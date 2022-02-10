巴西百萬Podcaster稱「應該要有合法的納粹黨」，檢方以「涉嫌替納粹辯護罪」展開調查

全世界風行的Podcast平台最近鬧出不少爭議，繼美國喜劇演員Joe Rogan因涉及種族歧視、百餘集節目遭Spotify下架後，巴西當紅Podcaster Bruno Aiub近日於節目上談及「巴西應該有自己的納粹黨」引發軒然大波，他後來道歉，並說自己當時是喝醉了。

31歲的Bruno Aiub（又稱Monark）是巴西人氣最高的Podcaster，他的Podcast節目《Flow Podcast》在YouTube上有360萬訂閱者，在Twitch上也有100萬訂閱。

週一（7日），Bruno Aiub在節目上與國會議員Tabata Amaral和Kim Kataguiri訪談中表示，「激進左派比激進右派擁有更多空間」，在他看來，「兩者都必須有（言論）空間」。他更發下豪語說：

「我比你們所有人都瘋狂。我認為應該有一個法律承認的納粹黨。」

巴西社會黨議員Tabata Amaral反駁他說，「當你的言論危及他人的生命時，言論自由就結束了」，她提到納粹主義將猶太人置於危險之中。

Bruno Aiub為自己的立場進行辯護，他補充說「如果有人想成為反猶太人，我認為他應該有權這樣做」。

而節目上另一位來賓、右翼議員Kim Kataguiri更是火上澆油，說他認為德國將納粹主義定為犯罪，是一個錯誤。

“Deveria existir um partido Nazista legalizado no Brasil”



“Se o cara for anti-judeu ele tem direito de ser Anti-judeu”



Eu tinha achado que ele tinha superado todos os limites no último papo de racismo, mas ele conseguiu se superar de um jeito… pic.twitter.com/h9Tf7g8TYg — Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) February 8, 2022

這集Podcast在網路上引起廣大的憤怒。 許多猶太協會、機構和政治人物譴責這些言論。

巴西以色列聯合會發表聲明，說「仇恨言論以及替仇恨言論辯護，對人類造成了可怕的後果，納粹主義就是最好的歷史證明。」

德國駐巴西大使Heiko Thoms也在推特上表示「捍衛納粹主義不是言論自由」，指捍衛納粹主義「就是不尊重該政權的受害者和倖存者的記憶，並無視它造成的恐怖」。

製作該節目的EstúdiosFlow表示，它已在所有平台上刪除了該集節目，並向猶太社群道歉。 Bruno Aiub也在週二於推特上上傳一段道歉影片， 聲稱他喝醉了，希望人們能理解。

巴西總檢察長已經以「涉嫌替納粹辯護罪」對該集節目展開調查。除了主持人Bruno Aiub，該集節目的國會議員 Kim Kataguiri 也是調查目標。

自巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上台以來，巴西的猶太社群一直擔心納粹言論會「死灰復燃」，波索納洛 的支持者以行納粹禮而聞名， 他的一名助理也曾被指控 在立法聽證會上比出白人至上主義手勢。

Para quem quiser ler sobre. https://t.co/yZHhEY3zJk — Renan Truffi (@renantruffi) March 24, 2021

《BBC》引述人類學家Adriana Dias說法，巴西的新納粹組織在2015 - 2021年間，已從75個上升至530個。對涉嫌替納粹辯護的調查數量也猛增，聯邦警察數據顯示，2011年-2020年間，調查數量增加了900%。

Joe Rogan節目被控散播假訊息，巴西總統波索納洛給予支持

Bruno Aiub的爭議不免讓人聯想美國的當紅Podcaster Joe Rogan風波，他因在不同節目中使用涉及種族歧視的「N字」（N word, 指的是Nigger，黑鬼），遭 Spotify撤下約113集的節目。

Joe Rogan因為在節目上與來賓對談關於COVID-19、疫苗、陰謀論的內容，讓許多音樂人揚言若Spotify不刪除Joe Rogan的節目，就要下架他們的作品。雖然Joe Rogan在美國陷入困境，但巴西總統波索納洛卻在推特上公開表達支持。

「我不確定Joe Rogan是怎麼看我和我的政府啦，但那不重要。如果言論自由代表些什麼，那意味著人們應該可以自由表達他們的想法，無論他們是否同意或不同意我們。」

「堅守你的立場！來自巴西的擁抱！」

Rogan在節目上不鼓勵年輕人接種COVID-19疫苗，並提倡使用抗寄生蟲藥物伊維菌素來治療該疾病。波索納洛同樣是疫苗懷疑論者，他尚未接種疫苗，這對常常必須在國際間旅行的國家領袖來說顯得特別突兀，他也說「 如果一個公民不想接種疫苗，這是他的權利，就是這樣。」

波索納洛笑說疫苗會把人變成鱷魚，吹捧抗瘧疾藥物氯奎寧和羥氯奎寧等治療方法，儘管研究表明它們對這種疾病無效。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航