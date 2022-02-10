納米樓評論：原來最低面積政策都係商機？

納米樓越起越多，《南華早報》引述仲量聯行估計，2022年全年將有2,015間少於215呎嘅單位落成，比去年960間激增1.1倍[1]。面對社會輿論批評，政府宣布未來賣地會引入地契條款，將最細單位面積限於280呎。

但根據本研社研究指出，納米樓嘅主要來源係私人市區重建，而非新賣地：由2011－2019年間，有三分二納米樓項目屬重建發展而來[2]，所以即使政府只針對賣地發展設立限呎，但留個大漏洞，納米樓只會繼續增加，限呎政策只會做吓樣扮做咗嘢。

圖片由作者提供

未知仲量聯行是否已意識到民間清晰問題所在，在訪問中率先向政府預先「嗌價」，話如果私人重建項目都要限呎，唔係唔得，但為咗「改善生活空間」，政府應該提供額外樓面面積比發展商，變相免費贈送比發展商額外可售樓面面積，以換取佢哋唔起納米樓。

...one measure that can be implemented could come from providing bonus plot ratios for redevelopment projects if developers follow certain minimum size guidelines...[1]

仲量聯行嘅理由係要提供發展商誘因興建更大單位，但呢個係明目張膽嘅「搲著數」，因為如果要杜絕納米樓，屋宇署本來就可以係批則過程中，避免批核太過份嘅納米樓「奇則」，達致某程度嘅限呎效果。權在政府度，毋須利用誘因「乞求」發展商起番適合人類居住嘅單位。

如果政府採納仲量聯行建議，會令原本為保障最低住宅質素標準限呎政策，變調成「倒貼大床」嘅利益輸送，亦會因為政府優待私人重建項目，有機會令發展商在投限呎地發展項目時得寸進尺，同樣要求贈送額外樓面面積，最後將終結納米樓政策變成一個新商機。

注釋：

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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