【獨家】6名媽媽參加「玉山觀星團」遭爆違法紮營，領隊回應：是緊急避難，絕無丟包遺棄

1名山友在登山社團「靠北登山大小事」中發文，表示自己在4月底經歷了一場有驚無險的登山，他們是6個媽媽，1人花1萬5000元跟著有天文攝影師陳培堃一起攀登玉山觀星，結果發生「緊急迫降」在違法處紮營，下山時走到天黑身上卻沒有頭燈和保暖衣物導等情況。雖然最後無人因此受傷，不過此事引起軒然大波，玉山國家公園管理處表示將釐清，若有違法將會開罰。此事也再次顯現出台灣的登山商業團缺乏管理。

隊員控花1萬5000元與菜單不符且違法紮營

這位田小姐在文中敘述，他們是6個平常有在爬台北近郊山的媽媽，某天其中一名主揪約大家跟著「天文攝影專家」陳老師上玉山觀星，每人費用15000元（不含台北至嘉義來回高鐵票），媽媽們聽到不需自己背裝備，只需揹自己隨身衣物，加上是朋友的朋友，充分信任下就繳了錢，每天爬樓梯做行前訓練準備出發。

沒想到出發後，各種狀況頻出。開始登山當天，一行人從早上8點一路走到下午4點才抵達排雲山莊，天黑後又從排雲出發前往預計紮營的「荖濃溪營地」，結果路程過於困難，一行人摸黑走到晚上將近12點，僅走了2.4公里，到達的營地也非原本申請的營地，而是不能紮營的保護區。

田小姐也說，第二天前往玉山北峰，晚餐後領隊表示會去主峰拍星星，要大家先睡，約定好4:30起來看銀河，但隊友4點起床後，領隊卻告知因為看到有很多山友從風口下來要往北峰看日出，「怕我們起來會被發現私地紥營，所以取消。」

而第三天下山日，田小姐表示，領隊沒繼續跟著隊員們同行，直接約定在某個涼亭碰面，會合後領隊又表示自己先走，會在檢查站等大家，並叮嚀隊員「中途儘量不要休息」，6個媽媽結伴下山，因有人膝蓋及腳痛沒法走得太快；到了18:00天都黑了，離登山口還有2公里，當下天色漸暗又起霧，然而早上領隊告知大家頭燈和保暖衣物不需留在身上，可交給協作幫忙背下山，所以大部分隊友身上都沒頭燈和保暖衣物，只靠著手機手電筒在濃霧中摸黑走下山，而在這期間領隊也沒有折返找他們。

這名山友表示，事後回想這整件事好氣又好笑，一人繳了1萬5000元的團費，跟事前開的菜單不一樣，在途中抱怨無效，好險山上的天氣很好，不然很難想像會發生什麼事。提醒大家為了生命安全，請慎選領隊並事先做好功課，才不會有遺憾的事情發生。

此事件在登山社團「靠北登山大小事」持續延燒討論數日，許多人都呼籲直接公布領隊姓名，後來有1名自稱是隊員先生的人貼出申請書，申請書上的姓名可見領隊是有「星星小飛俠」之稱的天文攝影師陳培堃。陳培堃是台灣知名的攝影記者和天文攝影專家。在業餘台灣天文界以走遍全世界各大天文台和許多觀天區域（Dark-sky preserve）而聞名，他也常在各天文營隊中進行天文觀測與攝影指導。

而立委邱顯智在今天中午召開記者會，指出在申請玉山國家公園的入園證時，許可證下方就有備註指出「從塔塔加登山口入園前往荖濃溪住宿的隊伍，請避免延誤行程，中午12點未通過排雲山莊，請一律折返下山，避免需滯留生態保護區或是請求救援。」然而這群人下午4點才走到排雲山莊，早就超過時間，結果還繼續走，要求玉管處查清楚後開罰。

陳培堃喊冤：絕無丟包遺棄，緊急避難紮營玉管處要罰也只能接受

對於自己帶的玉山觀星團引發喧然大波，陳培堃受訪時表示，這並不是商業團，而是朋友邀約，錢甚至是出發前一天才跟大家收取。這群團員都沒有上過大山的經驗，除了主揪曾到過秘魯的馬丘比丘之外，其他人都是第一次上高山，他是因為認識，才想說帶大家去他很熟悉的玉山看星星，所以隊伍名稱才會叫做「南十字星隊」。

至於為何會沒有到原本預約的荖濃溪營地紮營？陳培堃無奈喊冤，表示第一天就有團員希望睡飽再出發，因此從塔塔加登山口早上8點出發，到下午3點多才到排雲。而這段原本應該4到5小時可以完成的，走了將近8個小時。加上其中一人有懼高症，所以他也勸大家慢慢走，比較安全。

而當晚不得不在半途「迫降紮營」，陳培堃則表示，這是緊急避難，因為大家已走到晚上11點半，他沒想到這段路幾乎都是下坡，團員也會走不動。對於玉管處可能會以此對他開罰，陳培堃也無奈表示接受，「我想他們一定會開罰的」。

至於團員控訴的「領隊先下山」，陳培堃則強調，他早就和其中4名團員講好，他要先下山去攔接駁車，因為接駁車最晚到7點，擔心如果大家都一起慢慢走，到時候會錯過接駁車，他不解為何約好的事情，最後卻好像變成控訴他「遺棄」；另外對於背負物品、食物菜單等落差，陳培堃也委屈表示，很多都是片面的說法，且沒有照片證明，在山上時大家明明都很開心。

登山商業團「無法可管」，導致亂象頻出

對於此爭議事件，野樵旅行社的負責人楊志明受訪時表示，這種案例很少見，因為一般來說，不太可能都已下午4點才抵達排雲山莊，還繼續摸黑往前走；就他所知，通常排雲山莊莊主都會堅守「早上9點到下午3點」原則，以人身安全為優先考量，會將超過3點，太晚抵達排雲山莊，但又沒有申請到住宿的山友留下來過夜，然後開單以示處罰。

不過他也直言，玉山國家公園管理處基本上是「生態保育單位」，山莊和登山遊憩活動的管理本來就不是他們的主要職責。他們對登山者是「道義上的責任」，僅能做到勸導，但若要「依法」阻止這群人摸黑繼續走，應該是沒有權限。