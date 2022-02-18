假性懷孕的症狀與成因：明明驗出兩條線，為何醫生卻說沒懷孕？

假性懷孕到底是什麼？是已經懷孕了但是異常，還是根本就沒有懷孕？明明就殷殷期盼新生命的到來，為什麼會假懷孕呢？想知道假性懷孕驗孕棒會呈現什麼結果、假性懷孕症狀、原因是什麼，本篇文章帶你一併了解。

腹脹、乳房脹、月經沒來，檢查卻說是假性懷孕症狀？

各位應該多少都會有過這種經驗：月經過期沒有來，覺得乳房脹痛、腹部脹痛，渾身不對勁；或者進行人工授精、試管嬰兒在驗孕時間還沒到，就忍不住偷跑自行驗孕，明明驗出來是兩條線，到了醫院卻說沒有懷孕。

到底是怎麼回事？難道真的有假懷孕？假性懷孕徵兆、症狀是什麼？

我的患者曾反映的假性懷孕症狀不少，但如果你曾經出現經前症候群就會知道，其實假懷孕症狀與經前症候群症狀，有87分相似。

Photo Credit: 威廉氏後人－李毅評醫師

常見假性懷孕症狀包括月經沒來、乳房脹痛、腹部脹痛、腸胃不適、噁心嘔吐、體重增加等。常見的經前症候群症狀則包括腹痛、腹脹氣、胸部脹痛、想吐、噁心、便祕、拉肚子、水腫、長青春痘、情緒波動大、失眠。所以假懷孕症狀除了月經沒來、體重增加與經前症候群不同之外，其他症狀都十分相似。

其中讓大家相信自己懷孕的最後一根稻草，往往是月經沒來，但你知道嗎？其實月經有時候也不完全準確喔。因為實際上不少人懷孕後，卻會反應自己還有月經。這是怎麼回事？請聽我娓娓道來。

關於懷孕假月經、假月經懷孕、懷孕月經來等等，這類問題其實是在說懷孕初期出血。懷孕初期因為不穩定、黃體素不足、太忙太累等原因，不少孕婦都會出現出血的狀況，並非是月經來潮，只要依照醫師指示休息或使用安胎藥物，即可改善。

如果已經確認懷孕，是不會有月經來潮的。為什麼呢？女性的月經週期受到四大荷爾蒙的影響，分別是：

促濾泡成熟激素（FSH）

雌性素（Estrogen）

黃體成長激素（LH）

黃體素（Progesterone）

FSH刺激卵巢中的小濾泡成長，成長到一定程度時受LH影響排卵，排完卵後的濾泡變為黃體。濾泡分泌雌激素、黃體分泌黃體素，黃體在分泌14天後便會凋零，在黃體素下降時月經來臨，又重頭開始下一次的月經週期。

如果中途懷孕了，女性體內會出現人類絨毛膜性腺激素（hCG），也就是驗孕運用的荷爾蒙。

這hCG會滋養著黃體，讓它不會凋零，持續分泌著黃體素來穩定內膜，因此黃體素居高不下的狀況，是不會有月經來潮的。因此如果發現自己假性懷孕出血，別緊張，這很可能就是你的月經來了。

假懷孕只是錯覺嗎？還是寶寶異常的現象？

那假性懷孕原因是什麼？難道是懷孕了卻流產嗎？還是壓根就沒有懷孕呢？出現的這麼多症狀，難道只是錯覺嗎？如果只是錯覺，驗孕假性懷孕會有兩條線嗎？假性懷孕驗孕結果會是什麼呢？

事實上，醫學上並沒有假性懷孕這件事，所謂假性懷孕指的是「實際上沒有懷孕，卻出現懷孕症狀，甚至本人也認為自己有懷孕的狀況」，包含前面提到的胸部脹痛、噁心嘔吐、月經沒來等等。

理論上假性懷孕原因可分為三大類：

其實發生假性懷孕機率並不高，而依據發生假性懷孕原因的不同，驗孕棒顯示的結果也可能不同。

可能發生假性懷孕的族群有以下：

1. 不孕症族群、壓力大族群

大家都知道不孕症求子是相當艱辛的過程，患者無論是在生理或心理上都會受到影響，壓力可想而知。

在這樣求子心切的狀態下，可能讓患者心理產生自己已經懷孕的想法，進而影響生理出現月經不來、噁心、嘔吐等類懷孕症狀，但驗孕會呈現陰性。

如果是因為壓力因素造成的假性懷孕，建議大家務必認真考慮尋求心理醫師、精神科醫師的協助，畢竟在醫治生理的同時，心裡也是相當重要的一環。

2. 進行人工受孕（人工授精、試管嬰兒）者

進行口服排卵藥、人工受精或是試管嬰兒療程者，在療程過程中都可能使用到「破卵針」這個藥物，破卵針的主要成分正是β-hCG，藉由β-hCG與促使排卵的LH結構相似，進而達到在施打後約36小時排卵的效果。

也因為這樣，破卵針在施打後14天內，都有可能尚有β-hCG殘留在體內，如果進行療程的患者心急偷跑驗了孕，很可能因為驗到殘留的β-hCG而出現驗孕棒兩條線的結果。

再加上若療程不幸失敗，月經即將來潮，可能出現經前症候群症狀，便會造就了假性懷孕。驗孕棒一深一淺假性懷孕、假性懷孕兩條線都可能是如此。

要如何確認是真懷孕還是假性懷孕？

出現了症狀並不代表真的懷孕，這些通常只是大多數人根據經驗的分享。實際上懷孕症狀、假性懷孕症狀、經前症候群症狀等都是因人而異，就像有人會孕吐，有人整個孕期胃口大開一樣。

想確認是真懷孕還是假懷孕，只要進行驗孕檢查便知：

驗尿：檢驗尿液中β-hCG濃度便可得知有無懷孕。

超音波：懷孕初期使用陰道超音波檢查是否有胚胎、胚胎位置、胚胎大小等等。

抽血：很初期的懷孕可能因為β-hCG濃度過低無法從尿液驗出，或驗尿呈現陽性，超音波卻照不到胚胎時，可能會採用抽血來確定β-hCG數值。

本文經威廉氏後人－李毅評醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航