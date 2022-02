納米樓評論：原來最低面積政策都係商機？

納米樓越起越多,《南華早報》引述仲量聯行估計,2022年全年將有2,015間少於215呎嘅單位落成,比去年960間激增1.1倍[1]。面對社會輿論批評,政府宣布未來賣地會引入地契條款,將最細單位面積限於280呎。

但根據本研社研究指出,納米樓嘅主要來源係私人市區重建,而非新賣地:由2011-2019年間,有三分二納米樓項目屬重建發展而來[2],所以即使政府只針對賣地發展設立限呎,但留個大漏洞,納米樓只會繼續增加,限呎政策只會做吓樣扮做咗嘢。

未知仲量聯行是否已意識到民間清晰問題所在,在訪問中率先向政府預先「嗌價」,話如果私人重建項目都要限呎,唔係唔得,但為咗「改善生活空間」,政府應該提供額外樓面面積比發展商,變相免費贈送比發展商額外可售樓面面積,以換取佢哋唔起納米樓。

...one measure that can be implemented could come from providing bonus plot ratios for redevelopment projects if developers follow certain minimum size guidelines...[1]