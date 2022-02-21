《最強的一頁報告》：聽不懂主管在問什麼？因為人們只會聆聽自己覺得重要的事情

文：朴信榮

可是，我聽不懂主管在問什麼？

說到這裡，每次上課，總會有人提出這種疑問：「可是……我聽不太懂主管在問什麼耶。」

你知道為什麼會有這種想法嗎？其實，就是因為那個人沒在聽，或是其實他根本就不想聽；不過，還有一個更大的問題，那就是——他完全聽不見。

你可能會想問：「聽不見？這是什麼意思？」意思就是，人類只會聆聽自己覺得重要的事情。

對於別人的碎碎唸，你會照單全收嗎？你會在聽完之後覺得「原來如此！我一定要照著做」嗎？其實，更有可能的是你早就聽到恍神了。為什麼？因為你覺得那些話不重要，所以根本聽不見；如果我認為某件事不重要，那不管別人再怎麼說，我還是聽不見。

這是真的嗎？其實，當我還在第一企劃（按：三星集團旗下的廣告營銷公司，韓國最大的廣告代理商）上班時，有過一有新專案，就被派到不同組的經驗。那三年來，我待過A組，去過B組，也去了C組；所以我曾在梨泰院（按：位於韓國首爾龍山區的著名商圈）上班，又曾去江南（按：首爾漢江以南的重要商業地帶）辦公，一直不斷被調到各種類型的主管下面工作。

當時，讓我覺得很有趣的一點是，每個主管注重和在意的地方都略微不同。舉例來說，有些人最注重於找出問題發生的原因，總會說：「成敗就在於最後找不找得到這個原因。」

有些人則認為想法都差不多，非常重視實務上的執行，他們會說：「工作到最後都是要呈交的，做出來的成果都差不多，差別只在於誰能在期望的時間內乖乖聽話、好好執行而已。」

另外，有些人非常重視「這究竟是什麼」的精準定義，所以習慣說：「好，我們再整理一次，一定要更精準的解釋出，這是什麼意思才行。」當然，也有一些主管會說：「夠了，預算最重要。」

如果是自己重視的部分，他們都會給予非常敏感的反饋，至於其他部分就會大致略過。所以，我曾照著A主管最初教我的做法，來到B主管的小組，卻得到了「這報告根本沒有任何內容」的反饋。

這就是因為，A主管極為重視策略，因此非常注重該如何深入使用各種因素；但是，B主管對策略沒什麼興趣，反而注重細節上的執行。因為他們彼此重視的東西不同，所以常常會發生這種情況。

簡單來說，主管問「這個東西為什麼是那樣」的時候，有些部屬會覺得：「不是，現在幹麼問『為什麼』啊？要是有思考的時間，倒不如趕快計畫一下該怎麼做，然後趕快執行，真是悶死人了。」

部屬如果這麼想，就不會回答主管想知道的「為什麼」，或是只會敷衍了事、隨便回答，因為他並不認為這很重要。

那麼，很想知道「為什麼」、期待收到整理報告的主管，要是收到上面滿滿的寫著執行計畫的報告書，自然會覺得：「上面就只有計畫，完全沒提到『為什麼』要這麼做的邏輯嘛！」並感到大失所望。

但是，這不是因為你的報告書寫得不好，只是彼此重視和想要的內容不同而已。

相反的，如果主管問：「你來說說看，到底要怎麼執行。」部屬卻心想：「不是啊，就連問題是什麼都還沒定義出來，要我怎麼訂定計畫啊？應該要先一起討論該如何定義問題吧！」並向主管表示「我試著再多整理了一下這個問題」。

主管想要的明明是執行計畫，部屬卻做了有關「為什麼」的報告，主管當然會說：「我以為你會拿執行計畫過來，你這段時間究竟在幹什麼？」會發生這種誤會，是因為身為聽者的部屬更重視的是Why。

人們通常會認為自己所想的部分比較重要，其他部分便容易忽略。正因為我們是這麼想的，所以在整理內容時，也會以自己重視的東西為主軸，因此，有些人會說，一份報告的成功與否，取決為是否有定義問題；另一些人則說，錯，成功來自於是否有實際執行。

哪一個是正確的？我認為根據決策者的不同，最重視的面向也會有所不同。當然，如果彼此重視的部分相同，那就太好了，但如果並非如此，就會因為報告的重點不同而導致失敗。

那麼，以本質上來說，報告書是要寫給對方看的，所以當然要以對方重視的東西為主來撰寫才對。自己非常重視的東西，對方可能認為一點也不重要，而那些被我完全忽略的部分，對方若沒聽到，很可能就會覺得他根本沒收到報告。

也不見得非得是報告才會如此，如果交換立場，我向某人提問，卻聽到對方一直談論些無關緊要的事，那會有多鬱悶啊！

「雖然你可能覺得那些事情很重要，但我想知道的是其他部分。」只要想像一下這個情境，就會覺得配合對方的要求開口，是再理所當然不過的事了。

韓國的文學評論家兼作家申亨澈曾在《正確的愛情實驗》一書中提到：

一起看完韓國科幻電影《末日列車》之後，如果要求大家試著用一句話，替這部電影做出摘要的話……。

馬克思主義者開口說道：「這是關於一輛火車突破冰層、衝向前方的故事。」

接著，神話學家會反駁：「才不是，這是火車繞著地球運轉，每年都會回歸一次原位的故事。」

最後，佛洛伊德主義者聽完便立刻表示：「是嗎？這不是火車到了極點，就會在那一瞬間爆炸的故事嗎？」

雖然他們看的是一樣的東西，卻會因為彼此思考的觀點、重視的知識不同，而整理出不同的摘要。如果你能認同這項事實，就能明白，硬要堅持自己的風格，真的很沒效率。因為大家要一起工作，所以互相理解、配合彼此，也很理所當然。