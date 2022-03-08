【大人學】為何「少說話，多做事」可能是一個最差的職場建議？

文：姚詩豪 BRYAN YAO

「欸欸，我聽說小李被升官，之後要變我們的主管耶。」「真傻眼，他每次都出一張嘴，事情還不都我們在做…」在工作上，你是否碰過類似的事情，明明自己做了好多工作，最後老闆獎勵的卻是其他人？更氣的是，竟然是那個沒做事、只出一張嘴的人。

這類狀況在職場上很常見，但在抱怨不公平的同時，你可曾想過為什麼一個不做事的人可以被升職，而每天辛苦加班的你卻連一杯羹都沒分到？真的只是老闆糊塗嗎？還是對方其實做到了一些很重要的事，而你卻忽略了？

很多時候，問題其實出在「少說話，多做事」這個長年被奉為職場美德（但或許並不是）的觀念上。

從小，許多父母或師長就常耳提面命「少說話，多做事」的重要性，告訴你人不必宣揚自己的功勞，只要埋頭苦幹，總有一天會被老闆注意到。從人品的角度來看，這樣的謙虛和不求回報確實值得尊敬，不過在職場上，很多時候這卻並非值得採行的做法。

員工分4種，你屬於哪一種？

為何「少說話，多做事」不值得採行？以下，我們可以從員工的四種類型談起。

多說話，多做事 多說話，少做事 少說話，少做事 少說話，多做事

上面這四種員工裡，相信多數人都同意「多說話，多做事」的人最受老闆器重。這類人除了願意投入大量心力來工作，還會主動跟老闆報告自己做了什麼、為何這樣做等。

雖說確實有些老闆願意花時間關心默默工作的員工，但多數老闆在日理萬機的情況下，並沒辦法做到這件事，也因此，能夠主動向老闆回報或提問的員工，自然能夠在老闆心裡留下更深的印象。而且，是「有能力」或「勇於提問」的正面印象。

老闆心中的第二名員工，則經常是「多說話，少做事」的那群人。文章一開始的故事中，最後被升職的那位同事或許就屬於此類。

這類人在同事眼裡可能常被認為投機取巧，但就現實面來看，他們的小聰明確實能帶來正面效果。他們懂得踴躍提出意見，即便其中只有少數幾個被採用，甚至也不是他自己去執行的，當其提出的做法確實創造創造了效益，老闆就會記得這個點子最初是由他提出的，因此對他留下不錯的印象。

剩下兩種少說話的員工，哪一類是第三名、哪一類墊底？很遺憾地，墊底的常是「少說話，多做事」的苦力型人物。

從老闆的角度來看，少說話、少主動跟老闆溝通的員工本就難以留下印象，而當這類多做事的人又以「總有一天會被看見」的態度接下越來越多的任務，犯錯的機率就可能提高。平時的努力沒讓老闆知道，第一次受到老闆注意就是因為出包，這樣的員工怎能讓老闆留下好印象呢？

而就員工自身的感受來看，「少說話，多做事」也並非好事。「少說話，少做事」者通常注重工作的CP值，較在意自己是否有辦法以最小心力完成老闆交辦的任務，因此沒受到老闆注意，對他們來說反而輕鬆；但「少說話，多做事」者不一樣，他們通常期待能被老闆注意到，長期埋頭苦幹不只累積工作壓力，也讓他們容易陷入「為何老闆都沒發現我」的負面情緒當中，心裡的不平衡感加重。

想讓老闆看見你的努力，試著主動且高頻率地與他溝通

同樣都是多做事，多說話者是老闆心中的第一名員工，而少說話者則落到最後一名，其中最重要的關鍵，經常在於前者比後者多做一件事：「主動」且「高頻率」地與老闆溝通。

多數員工只會在碰到問題的時候才會去跟老闆討論，這樣做並沒有錯，但在老闆心中，你就容易被跟「問題多」聯想在一起。但如果你調整一下做法，不只需要求救的時候，平時就多主動與老闆聊聊工作狀況，或許就能避免老闆對你留下這樣的印象。

每周大約兩、三次（依據個人狀況而定）的溝通時間裡，你可以與老闆閒聊，也可以進行簡單的工作報告。如此，就能很自然地讓老闆知道你做了哪些事，倘若你真的碰上什麼難題，在這樣的談話過程中提出，也會比前述那種急著找老闆只為了求救的狀況，來得合宜一點。

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在溝通過程中，還有一個眉角該注意：務必主動分享你針對一件事情打算怎麼做，而非被動等著老闆指示。如果老闆贊同你的做法，那很好；如果老闆不贊同你的做法，那也無妨，你反而可以藉機反問老闆：「我好想知道若是老闆的話，您會怎麼做呢？」，透過這對話，方便我們更了解老闆的價值觀。

多數老闆對於員工的作為是否在自己的掌控之中，是容易感到焦慮的，畢竟如果事情完成了一大半才發現做錯，打掉重來的代價並不小。如果你養成報告的習慣，不管跟老闆的想法是否不一致，至少他會知道你最終的做法，是在他掌控範圍之中。在這過程中，老闆對你的信任感就可能會逐步累積，相對於其他鮮少主動報告的同事，你在老闆心中的份量也更容易提高。

對話過程展現勇於承擔的態度，對爭取升遷、加薪亦有幫助

養成經常跟老闆溝通的習慣，除了有前面提到的「讓老闆了解你在做了什麼」、「解決在工作上的難題」、「累積信任感」等好處之外，在爭取升遷或加薪時也可能有些助益。

許多人想爭取加薪，往往只有兩招：一招是一次列出近期的功勞，然後突然跑去跟老闆要求加薪。第二招就是拿著別家公司開出的更高薪水，「半脅迫」地跟老闆爭取。這兩種方法未必成功率不高，即便老闆同意，也可能是心不甘情不願的。

如果在進公司初期，就建立定期與老闆溝通工作狀況的習慣，並且在對話過程中，主動展現自己願意承擔更多責任的態度，未來真的有大專案要執行時，老闆或許就會先想到你，這時候，你再順勢向老闆爭取提高薪資。在這樣的情況下，爭取成功的可能性更高，老闆這薪水也給得更心甘情願。