今日新增本土37例、境外移入46例，新北工廠群聚已匡列1800人，檢出15位陽性

中央流行疫情指揮中心於今（10）日新增83例確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），分別為37本土案例及46例境外移入，確診個案中無新增死亡。其中，新北市工廠群聚一案，昨（9）已匡列全廠達1800人，檢出15位陽性，同日中午開始預防性停工及消毒。

37本土案例及46例境外移入

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、22例女性、12例調查中，年齡介於10多歲至50多歲。境外移入個案為23例男性、23女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及印度，各6例、菲律賓，5例、巴西2例、柬埔寨、越南、瑞士、法國、阿拉伯聯合大公國、中國、印尼、瑞典、新加坡、馬來西亞及西班牙，各1例移入；另16例調查中。

指揮中心統計，截至目前國內累計588萬9595例通報，其中1萬9376例確診，分別為4047例境外移入，1萬5275例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計851死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

新北市PCB大廠嘉聯益15位陽性

新北市傳出PCB大廠嘉聯益員工確診，目前已經匡列全廠達1800人，採檢PCR共1762人。指揮中心指揮官陳時中表示，新北市昨日漏夜採檢出15位陽性，而該公司另一桃園廠房450人也將採檢，而新北廠已經於2月9日中午開始預防性停工及消毒。

陳時中對此強調，嘉聯益將依據採檢結果評估復工時間，並針對全體宿舍外籍移工及相關職場接觸者安排隔離或後續採檢。另一起，跨縣市群聚，有6人染疫，足跡遍及高雄、屏東以及東新北，也曾於2月4日至5日到過苗栗旅遊，共涉及3家庭染疫，將持續調查。

指揮中心

陳時中指出，雖然工廠群聚確診數眾多，但是移工生活相對集中，相對於跨縣市案例，足跡較廣影響層面大，相關疫調難度也會提高，目前正積極疫調中。

指揮中心

針對有醫師預估下半年可望取消檢疫措施，出國旅遊。陳時中表示，Omicron變異株傳播力驚人，很難預測未來變化，而解封和出國旅遊要分成兩件事來看，評估國內情況之外，也要斟酌國外疫情。

第22期疫苗預約平台，昨天開始提供154萬5544劑疫苗讓民眾預約，指揮中心發言人莊人祥表示，已預約124萬劑疫苗，預約率約八成，以莫德納91％最高，尚有7.1萬劑可預約。

國內昨天接種24.5萬劑，第一劑疫苗覆蓋率82.02％、第二劑為75.19％、基礎加強劑為0.74％、追加劑為25.80％。其中莫德納接種11萬劑多，BNT10萬劑次之，高端則接種2.2萬劑。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航