如果在職場遇到《華燈初上》的阿季這種惡同事，該如何明哲保身？

《華燈初上》很好看，許多人應該都在期待第三季上線。能夠只靠一個到現在都還搞不清楚是誰的兇手，就那麼扣人心弦，假如再多幾個被害者的話，只怕這部戲會比《名偵探柯南》還長壽了。

當然，《華燈初上》能引起如此多的關注與討論，每個角色都刻劃的入木三分，肯定是一大關鍵。但在年後開始上班的現在，另一個讓我更好奇的問題是，假如大家在職場遇到像劇中那位顧人怨的阿季，大家又會怎麼辦？

為了讓整部戲更加懸疑、也更加精彩，《華燈初上》的招數之一，就是讓每個角色都人人有嫌疑、個個沒把握。我們若在真實生活中，遇見幾個那麼讓人愛恨交織的傢伙，不管是同事、家人、或是鄰居，肯定會讓我們吃不消。

試想，萬一過年時你遇到的是像蘇媽媽那種老是笑臉迎人的親戚，你會不會擔心自己一放鬆戒心就會遭到暗算？又或者你有個像蘿絲的姐姐羅伊儂那種手足，你是否也會因為對方有事沒事就來情緒綁架，而疲憊不堪？

其中最讓我有感的，應該非大家稱呼為阿季的季滿如莫屬吧！從第一季開始，這個角色就超不討喜的，欠債、賭博、勢利、愛計較等，讓人想同情都同情不起來的行為和態度，不斷惡性循環。不僅同事們不喜歡她，就連她自己的父母也嫌棄她。

當她一直巴望著中村先生能與她修成正果、讓她可以鹹魚翻身，雖然這樣說有點毒，但我不禁在想：到底阿季為什麼認為自己這樣的人可以有個好結果呢？就算想要有點福報，總要從積點福開始吧！但她的行為舉止，哪一點是有在為自己積福呢？只怕連說好話、做好事都做不到吧！

圖片來源：《華燈初上》劇照

偏偏我們在職場，卻真的有機會遇上阿季這種人。大家不妨想想看，在你現在或過去的工作中，是否有遇過出現以下五種特徵的人：

倚老賣老 自私善妒 爭功諉過 尖酸刻薄 勾黨結派

阿季一開始就倚老賣老，不僅蘇慶儀接手後、也不把這個新老闆放在眼裡，不但當面就唱衰她，接著卻又不肯乾脆自己另謀他路、起碼幫大家也都省個麻煩。

而且既然大概是因為去別處也沒人要而留了下來，卻也不會設法讓工作環境的整體氣氛變得更正面些，而經常冷言冷語說些尖酸刻薄的話，來打擊大家士氣。有一陣子我根本還不是懷疑她是不是兇手、而是感嘆她怎麼還沒有被人買兇做掉。

假如只是自私或爭功諉過倒也罷了，到了第二季，蘇媽媽一死、而在生前惟恐天下不亂的把股權平分給大家，阿季馬上勾黨結派了起來，為的就是拉攏大家以爭權奪利。這種人對團隊帶來的已經不只是士氣上的戕傷，而是進行了實質的破壞。

接下來阿季就搖身一變，變成掌握主導權的季媽媽了。對蘿絲或風雨飄搖的光酒吧來說，真的可以說是有了像這樣的同仁，也不需要再有其他的敵人了，光有阿季這種人的存在，就足以把大家都搞垮。

我相信許多人都有機會遇到那些職場阿季，但光是坐視不理，或靜待惡馬必有惡人騎的話，恐怕整個單位甚至整家公司，都會因而變得烏煙瘴氣到自己也不想待的程度。所以希望以下的幾項建議，能讓大家的職場人生更加平安順利。

建議一：權力平衡

不管你面對的是阿季、百合、愛子，或其他形形色色的同事或主管，有件事你得明白，那就是有人的地方都脫離不了政治，而辦公室政治可以說是多數人上班的必修課。

你或許心想，自己也不過是找份差事來糊口養家而已，凡事忍讓一點就好，何必得罪人？這種溫良恭儉讓的心態雖然不能說不好，但假如你遇到的偏偏都是人無傷虎心、虎有傷人意的環境，你又該如何自保？

因此，與其求神拜佛祈禱自己不要遇到阿季之類的同事，不如試著讓自己更機敏的掌握辦公室的氛圍及動態，讓自己更了解不同的利益關係人，這樣的話，就算你只是想要明哲保身，也才真的能常保安康。

圖片來源：《華燈初上》劇照

多數想要興風作浪的人，都不會沒有敵人。因此，為了讓自己不要成為辦公室派系鬥爭下的犧牲品，最好的辦法其實未必是加入其中一個派系以求自保，而是讓自己成為權力平衡間的重要籌碼。更簡單點說，與其宣示向某一派效忠並尋求庇護，不如讓自己成為有必要就可以支持任何一方的關鍵一票，然後你就會發現不太有人會想要來得罪你。

而要做到這一點，重點不在於你本身有多重的心機，而在於你能不能看懂情勢，不要連誰和誰表面和諧、私下劍拔弩張都看不出來，你才能得到幫助。

建議二：管道暢通

俗話說的好：明槍易躲，暗箭難防。你不用寄望阿季這種人不來針對你，你更需要防範的是自己成為對方人前手牽手、人後下毒手的目標。因此，保持管道暢通，能夠在第一時間聽到各種消息是很重要的，否則你可能渾然不覺間就被對方出賣。

對許多自認為自己安分守己的上班族來說，萬一你都只待在自己的同溫層，覺得其他人都非你族類而不想理睬，就很可能會因為來不及反應而慘遭毒手。

不只是聽風聲的管道要暢通，放消息的管道也要順暢才行。試想，非有必要，你想和一個像阿季這樣的人每天都正面交鋒？一個弄不好，搞不好會因此而跳入對方設下的圈套，也說不定呢。那該怎麼讓對方也能有所忌憚呢？自己能有個讓對方會聽得到、但老闆問起來卻也可以自圓其說的非正式放話管道，也是現代上班族的一大利器。

你可以不加入任何辦公室派系，但你假如連走到茶水間、都無法和各方不同人馬聊一聊，你可能就要開始檢討自己的辦公室人際關係。

建議三：廣結善緣

我不常被別人認為會是個廣結善緣的人，但我本人卻相當了解廣結善緣的重要性。或許只有一個差別：我不認為廣結善緣，代表自己要成為一個凡事都說好的好好先生；當別人需要的時候給予對方需要的幫助，或許更能讓自己獲得其他人的衷心支持。