《散漫者的學習法》：K書要像跳轉電視頻道一樣輪流讀，自然而然達到「養護」效果

文：金應準

每隔兩至三小時，換讀另一個科目

我的內心一直有個懸而未決的問題，它是個讓個性散漫的我，長期以來堅持找出答案的問題，就是「該怎麼做，才能在短時間內完成大量學習」，換句話說，這是關於學習效率的問題。如果能在短時間內大量學習，就能利用省下的時間做自己想做的事，這麼一來，我也不會因為不務正業而產生罪惡感。

容易分心、注意力不夠集中的人，面對錯綜複雜的事情，通常會選擇放棄，尤其是做自己不想做的事情時，抗拒的心理更加快了放棄的速度，他們想盡快脫離這個狀況，嘗試令自己歡喜雀躍的新事物。因此，學習常會有「卡關」或問題無法解決的情形。

對於靜不下來的考生而言，這正是他們比別人更重視學習效率，也最優先需要學習效率的原因。為了不讓他們中途放棄，至少要讓他們有工作或學習順利進行的感覺才行。那麼從現在起，讓我們來見證三個有效學習的方法。

一、解考古題，一解再解

我曾經擔任國家考試檢討委員，在國家考試中心住過五天。當時，我再次驗證了一個事實，那就是任何考試題目都不會脫離考古題太多。

考生經常揣摩「上意」，以為出題者會故意提高難度，考細枝末節的內容。所以每一本書都不敢放過，盡可能讀完所有考試內容。

但是出題者更在意的，不是「出特別的考題」，而是「避免考題有誤」。在一定的時間內要完成出題，出題者不可能冒險，所以最後只能在固定的範圍內選用經過驗證的考題，而限定這個範圍的，正是考古題。

在我準備許多考試的過程中，常聽別人說考古題非常重要，聽到耳朵都要長繭，不過直到近期，我才總算了解這句話真正的意義。由於可以準備考試的時間所剩無幾，我把10年來的考古題一翻再翻，發現了之前錯過的訊息。

其實，重要的題目會以三至六年為周期反覆出題，只是稍微改變一下內容。我也發現到有出題頻率高的部分，和出題頻率相對低的部分，在教科書上標示出這些部分，專攻其中的內容，學習效率的確提高了不少。

二、少量、多次閱讀

在建築過程中，有個階段稱為「養護」。走在路上，偶爾會看見混凝土附近用禁止進入的封條圍起來，表示正在養護中。養護是靜置混凝土，讓混凝土完全乾燥的階段，並會繼續傾倒水泥，不會讓混凝土變得更堅硬。混凝土必須經過吹風乾燥的養護階段，才會凝固得更堅硬。學習也是如此，維護相當重要。

學習時必須安排時間休息，讓自己有空檔重新回想遺忘的部分，可以是「先學習一小段時間，再趁散步期間複習學習的內容」，也可以是「每隔兩至三小時換讀另一個科目」。如此一來，才能找出需要加強的部分，並且投入時間加強，最終提高學習效率。

新輸入的知識和原本儲存的知識，無法短時間內形成連結，所以長時間專注在學習相同的內容，只會使用到短期記憶而已。想要留下長期記憶，最好保留充分的時間，讓知識與知識彼此結合。在遺失部分知識和重新找回知識的努力反覆作用下，將可強化記憶，知識之間的聯繫也將更加緊密。

平常K書，也要像跳轉電視頻道一樣輪流讀不同的書。有些書下雨天特別想讀，有些書想在上下班的地鐵上讀；即使坐在同一個位置上，也要交替閱讀幾本書；即使是一天內就可以讀完的分量，也不妨分散在一個星期內K完，隨時回想學習的內容，確實更有助於加深印象。

讓我們搭配節奏和時機學習，自然而然達到養護的效果吧。

三、自我測驗

提取（閱讀）、輸出，以及自我測驗，是本書所強調的學習法。不過這套方法也不免讓人有「虛有其表」的想法。實踐過的人都知道，在學習讓人厭煩到快要崩潰的情況下，什麼自我測驗，什麼提取默背的知識，談何容易呀。

最高招的默背技巧，是「像老師講課一樣說明」學過的內容，不過這個技巧不是人人都辦得到的，可是又不能放棄「列印」的練習，真讓人進退兩難。

而關於自我測驗學習的內容，以下有三個實際可行的方法。

隨便抓一個人問問題

如果可以請教身邊會讀書的朋友，那是最好的。不過這不單純是學習朋友解答的過程，而是聽那些和自己處境相同的考生，是在什麼地方得到答題線索，又是如何思考題目，透過他們的回答自然而然領悟。

不斷對自己丟出「為什麼」的疑問

第一次讀教科書時，請在讀完一段句子後，先問一次「為什麼」，接著再讀一段句子，再問一次為什麼，像這樣不斷提出疑問，直到自己能夠清楚說明或完全理解之前，必須一再提出疑問。

只有在完全理解的前提下，才能提升默背的力量；而在這股力量以穩定的速度確實發揮出來前，千萬不能停止反問自己。

營造非自我測驗不可的環境

雖然我們都不喜歡別無選擇，不過就當是為了列印輸入大腦的知識，最好還是組個讀書會。其實有不少補習班學生，雖然討厭補習班，但是心裡認為上補習班至少有助於考試，才選擇補習。

勉強自己參加解題讀書會的原因，也是一樣的道理。真的不行的話，就那麼做吧，為了更徹底的理解K書內容，至少營造一個稍微勉強自己的環境吧。

書籍介紹

本文摘錄自《散漫者的學習法：寫給坐不住30分鐘以上，考試仍想金榜題名的你》，大是文化出版

作者：金應準

譯者：林侑毅

在書桌前，很難乖乖坐超過30分鐘以上。

讀書時間明明比別人久，成績卻原地踏步，名次退步。

只剩100天可以K書了，卻毫無準備，怎麼辦？

你也是這種考生嗎？不管你要參加哪種考試，

本書正是為你而寫的快速金榜題名學習法。