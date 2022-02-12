全世界都在「轉型」與病毒共存，三百多萬台灣觀光從業人員已經考慮乾脆「轉行」

文：台灣觀光策略發展協會

當前世界各國都在討論與病毒共存，並發展出各自的共識和策略，台灣隨著疫苗覆蓋率的提高（統計至2022年2月6日，第1劑81.83%、第2劑74.87%），最近也在主流媒體及各大論壇中看到「與病毒共存、國境開放」的相關討論，皆給予觀光業者些許信心，是否在歷經兩年的業務空窗期後，就快要看到曙光？

如同陳時中部長2月7日時受訪時所說，大家對於開放是既期待又怕受傷害，會持續和專家討論出兼顧經濟和疫情的台灣模式。

乍聽之下確實很有道理，但觀光業者迫切想知道的是，在長達兩年的鎖國期間，邊境開放的策略和配套措施卻還在討論階段嗎？尤其，當世界各國對於邊境開放已經有各自的模式、有條件開放本國邊境，在國際平等互惠的原則之下，台灣的防疫政策仍採取高規格的措施，究竟所謂的台灣模式在國際上是否適用、邊境開放時程表、旅客入境配套措施的規劃是甚麼？

這些問題的答案，將最直接的影響觀光從業人員生計。

旅遊是生活產業總和，三百多萬從業人員不能忍

從勞動部最新公布的數據，現有實施無薪假的家數共2019家、12659人，實施無薪假的主要業別是支援服務業（含旅行社）以及運輸倉儲業，勞動部表示，邊境管制仍是影響無薪假最大的因素。

事實上，觀光產業所受到的衝擊是更為廣泛的，包括住宿服務業、餐飲業、陸上運輸業、航空運輸業、水上運輸業、汽車、租賃業、旅行服務業、休閒娛樂服務業、零售業，這些都是觀光關聯產業，總從業員工人數共303.7萬人，佔台灣總人口的12%，三百多萬從業人員背後有無數個家庭都直接、間接地受到疫情的影響，最直接就是收入短缺和工作消失，不是一句「大家再忍一忍」可以帶過去。

疫情發生之前，入境旅客可以為台灣帶來2172.57億元的附加價值，也就是外國旅客入境台灣的總消費支出，佔GDP比重1.15%，總體觀光產值則佔GDP比重約2.47%。

消失的GDP，就等於消失收入，也代表更多人的失業和被迫轉行，或許相較於半導體產業就業人數29.16萬人、產值佔GDP比重9%而言，觀光產業確實不是台灣的主要經濟來源，但回頭思考，觀光產業長期弱勢發展，整體產業的低薪與競價環境，讓原本就不是很健康的產業，在疫情之下更是不堪一擊。

Photo Credit: 中央社

配合防疫政策，應該要有產業振興完整配套

其他國家對於邊境開放政策大多已有明確的時程表，並採取風險分層管理。例如，泰國打過兩劑疫苗者可以免隔離入境；澳洲2月21日起，也將結束長達2年鎖國，全面開放邊境，國際觀光客只要完整施打2針疫苗，就能入境免隔離；紐西蘭2月3日宣布5階段逐步開放邊境政策，預計10月邊境重新全面開放，恢復各類簽證申請，日本及韓國皆縮短隔離天數至7天。

當周邊國家都在同步調整防疫策略，並朝向與病毒共存的方向邁進時，目前台灣仍是相對保守，指揮官僅鬆口「商務客」會優先開放，對於邊境開放的預估時程仍未見規劃，對於長期處於弱勢的觀光產業而言，不是靠忍一忍就能度過，而是需要政府給予明確的規劃及配套措施，才能調整接下來的經營策略。

否則，大家需要的就不是轉型，而是轉行了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航