陳時中鬆口「不排斥選舉」隔天又說「表態不選舉」，在我看來一點都不矛盾

朋友問我，陳時中被問到台北市長選戰，首度鬆口「不排斥選舉」，稱防疫告一段落，看到隧道出口就會知道並思考，隔天在行政院記者會上又說，「與其說表態要選舉，不如說是表態不選舉」。這兩者不是互斥嗎？

在我看來一點都不。

我不會說這是「雙面」陳時中。這就是政治的陳時中，以及他所熟知的「社會事」。

探出頭

陳時中過去談到選舉，都是四兩撥千金。畢竟民進黨六都徵召人選握在蔡英文手裡，北市未必定於一尊，人選也未必需要這麼早曝光，陳顯然也未獲正式徵詢。但是隨著國民黨蔣萬安浮上檯面，與黃珊珊「藍白合」看樣子不會成，有了英系、海派大阿哥王定宇力拱，有點贏面的陳時中似乎改變了策略。

2月7日接受鄭弘儀專訪時，陳時中五分鐘內有問必答，鄭弘儀只問台北市長，不問新北市，這些都是清楚的訊號。

陳時中想不招搖的探出頭來。重點第一是說明意願：選舉對我來講，沒有問題，團隊需要我挺身而出，那都是應該做的，這就是「社會事」；第二說明顧慮：必須防疫告一段落，看得到隧道口的光，不要被說成吃碗內看碗外。

這是陳時中史上講選舉、講台北市長，最直白的一次。

當然，陳時中也不會不知道探出頭的結果是什麼。

他8日在行政院記者會轉了個彎：「與其說是表態要選舉，不如說是表態不選舉」，強調他是政務官，一切政務為重，現在心無旁鶩處理政務等。這些話，其實和接受鄭弘儀專訪並無二致。

換言之，民進黨若要陳時中選北市，卸下防疫指揮官後如何轉進，給他光環，都是必要的鋪陳。

社會事

我最感興趣的是陳時中用「社會事」形容一旦接受徵召將「挺身而出」，論述參選與否的政治考量。

粗略來說，「社會事」是以「利」或者以「力」服人的生存伎倆，也是建構在政治與社會人情網絡上，一種法律照拂不到的交換形式。

社會事也是黑道的慣用語。這是社會事，意思就是這是大家的事情，趕快出來處理一下，不然就是一人跟眾人為敵。

他想證明自己有能力開諾票源，只缺正當性。

Photo Credit: 中央社

陳時中2004年扁朝擔任衛生署副署長從政，馬英九執政回鍋牙醫界，沉潛10年。小英上台，陳時中2017年掌衛福部，成為史上任期最長的部長。20年磨一劍，他當然是有政治企圖心的。

疫情給了陳時中光環，也給了他在官場最大的轉折。

政治是「可能」的藝術，選不選台北市長，要陳時中講真話是不容易的，但不講真話不等於自斷前程。陳時中必須走出「困局」，他必須要探出頭來，解放思想，以實事求是的態度展現自己細膩、政治細胞，靈活的一面。

這番話是說給民進黨頭人聽的。

陳時中的社會事，是政治「江湖中人」表態的極致。他已經在等待機會，也可嗅出他的政治選擇。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航