過駐館轉達誠摯問候。

日本皇室確診首例，瑤子女王染疫住院

（中央社）日本皇室出現首例COVID-19確診者，今（2022）年38歲的三笠宮瑤子女王染疫，因中等症狀住院治療。她與其他皇族成員無密切接觸，姊姊彬子女王檢驗為陰性。

瑤子是已故大正天皇的曾孫女，現任日皇德仁的遠房堂妹。

《日本放送協會》（NHK）、《朝日新聞》報導，主管皇室事務的宮內廳昨天表示，瑤子本（2）月7日起出現喉嚨痛等症狀，8日接受核酸檢驗（PCR），當天晚間確診，安排在宮內廳醫院住院。

宮內廳說，瑤子雖然沒有發燒，但出現疑為肺炎的症狀，9日下午2時許轉院到東京大學醫學院附設醫院，經診斷為中等症狀。

瑤子是日本皇室中首位COVID-19確診者，傳染途徑不明；她1月底曾前往皇居出席宮中祭祀，但判斷沒有傳染給日皇德仁等其他出席皇族的可能性。

目前其他皇族成員都沒有被判定為瑤子的密切接觸者，不過近日有與瑤子見面的姊姊彬子今天上午接受核酸檢驗，檢驗結果為陰性。

月初剛解除所有防疫限制，丹麥女王也宣告確診

《自由時報》報導，丹麥在境內COVID-19疫情嚴峻下，於2月1日解除所有防疫限制，各國都相當關心後續發展，觀察是否能成為「與病毒共存」典範。在解禁過去一週餘後，丹麥每日確診數持續破萬例，丹麥女王瑪格麗特二世（Margrethe II）昨日也宣告確診。

81歲的瑪格麗特二世備受丹麥國民愛戴，1月剛慶祝即位50週年，是丹麥史上在位時間第二長的君王，同時也是該國史上首位在世時獲得女王稱號的女性。她去年11月已接種第三劑疫苗。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航