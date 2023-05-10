【獨家】6名媽媽參加「玉山觀星團」遭爆違法紮營，領隊回應：是緊急避難，絕無丟包遺棄
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團員下山後發文控訴領隊，對此領隊無奈表示，當晚不得不在半途「迫降紮營」是緊急避難，因為大家已走到晚上11點半；而下山時更沒有遺棄丟包，而是講好由他先下山去幫大家攔接駁車，避免大家走太慢接駁車會開走。
1名山友在登山社團「靠北登山大小事」中發文，表示自己在4月底經歷了一場有驚無險的登山，他們是6個媽媽，1人花1萬5000元跟著有天文攝影師陳培堃一起攀登玉山觀星，結果發生「緊急迫降」在違法處紮營，下山時走到天黑身上卻沒有頭燈和保暖衣物導等情況。雖然最後無人因此受傷，不過此事引起軒然大波，玉山國家公園管理處表示將釐清，若有違法將會開罰。此事也再次顯現出台灣的登山商業團缺乏管理。
隊員控花1萬5000元與菜單不符且違法紮營
這位田小姐在文中敘述，他們是6個平常有在爬台北近郊山的媽媽，某天其中一名主揪約大家跟著「天文攝影專家」陳老師上玉山觀星，每人費用15000元（不含台北至嘉義來回高鐵票），媽媽們聽到不需自己背裝備，只需揹自己隨身衣物，加上是朋友的朋友，充分信任下就繳了錢，每天爬樓梯做行前訓練準備出發。
沒想到出發後，各種狀況頻出。開始登山當天，一行人從早上8點一路走到下午4點才抵達排雲山莊，天黑後又從排雲出發前往預計紮營的「荖濃溪營地」，結果路程過於困難，一行人摸黑走到晚上將近12點，僅走了2.4公里，到達的營地也非原本申請的營地，而是不能紮營的保護區。
田小姐也說，第二天前往玉山北峰，晚餐後領隊表示會去主峰拍星星，要大家先睡，約定好4:30起來看銀河，但隊友4點起床後，領隊卻告知因為看到有很多山友從風口下來要往北峰看日出，「怕我們起來會被發現私地紥營，所以取消。」
而第三天下山日，田小姐表示，領隊沒繼續跟著隊員們同行，直接約定在某個涼亭碰面，會合後領隊又表示自己先走，會在檢查站等大家，並叮嚀隊員「中途儘量不要休息」，6個媽媽結伴下山，因有人膝蓋及腳痛沒法走得太快；到了18:00天都黑了，離登山口還有2公里，當下天色漸暗又起霧，然而早上領隊告知大家頭燈和保暖衣物不需留在身上，可交給協作幫忙背下山，所以大部分隊友身上都沒頭燈和保暖衣物，只靠著手機手電筒在濃霧中摸黑走下山，而在這期間領隊也沒有折返找他們。
這名山友表示，事後回想這整件事好氣又好笑，一人繳了1萬5000元的團費，跟事前開的菜單不一樣，在途中抱怨無效，好險山上的天氣很好，不然很難想像會發生什麼事。提醒大家為了生命安全，請慎選領隊並事先做好功課，才不會有遺憾的事情發生。
此事件在登山社團「靠北登山大小事」持續延燒討論數日，許多人都呼籲直接公布領隊姓名，後來有1名自稱是隊員先生的人貼出申請書，申請書上的姓名可見領隊是有「星星小飛俠」之稱的天文攝影師陳培堃。陳培堃是台灣知名的攝影記者和天文攝影專家。在業餘台灣天文界以走遍全世界各大天文台和許多觀天區域（Dark-sky preserve）而聞名，他也常在各天文營隊中進行天文觀測與攝影指導。
而立委邱顯智在今天中午召開記者會，指出在申請玉山國家公園的入園證時，許可證下方就有備註指出「從塔塔加登山口入園前往荖濃溪住宿的隊伍，請避免延誤行程，中午12點未通過排雲山莊，請一律折返下山，避免需滯留生態保護區或是請求救援。」然而這群人下午4點才走到排雲山莊，早就超過時間，結果還繼續走，要求玉管處查清楚後開罰。
陳培堃喊冤：絕無丟包遺棄，緊急避難紮營玉管處要罰也只能接受
對於自己帶的玉山觀星團引發喧然大波，陳培堃受訪時表示，這並不是商業團，而是朋友邀約，錢甚至是出發前一天才跟大家收取。這群團員都沒有上過大山的經驗，除了主揪曾到過秘魯的馬丘比丘之外，其他人都是第一次上高山，他是因為認識，才想說帶大家去他很熟悉的玉山看星星，所以隊伍名稱才會叫做「南十字星隊」。
至於為何會沒有到原本預約的荖濃溪營地紮營？陳培堃無奈喊冤，表示第一天就有團員希望睡飽再出發，因此從塔塔加登山口早上8點出發，到下午3點多才到排雲。而這段原本應該4到5小時可以完成的，走了將近8個小時。加上其中一人有懼高症，所以他也勸大家慢慢走，比較安全。
而當晚不得不在半途「迫降紮營」，陳培堃則表示，這是緊急避難，因為大家已走到晚上11點半，他沒想到這段路幾乎都是下坡，團員也會走不動。對於玉管處可能會以此對他開罰，陳培堃也無奈表示接受，「我想他們一定會開罰的」。
至於團員控訴的「領隊先下山」，陳培堃則強調，他早就和其中4名團員講好，他要先下山去攔接駁車，因為接駁車最晚到7點，擔心如果大家都一起慢慢走，到時候會錯過接駁車，他不解為何約好的事情，最後卻好像變成控訴他「遺棄」；另外對於背負物品、食物菜單等落差，陳培堃也委屈表示，很多都是片面的說法，且沒有照片證明，在山上時大家明明都很開心。
登山商業團「無法可管」，導致亂象頻出
對於此爭議事件，野樵旅行社的負責人楊志明受訪時表示，這種案例很少見，因為一般來說，不太可能都已下午4點才抵達排雲山莊，還繼續摸黑往前走；就他所知，通常排雲山莊莊主都會堅守「早上9點到下午3點」原則，以人身安全為優先考量，會將超過3點，太晚抵達排雲山莊，但又沒有申請到住宿的山友留下來過夜，然後開單以示處罰。
不過他也直言，玉山國家公園管理處基本上是「生態保育單位」，山莊和登山遊憩活動的管理本來就不是他們的主要職責。他們對登山者是「道義上的責任」，僅能做到勸導，但若要「依法」阻止這群人摸黑繼續走，應該是沒有權限。
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先研究人的需求，再講求能量平衡：透過空間佈置，創造適合自己的真正好風水
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江名萱老師以多年研究風水的成果，加上觀看居家、辦公空間風水的經驗，給正要買房裝潢、或想要調整居家空間的讀者們一些建議。現在就跟著江老師一起找出適合自己的風水，讓生活與工作都能更愉快舒適。
風水強調順勢而為、師法自然，相信可以利用天地間的自然能量，來改善居家、工作的環境，進而讓生活在其中的人們，感到平靜、和諧、愉快，運勢也能隨之開闊順暢。而在一個空間中，除了既有的方位之外，外部環境的條件、內部的裝潢佈置如何達到能量的相輔相成、和諧共好，也是落實風水哲學的面向之一。
天、地、人、時的最佳平衡
「一個好的風水方法，加上完整的事先規劃，就是創造最佳空間的重點。」江老師強調。所謂好的風水方法，指的是追本溯源。「風水是一個流傳千年的學問，而這一切，都濃縮在一本《青囊經》中。後代對《青囊經》的註釋、拆解，甚至其他所謂風水學的著作，可能都慢慢地背離原意，甚至往玄幻、迷信的方向偏離。所以如果真的要理解風水、利用風水，就必須回到經典，才能真正的認識風水是什麼，也才能更好地利用這門學問。」對江老師來說，一個好的風水師，應該要以經典中的知識，來掌握風水對人和空間的影響，進一步去設計、利用、活化這個空間中的所有條件，引入外部環境的旺氣，才能真正創造出一個適合人居住，或者辦公、做生意的所在。
「我們家是三代同堂，所以當初在設計的時候， 讓三代可以和和氣氣、快快樂樂地住在同個屋簷下，就是我的優先考量。」考慮到每個人生活的習慣有所不同，家庭生活中不可或缺的，就是完善的公共空間以及私人空間，無論多少人住在一起，都應該做到讓彼此可以輕鬆相聚，又能保留各自隱私。「長輩的需求和兒孫輩的需求絕對不一樣，如果空間規劃沒有考慮到這一點，就會造成生活上的種種不便，進而影響情緒。而居住環境對人來說，又是一個重要的『充電』場所，電沒充飽，人當然沒有精力去工作、唸書，甚至心平靜氣的跟人相處，所有的問題就是都從這裡跑出來。」
對江老師來說，風水的重點之一，在於讓每一個人可以各司其職、各在其位，當人被放在正確的位置上，便自然而然地心情愉快、充滿動力，即使遇到挫折和問題，也能以更從容、積極的態度去面對解決。「風水沒有什麼玄秘，就是讓人在一個空間中，能夠感到舒適、自在，而這個空間也可以帶動能量的流動，讓人和宇宙、天地、山川等等外部空間和諧相處。」
掌握風水原理，為自己創造出合宜的居住空間
江老師除了分享自己在規劃居住空間中的考量之外，也提供了一些非常實用的建議，給現在正準備買房、佈置住家的人一些參考。「大多數人在購屋的時候，其實並不擁有建築權——這個權力被建商掌握，所以你不太能決定整個屋子的坐向、格局，也不太能決定每一個空間的大小。」江老師說道。但是，一個好的風水師，並不會將這些無解的條件視為問題，反而會懂得善加利用外部環境的條件，截長補短，將旺氣引入家中。「因為當我們在觀看風水，並不是只看這間屋子，包括整個周邊環境，甚至整個城市的地形地貌，都要納入考量。」江老師強調。
當然，在可以控制的範圍內，江老師建議大家要對所選擇的地區有一定的了解，特別是該區的風水地理特徵，是不是能夠創造出良好氣場。同時也要注意選擇遠離污染源、噪音和繁忙交通的地點，「不過，選擇的重點還是要回歸到使用者身上。比方繁忙的交通對於做生意可能是有幫助的，但一個安靜、休息用的住家，可能就並不需要這些。所以並不是交通繁忙不好，而是這個條件對空間以及使用者帶來什麼樣的影響。」在江老師的風水學中，整理好自己的條件，認清空間的屬性，就是創造好風水的第一步。
同樣的，在居住空間的裝修過程中，也必須從使用者的需求出發，「有了這個前提，你的佈置就會是為你而服務，從家具擺設、顏色搭配、燈光照明等，一切都能安放得恰如其分，進而創造出舒適、和諧並充滿活力的生活空間。」江老師也提到，如果可以的話，盡可能避免過於狹窄、擁擠的空間布置，因為這樣就等於從根本上阻斷了空氣、光線等能量在空間中流動的可能性。同時，使用者也應該要用心維持居住空間的清潔、清爽感，這是保持良好風水的關鍵，也能幫助使用者提升幸福感和生活品質。
好位置？壞位置！先別急著下定論
現代人生活中最常活動的空間，除了住家之外，大概就是辦公室了。「從老闆的角度來看，他在這個辦公室中的位置風水，必須要符合他可以領導所有員工、追求成就、業績興盛的目標。上班族也是一樣，你的座位，就是你的『統御空間』，你需要的就是一個可以為你帶來業績、和人溝通無礙的風水設計。」在辦公室中，每一個座位的風水，同樣也應該參考整體空間，甚至外部環境所帶來的影響。「比方坐在辦公室門口好了，這樣不好嗎？或許並不見得。從能量的角度來看，整個辦公室中窗戶的位置、門的位置，甚至空調的位置，這些會帶來空氣、光線流動的要素，是不是能夠和你的座位形成一個很好的能量行進路線，進而創造出一個舒適、有效率的工作環境，就比坐在哪裡還要重要。」
除此之外，開店、做生意的場所，當然也會有相對應合適的風水安排。「有時候在同一條路上的一排商店中，看起來幾乎是同樣的條件，為什麼有些店家可以長長久久，有些店家卻是常常更新，這是因為在風水上來說，即使是同一條路上，每一間店所在的位置還是非常不一樣。」江老師解釋，地球就像是一塊巨大的磁鐵，從南北極延伸出來的磁力線，對地球上的每一方空間都有非常細緻的影響。而這個磁力的分佈，其實和風水羅盤上的二十四山互相呼應。「所以一個好的風水師在看方位的時候，他看的不僅僅只是方向，而是這個地點和地球如何互相關聯，再搭配其他地理條件，甚至樓層的高度，去規劃出一個空間的風水設計。」江老師補充。
「尊天之道，以奪天光催富貴；鑿人之性，以積德業照前程；法地之理，以得地靈出人傑。」江老師希望能夠提醒大家：所謂的風水，必須先瞭解自己的需求和狀態，選定一處空間之後，以完整的設計和預先規劃，將天地間的自然能量，透過現代裝潢佈置，有效率且穩定的導入空間中，進而為使用者帶來平順的生活、暢旺的事業發展。也因此，在江老師的風水觀中，風水是一個很有系統的、科學的工程，沒有無謂的禁忌，只有順應天地能量、實用性和美學的設計，讓風水成為一種助力，為空間的主人所服務。
希望大家在建立基礎的風水觀之後，更能理解和善用風水學的原理，再加上平時累積做好倫理道德規範，為自己創造出一個良好的空間，帶來正面的能量和運勢，讓生活和工作都能更加美好、充實。