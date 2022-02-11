農產大國澳洲也曾因飼養標準改變、蛋農罷工等因素鬧過缺蛋危機

文：Oz Formosa

台灣最近處於缺蛋的狀況，希望這產銷失衡的窘境能盡快解決。我在新聞上看到政府有意從澳洲進口雞蛋來填補不足，回想這幾年來對澳洲雞蛋的認識，也有經歷過短缺的現象，寫下來做個記錄。

雞蛋哪裡買？

從小有記憶以來，買雞蛋就是走到巷口就能完成的工作，最早是跟雜貨店買：

老闆，我要買一斤雞蛋。

然後老闆會用灰色毛毛邊的厚紙袋裝，秤一斤雞蛋，我拿著媽媽給的銅板或紙鈔付錢，任務完成，這是小孩子替家裡採買的初體驗版。

後來雜貨店收起來了，在便利商店還沒盛行的年代，我們家巷口就一直有家蛋行，貨架上隨時隨地堆滿了蛋，經過時都能聞到濃郁的米糠味，那可是雞蛋的安全氣囊呢！買蛋的任務也從出一張嘴，變成出一雙手，一手從蛋架旁扯下紅白塑膠袋，另一手在雞蛋堆裡搜尋，自然課有學，越粗糙的表面越新鮮，大概挑十個或一打，交給老闆秤重，付錢，交易結束。一直到我離開台灣，買蛋都是到蛋行，除非是沒開門，才會到超市或超商買。

來到澳洲以後，採買都在超市解決，雞蛋也都在超市買，總有一區冷藏櫃，是滿滿的雞蛋，一打一打裝在紙盒裡，種類繁多，除了重量有差，最大的差別是蛋雞的飼養方式。剛來澳洲時，就挑最便宜的買，後來聽朋友說，便宜的雞蛋，蛋雞被關在狹窄的籠子裡，不快樂也不健康，一盒蛋，多付一些錢，買Free Range Eggs，也就是放山雞生的蛋，他們在農場四處走動，曬得到太陽，吃飼料也吃蟲，健康又快樂，蛋也比較好吃，然後我們就一直買Free Range Eggs，沒再改變過。

雞蛋的種類

平常在澳洲超市看得到的雞蛋，以飼養場所區分，大致上分三種。

Free Range Eggs: 應該是台灣說的放山雞吧！蛋雞可以在戶外活動，早上蛋農把雞從雞舍放出來，晚上再關回去。飼養密度是有規定的，每隻雞要有一平方公尺的活動空間，等於一公頃最多養一萬隻雞，這個飼養密度必須標示在蛋盒上，才符合 Free Range的標準。

Cage Eggs: 故名思義，就是養在室內的籠子，有溫度控制的大型雞舍裡。籠養雞佔澳洲超市雞蛋銷量約四成。

Barn-Laid or Cage-Free Eggs: 介於前兩者之間，養在雞舍裡，但是有比較大的活動空間，不是關在擁擠的籠子裡，室內有溫度控制，也不會遭受外來狩獵者的攻擊。

除了以上這三種，還有一些特別的種類，不過也能歸類在這三種裡。

Organic Eggs: 有機蛋，跟Free Range Eggs的差別就是沒有使用任何化學成分。

Pasture-Raised Eggs: 放牧飼養，比Free Range Eggs更低密度的放養空間，不過雞不是家畜不吃草，所以還是跟其他種類的餵養方式差不多。

Vegetarian Eggs: 素食雞，吃素的飼料，不過為了雞的健康，還是得餵些動物性蛋白質。

Omega-3 Enriched Eggs: 就是在飼料裡添加魚油囉。

Vitamin-D Enriched Eggs: 一天吃兩個蛋，就足夠人類當天82%維他命D的需求量，所以這樣說也沒錯啦！

RSPCA Approved Eggs: RSPCA是動物保護協會認證，表示蛋雞在符合標準的環境下飼養。

Hormone-Free Eggs: 不含賀爾蒙，這是蛋雞業的標準。

Farm Fresh Eggs: 農場新鮮直送，行銷手法，並沒有特定標準。不過我去住民宿的時候，農場老闆娘給了我們一大盒剛從雞圈撿回來蛋，真的新鮮好吃。

雞蛋包裝盒的標示

以前在台灣，雞蛋的標示對我來說，就是蛋行裡的一堆雞蛋，上面插著厚紙板，用奇異筆寫上「一斤xx元」。來到澳洲，雞蛋都裝在盒子裡，因此包裝盒上有著詳細資訊，包括：

Best Before Date：最佳食用日期

Size：尺寸

Weight：重量

Country of Origin：原產國，我還真的沒看過外國雞蛋

Farming System：就前面提到的那三大類。

Outdoor Stocking Density：Free Range Eggs必須要標示飼養密度

關於雞蛋的尺寸，上面這個表列得很清楚。因為一盒蛋是一打裝（有的是十顆裝），很容易推算。個人的經驗是，市面上幾乎都是600g（剛好是一斤）起跳，也就是所謂Large，我偏好買700g，如果有打折就買個800g。 也有大包裝18顆，900g，算下來其實等同Large。老實說Medium的我還真的沒看過。

買不到蛋？

澳洲是農產大國，也有買不到蛋的時候嗎？當然有啊！我印象中有好幾次，原因很多種，包括

疫情來襲：這就不用多說了，2020年，澳洲剛開始封城的時候，買不到衛生紙，雞蛋也缺。

法規異動：2016年，Free Range Eggs的飼養標準改變，要求蛋雞的活動空間比以前更大，這表示同樣的空間，養的雞變少，供給量當然就下跌。

氣候變遷：澳洲前幾年飽受森林大火跟乾旱之苦，雞蛋供應量也因此減少，尤其是西澳，長期乾旱，加上與其他州距離遙遠，也曾出現買不到蛋的窘境。

工會罷工：這就不用解釋了，蛋農是很辛苦的，雖然平均薪水很不錯，要爭取權益加薪，讓消費者體會吃不到蛋，就會知道他們的辛勞了。

結語

封面照片是聖誕節期間拍的，那時候的雞蛋都會印上聖誕老公公的圖樣，增添過節氣氛。過節就是要豐衣足食，希望台灣的缺蛋危機快快過去，講一講，我又開始思念台灣的美味蛋餅了。

參考資料：Egg Types & Labels

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航