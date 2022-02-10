BBC曝光尼泊爾政府報告「中國侵占領土」，牽動中印邊境爭議與西藏人權等敏感議題

文：張瑞邦（Tucker Chang）

《英國廣播公司》（BBC）於近日接獲一份有關「尼泊爾政府譴責中國侵占尼泊爾領土」的外流報告。該份遭外洩的報告於去（2021）年9月由尼泊爾政府委任「邊境爭議調查團隊」編寫，內文聲稱中國越界侵占尼泊爾西部胡姆拉地區（Humla）的領土。

《英國廣播公司》表示，目前尚不清楚為何尼泊爾當局遲遲沒有公布該報告，尼泊爾政府亦尚未回覆該媒體的提問。截至2月10日，僅有尼泊爾通信部長卡爾基（Gyanendra Bahadur Karki）發表聲明澄清，若與鄰國存有邊界問題，都將透過外交方式進行處理。

「不應出現此類爭議，尼泊爾政府會持續努力防止類似情形發生。」卡爾基於尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）舉行的例行記者會上說道。

尼泊爾《加德滿都郵報》（Kathmandu Post）則揭露，事實上，撰寫該報告的調查小組曾於去年9月，被外界問及公布調查結果的可能時間，尼泊爾內政部發言人博卡瑞爾（Phanindra Mani Pokharel）當時僅表示，由於調查團隊是尼泊爾內閣成員組成，因此公佈報告的時程應由政府做出決定。

「我們無權向媒體或其他外界單位分享該報告的部分或全部內容，一切都將遵循內閣的指示。」博卡瑞爾如此說道。

尼泊爾與中國於1961年起陸續簽署多項邊境劃界條約，雙方並於1963年同意，以架設在胡姆拉邊境的79根主柱樁及20根副柱樁來劃定國界。該界線起自喜馬拉雅山脈綿延約1400公里，然而邊境大多位於人煙稀少、難以到達的偏遠地區，且邊界也僅用編號過的柱樁標記，各柱樁間往往相距數公里，難以準確判定邊界位置。

中國真有蠶食尼泊爾國土？

《英國廣播公司》表示，該領土爭議問題源自尼國政府接到消息，懷疑中國已在尼泊爾邊境胡姆拉地區的「編號11」及「編號12」邊境柱樁間建造至少11棟房舍。對此，尼泊爾政府委派內政部常務秘書阿查里亞（Jaya Narayan Acharya）帶領國家調查局專家、警政人員等政府代表，前往邊境爭議地點進行調查。

該調查團發現，原先被認定為違規在尼泊爾境內搭建的中國建築，事實上是建於中國自身領土內的建物。

然而，中方並非完全沒有在邊境做出爭議行徑，調查團隊提到，中國一直在限制尼泊爾農民進行放牧活動，且中國正於邊界支柱周圍建造圍欄，亦試圖在尼泊爾境內興建聯外道路及水利設施。

另外，由於中國邊防安全部隊的監控，也使得尼泊爾拉倫鍾地區（Lalungjong）的宗教活動遭到限制。該區因地處印度教徒與佛教徒的聖地岡仁波齊峰（Mount Kailash）一帶，傳統上經常吸引各地信徒前往朝聖。

調查團隊於報告中建議，尼泊爾官方應派遣國家安全部隊駐守邊境，且尼、中雙方也應重啟久未討論的邊界問題解決機制。

《加德滿都郵報》亦提及，根據尼泊爾和中國簽署的邊界協議書，如果一方對於現有的邊界存有任何問題或已有爭議發生，皆應共同協調解決。

尼泊爾專責研究邊界議題的地理學家希瑞斯塔（Buddhi Narayan Shrestha）則認為，加德滿都當局應清楚告知居住於邊境的國民確切的國界位置，這樣尼泊爾國民才能更有效的守護邊境領土。

不過調查報告也指出，居住於邊境的尼泊爾民眾經常不願意談及尼、中邊界爭議問題，因為部分尼泊爾居民的生計依賴於中國邊境的經貿活動。

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中國侵犯邊境的可能原因為何？

《英國廣播公司》表示，目前尚不清楚中方加強控制尼泊爾邊界的主要動機為何，但其認為「國家安全」可能是潛在理由之一。

於加德滿都從事智庫工作的尼泊爾前外交官卡納（Vijay Kant Karna）分析，北京當局可能擔憂「外來勢力滲透」，因此透過加強控制邊境力道來保護自身國家安全，同時提防地緣區域內的競爭對手印度。過往有諸多朝聖者和商人跨境穿越尼、中邊界，但中方近期已逐漸限制這類人流，此便是控制邊境的明顯例子。

除外來的威脅，中國也擔憂境內的藏人會藉由尼、中邊境出逃。卡納表示，北京十多年來對於西藏的壓迫造成藏人紛紛離開家園，現今約有兩萬民海外藏人居住在尼泊爾，其他藏人則借道穿越尼泊爾，繼續前往印度或其他地區，因此中方近幾年來便不斷在嘗試切斷這條外逃路線。

中國政府如何回應？

針對邊境領土爭議，中國否認有任何侵犯尼泊爾國土行為，且因尼泊爾部分民間團體早先針對此事提出抗議，中國駐加德滿都大使館於今（2022）年1月13日便已發表聲明。其表示，尼泊爾一直以來都是中國的友好鄰邦，中方絕對尊重尼泊爾主權和領土的完整，且在平等互利、互不干涉內政的基礎上發展兩國外交關係，其更將尼泊爾視為「一帶一路」重要經貿往來的夥伴，因此對於尼泊爾的相關援助不會附加任何政治條件。

「中、尼兩國早在1960年代就通過友好協商的方式解決邊界議題，現在雙方完全沒有領土爭議！尼泊爾外交部也已發表聲明予以澄清，兩國外交單位仍就邊境事務保持良好溝通。希望尼泊爾人民不要再被單一的不實報導所誤導。」中國駐尼泊爾使館發言人於聲明中寫道。

聲明中也強調，自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情於尼泊爾爆發以來，中國便不斷向尼泊爾提供大量醫療設備、疫苗及民生物資，試圖以抗疫貢獻展現中、尼雙方的緊密關係。

該報告會導致中、尼關係惡化嗎？