政院調查亞泥取得土地「無不法但有瑕疵」，部落諮商同意投票若通過，族人恐更難要回土地權利

花蓮秀林鄉玻士岸部落會議將在明（12）日，針對亞泥新城礦區舉行諮商同意權投票。部分幹部與族人及環團2月8號到行政院前召開記者會，表示會議主席逕自決定投票，棄守過去協商成果，連礦區確切的用地範圍、安全等資訊都還未能釐清，而且行政院的真相報告內容也應該先向族人說明清楚。但部落會議發表聲明表示這僅是少數族人的意見，並將投票定調為「是否同意亞泥提出的『10+11』回饋方案」。

而行政院則在記者會隔日核定超過200頁的「亞洲水泥租用原住民保留地真相調查報告」，並在透過新聞稿強調報告的兩點結論，第一是亞泥取得土地的過程「無發現不法」，但地方政府的行政作業，忽略了部落傳統慣習，有行政瑕疵；另有政府誠懇面對真相、制定「原住民保留地權利回復計畫」，及亞泥公司成立基金與部落共管、制定「礦場轉型與土地再利用計畫」，以及主動踐行諮商同意程序等4點建議。

部落代表對報告結論「勉為同意」

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭解釋，其實這份調查報告的結論，可以說是被「逼出來的」，部落代表本來希望可以寫出亞泥取得土地的過程具有「重大瑕疵」，但亞泥不願，後來才會變成「查無不法，地方政府有瑕疵。」但他們認為多年來有許多欺騙族人或是透過資訊不對等取得土地的情況，只是沒有白紙黑字的證據可以證明。

而族人最終希望的是能拿回土地權利，能找回這段歷史不正義的真相，所以如果繼續拖下去，等到主持會議政委林萬億退休、蔡英文卸任，一切恐怕又會有變數，終究只能先讓這個結論出來。參與調查報告撰寫過程的玻士岸部落會議教導團幹部邱寶琳則表示，他覺得這個結論有點怪，可以說是政院的立場，但不是所有委員的共識；討論過程大家有很多疑慮和問題，可是時間已拖得太久，擔心再拖下去「對部落傷害更大」。

由於諮商同意投票在即，黃靖庭也解釋，調查報告中最重要的，就是「原住民保留地權利回復計畫」後續要如何落實；假如星期六的諮商同意投票就通過，跳脫現有的原住民保留地相關法規，變成原住民有土地，但是給亞泥挖礦，那這樣下去恐怕土地權利還是要不回來，「因為現有的法令制度，本來就是對政府和企業比較友善，對原住民則不是」。

行政院報告：亞泥取得土地並未違法，但地方政府有瑕疵

政院發布新聞稿指出，為消弭亞泥公司於新城山礦場採礦的紛爭，總統蔡英文於106年12月28日「總統府原住民族歷史正義及轉型正義委員會」第4次會議指示，由部落代表、政府、亞泥公司三方組成真相調查專案小組，政院於昨天核定真相調查報告。

真相調查小組於2018年6月20日成立，成員共計13人，政院政務委員林萬億為召集人，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）擔任副召集人，經濟部、亞泥、專家學者及部落皆有代表，其中部落代表有6人。

政院指出，真相調查小組完成調查報告，2點結論分別為，資料顯示尚無發現不法，以及地方政府行政作業有瑕疵，忽略傳統慣習。最後並在林萬億主持協商之下，達成4點建議事項共識，包含政府誠懇面對真相、制定「原住民保留地權利回復計畫」，及亞泥公司成立基金與部落共管、制定「礦場轉型與土地再利用計畫」，以及主動踐行諮商同意程序。

根據調查報告，花蓮縣政府及秀林鄉公所於62年間辦理部分原住民保留地他項權利塗銷及出租、續租程序上有瑕疵，忽略太魯閣族傳統土地利用方式及傳統慣習，造成當地原住民族傳統生活、地理環境、社會經濟等多方面不利影響。

至於亞泥公司申請承租原住民保留地的過程，報告指出尚無發現證據顯示有不法情事，但部分族人仍有疑慮，其是否違法或有不當情事，應由司法或監察機關調查認定。

亞泥：還我們一個公道，希望此次諮商程序能成典範

《中央社》報導，亞泥則表示，這份調查報告已證明，亞泥在租用原民地過程中並無不法情事，也還了亞泥一個公道。

亞泥也說，有關亞泥與玻士岸部落諮商案，這也是真相調查報告的第四項建議事項，部落會議、秀林鄉公所、亞泥均已依「原住民族基本法」及「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」完成相關法定程序，也依規定訂12日下午2時召開部落會議，讓部落家戶代表進行投票表決。

亞泥表示期待透過部落民主的投票程序，讓部落家戶做出最好的決定，也希望這次部落諮商程序，能夠成為企業尊重原住民族的典範案例，亞泥絕對會信守承諾，善盡企業社會責任。

週六就要投票，但到底是要「投什麼」部落聲音仍有分歧

玻士岸部落會議在今年農曆年前夕決議要在2月12日舉辦諮商同意權的投票。《中央社》報導，玻士岸部落會議主席張文盛前日接受媒體聯訪指出，玻士岸部落是德卡倫、大同、大禮、中富世、落支煙、可樂等6個既有小部落組成，部落會議收到公所來文後，經各部落幹部出席、討論後，決議於12日針對亞泥「10+11」項回饋機制進行諮商同意投票。

張文盛指出，玻士岸部落具投票權共555戶，只要1/2人出席，出席人數1/2同意就通過，未來若《礦業法》修定，礦權展延須經部落會議同意，也會召集行使諮商同意權。

不過有部分族人認為，此投票既未符合「自由、事先、知情、同意」原則，也未依據《部落會議組織章程》第19條的程序規定辦理，族人就要被迫行使好不容易爭取到的諮商同意權。即便族人多次向諮商同意權的主管機關原住民族委員會、執行機關秀林鄉公所反應，程序尚未完備、族人皆未充分知情，不應貿然舉辦諮商同意權的投票，但政府卻仍消極以對。因此在8日北上到行政院前陳情，表達擔憂。