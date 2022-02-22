當親密關係暴力型態「偽裝」了，我們如何察覺暴力即將或已經發生？

文：許馨月

「我不知道他／她為什麼這麼做？」、「他／她有對我施暴嗎？」、「我在想他／她對我施暴的原因？」許多的被害人在暴力發生的當下，知道事情開始不對勁了，但一開始總會先懷疑是不是自己不好？表現的不夠？

更多時候是施暴者會透過製造失衡的生活習慣、與錯誤觀念，像是嘗試用自己的想法取代對方的想法，認為自己有權力控制伴侶「去哪裡？和誰見面？怎麼穿著？幾點回家？」

施暴的伴侶與家人往往會想要否認對方的經驗，讓被害人懷疑自己，甚至告訴被害人：「是你導致我的行為和失控，你至少有一點錯和責任。」而一旦被害人的認同被侵犯，就會開始為自己受暴找原因、歸咎自己的錯；一體兩面的是，施暴者同時更加相信自己控制、對伴侶施暴是「情有可原」。

你沒有錯，只是暴力「偽裝」了

隨著社會文化變遷與科技發展，暴力型態也迅速的在轉變中。

根據衛福部11月30日公布我國第二次台灣婦女遭受親密關係暴力調查報告，調查顯示，每5名婦女就有1人曾經遭受親密伴侶的暴力。而在各種暴力型態中，以精神暴力盛行率16.76%最高，其次依序是肢體暴力占7.97%、經濟暴力7.2%，跟蹤騷擾4.8%。

低頭翻看著數據資料，社工諮商處處長李玉華認為精神暴力的比例可能被低估，「在我們的服務過程中發現，所有親密關係暴力都一定含有精神暴力，不可能出手打人、肢體侵犯卻沒有情緒的虐待。」話說的篤定，他認為暴力不會只有一種樣態，而是複合式的，像是言語貶抑、羞辱、恐嚇威脅、經濟控制，甚至是性暴力等。

李玉華說明：「家庭暴力防治做了20多年，大家都知道『動手打人是不對的』，也懂得避免留下可以驗傷的證據，所以逐漸用『看不見的方式』施暴，」像是情緒失控，或是冷漠忽視，不僅難以立刻察覺，對於受害者的傷害也是慢慢累積，長期對於其身心精神狀況、人際關係與工作表現都會帶來長遠的負面影響。

親密的他或她，會對我施暴嗎？

當親密關係暴力型態已經不同，甚至會隱藏、透過文明與科技偽裝，我們如何察覺暴力即將或已經發生？

「無論家庭與親密關係暴力的樣貌怎麼改變，最核心就是會讓人心生莫大的不安與恐懼感，且時常會出現監視、控制受害者等行為。」李玉華說。

「他是刀劍的愛好者，家裡放了很多他珍愛的收藏品。」宜婷（化名）是勵馨基金會受暴婦女庇護安置家園的服務對象，她告訴我們之前與丈夫生活相處的情形：「他退休之後，每天都會在家裡磨刀。」沒有高張的情緒與暴力行為，但這句話裡載著滿滿的恐懼與不安，「他也沒有對我不好，每天都會幫我準備中午的便當……，」當下沒說完的是：但也只允許她吃他準備的便當；日子一天一天過去，宜婷對於丈夫的行為舉止越來越害怕。

當理性認為對方沒有做直接的傷害或攻擊行為，這時候回到自己、傾聽內心的聲音，就比任何外在環境、他人的建議，甚至有沒有實質證據都還來的重要。

「在日常生活中的相處，你因為行為、言語和態度，害怕他／她嗎？」

「因為對方的不尊重與貶損，瞧不起自己？」

「他／她曾控制你，或剝奪你的行動自由？」

「他／她朝你丟東西，打中或差點打中你。」

「他／她曾經威脅要傷害你嗎？」

如果有任何一個答案是肯定的，很有可能就是在暴力的關係當中。

當感覺自己可能受暴了，如何面對？

正視自己的感受，不要懷疑自己。

評估在安全的處境下，試著與另一半討論，可以如何調整彼此互動的方式。

試著找到一個安全信任的親友，說出面對的處境，一定要讓身邊的人知道自己的狀況，多一份保護。

勇敢尋求專業協助，撥打113專線、或尋求勵馨基金會等單位協助。

誰是《家庭暴力防治法》保護的對象？

《家庭暴力防治法》所認定的家庭成員，其中包含配偶或前配偶、現有或曾有同居關係的伴侶、家長家屬或家屬間關係，現在是或曾是直系血親、直系姻親等親屬；而未同居的伴侶並沒有被定義在《家庭暴力防治法》第3條裡受保護的對象中。

「原先立法時，適用對象的確是限縮在家庭關係：夫妻、親子等，但慢慢發現，有很多暴力是發生在前任伴侶、配偶或是多元親密關係型態等，於是在 2016年更修法把未同居的親密關係伴侶修法到63條之1。然而問題就在於非同居的伴侶並不準用於整個家暴法，尤其是第三章的刑事程序都不在適用範圍內，」勵馨基金會公民對話處處長洪雅莉解釋，「因為施暴現行犯若是未同居親密關係伴侶，就不準用第29條，也就是說即使檢察官或警察認為嫌疑人犯了家庭暴力罪，有繼續侵害伴侶生命、身體自由的疑慮，還是需要拘票才能緊急拘提；這時候被害人很難被保護、避免危險。」

聯合國將家庭虐待的定義，擴展到「家庭暴力」（Dometic Violence）和「親密關係暴力」（Intimate Partner Violence），並將家庭虐待／暴力的概念適用於任何模式的家庭與親密關係，包括交往未同居。

然而，台灣《家庭暴力防治法》雖然將「未同居親密關係暴力」適用於部分條文，但還是以「家庭成員」和「同居伴侶」間的暴力為主要防範對象，而「未同居親密關係暴力」仍被視為一種特殊狀況。但根據勵馨基金會部分縣市服務案件統計，非同居的親密關係暴力已占親密暴力總案量的一成。

當傳統社會對家庭與親密關係的想像與身分認定限制了《家庭暴力防治法》的準用範圍，不僅造成法律漏洞，似乎也偏廢了 23 年前「防治家庭暴力行為及保護被害人的權益」的立法精神。

勵馨倡議《家暴法》更名，擴大準用對象範圍

將《家庭暴力防治法》更名為「親密暴力與家庭暴力防治法」，減少民眾誤解

未同居親密關係也準用第三章「刑事程序」

呼籲警政、司法機關檢視第三章「刑事程序」是否發揮該有的成效

願每一個受傷的你，不再忍耐暴力、也不用再說對不起

「剛開始有暴力後，我也不知道該怎麼辦。即使我是立委，當下我也做不了什麼事情。」這是立法委員高嘉瑜在受暴之後，第一次對事件的公開發言。除了感受到她的無助，還有數不清的「對不起」與自我責備：「不夠勇敢」、「選擇逃避、第一時間沒有求救」、「不夠聰明」、「識人不清」。