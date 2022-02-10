紐約等9個州宣布3月前解除室內口罩強制令，CDC主任：還不到全美鬆綁的時候

隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診數下降，以及民眾期盼能重返正常生活的壓力，美國本週包括紐約有9個州宣布將在3月前鬆綁要求民眾在室內戴口罩的規定。

不過，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任則強調，全美確診人數雖持續下降，但入院與死亡率仍算高，還不到全國鬆綁的時候。

9個州宣布室內口罩強制令3月開始解除，紐約3月上旬評估校園是否繼續施行

紐約、伊利諾斯、麻薩諸塞還有羅德島州的官員9日時表示，要求配戴口罩或是出示疫苗接種證明的規定，將會在3月前解除。這週稍早，加州、奧瑞岡、新澤西、康乃狄克，以及德拉威爾州的官員也做出了類似的宣布。

上述這些州在2020年總統選舉時都投給了現任總統拜登，如今做出的決定則與CDC的建議相違背。

美國紐約州長侯可（Kathy Hochul）10日在記者會上宣布將解除餐廳以及辦公室內的口罩強制令，表示「疫情的烏雲正在散去」。侯可表示紐約將會繼續要求民眾在大眾運輸和醫療照護場所配戴口罩。

侯可也表示紐約州將在3月上旬重新評估校園的口罩強制令，8日在一場線上會議中，侯可已與該州官員、學校官員以及相關單位討論了口罩強制令在學校施行的事宜。

紐約州立學校董事會協會（New York State School Boards Association）法律總顧問沃羅納（Jay Worona）表示，他們明白一些家長對於美國室內口罩強制令的不滿，「但我們希望所有的決定都是適當的，並且與科學的建議或指引一制。」

聯邦政府的公衛官員9日時則表示他們正在考慮是否調整相關規定，但仍建議民眾在公共室內空間裡繼續配戴口罩。

美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在會議上表示，聯邦政府想要確保其所提供的公衛指引能夠符合民眾此刻所需。「我們明白民眾對疫情大流行已感到厭倦，也受夠了要一直戴著口罩」。

沃爾瑪、家得寶（Home Depot Inc.）等其他大型零售商9日時表示他們正在檢視公司內部口罩的相關規定，但至今尚未宣布有任何改變。

本週宣布將會鬆綁室內口罩強制令的9個州，仍允許地方政府和學校維持各自的規定，而這可能造成民眾跨州間移動時的困擾。

CDC主任：還不到全國性鬆綁口罩的時候

（中央社）美國多州陸續解除室內或校園配戴口罩規定，但美國CDC主任瓦倫斯基9日強調，全美確診人數雖持續下降，但入院與死亡率仍算高，還不到全國鬆綁的時候。

歷經一個月因COVID-19 Omicron變異株肆虐造成的確診高峰後，美國近期確診數呈下降趨勢；根據CDC統計，全美過去7天平均日增24萬7300例確診，較前一週大幅下降44％。

眼見Omicron高峰已過，紐約、加州與德拉瓦州等多個民主黨執政州州長本週陸續宣布，將解除室內與校園口罩配戴規定。但瓦倫斯基（Rochelle Walensky）9日在白宮防疫簡報會上提醒，還不到全國性鬆綁口罩的時候。

瓦倫斯基表示，全美近來確診與入院數持續下降，此現象令人振奮，專家也開始依據最新數據檢視現有防疫指引。

但瓦倫斯基強調，目前染疫入院與死亡率仍算高，所以即便他們朝全國鬆綁方向努力，也受目前疫情趨勢鼓舞，但「現在還不到時候」。她引述官方數據指出，全美過去7天平均日增染疫入院與死亡人數分別為1萬3000人、2400人，前者較前一週下降25％，後者則增加3％。

她提醒，在傳染率顯著或高的地區，CDC現階段仍建議民眾在公共室內空間配戴口罩。

根據CDC定義，「顯著」（substantial）傳染率是指過去7天期間，該區域每10萬人有50至99人確診，「高」（high）傳染率則是每10萬人有100人以上確診。目前美國有99％區域符合高傳染率定義。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航