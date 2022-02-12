《鎌倉殿の13人》隆重登場：編劇奇才三谷幸喜，加上小栗旬、新垣結衣，能否挽回大河劇近年頹勢？

2022年的NHK大河劇《鎌倉殿の13人》隆重登場，經歷疫情波及的這兩年，大河劇顯得欲振乏力，逐漸脫離疫情籠罩的暴風圈後的日本螢幕，亟需一部作品來挽回近年頹勢。

源平合戰──武家的誕生

本年度NHK推出之《鎌倉殿の13人》，以日本第一代武家政權──鎌倉幕府為舞台主軸，由三谷幸喜執筆，小栗旬、新垣結衣、大泉洋領銜主演，經驗嫻熟的劇作家與長年合作所培養出的班底演員相輔相成，默契十足，頗有東山再起之勢。

圖片來源：《鎌倉殿の１３人》劇照 《鎌倉殿の13人》的主人翁北條義時（小栗旬 飾）

圖片來源：《鎌倉殿の１３人》劇照 新垣結衣在《鎌倉殿の13人》中飾演八重

三谷幸喜作為日本影劇圈最具代表性的腳本家之一，是日本戲劇圈少數能製作出雅俗共賞的作品的奇才。

三谷幸喜此前曾經於2004年《新選組》、2016年《真田丸》為大河執筆。本年度第三度坐鎮NHK，並將歷史主舞台移轉至政治中心位於鎌倉，為期150年的鎌倉幕府時代，三谷幸喜純熟的編劇功底和獨樹一幟的黑色幽默，《鎌倉殿の13人》開場前四集的對白與人物演繹充滿了三谷流式的趣味，卻又不失卻敘事推進的流暢性，與歷史劇的渾厚飽滿。

2004年的《新選組》和2016年的《真田丸》兩部作品，都以細膩刻畫男性同袍情誼貫穿其中、同時兼顧情節敘事的趣味性和歷史劇的縱深，取得非常正面的評價。

此番將歷史場景轉移至鎌倉幕府，描述源賴朝（大泉洋 飾）如何在北條氏的襄助下，從被流放的僻壤邊疆重回政權核心、並仰仗其胞弟──戰神源義經──的軍事韜略扳倒盛極一時的平清盛、舉兵征討壟斷朝政的平清盛家族，而後以「征夷大將軍」之名，建立鎌倉幕府達致政權鞏固的過程。

圖片來源：《新選組！》劇照 《新選組！》是NHK於2004年播出的第43作大河劇。原作與劇本是三谷幸喜，主演是香取慎吾

圖片來源：《真田丸》劇照 《真田丸》是NHK於2016年製播的第55部大河劇，由三谷幸喜執筆，堺雅人主演

《鎌倉殿の13人》的主人翁北條義時（小栗旬 飾），是源賴朝的妻子北條政子（小池榮子 飾）之胞弟，正是史家典籍中所稱之「外戚」集團成員，一路輔佐源賴朝上位，作為扶植鎌倉幕府創建成為掌有實質決策權之「執權」（名義上為幕府將軍副手，實際上是幕政最高支配者），並建立幕府13家臣合議制，亦在典章制度等各種武家行為規範的面向上奠立倉幕府百年的統治基礎。

所謂「鎌倉殿の13人」係得名自幕府13家臣合議制，以東京近郊古都──鎌倉作為政治據點的鎌倉幕府，彼時因建立之初，當除集結逆反的各方武家集團勢力逐漸抬頭，各種集團競爭利益間的對立與協調也隨之而來。

為適度調和源賴朝舉兵起義討伐平家所遺留的各方勢力，與利益武士集團、地方耆老與附庸地方豪強，並淡化「外戚」干政的色彩，緩和追求不同目標或利益價值的競爭家臣，遂因此漸立「13家臣合議制」正當化職權的行使與政策的執行。

《鎌倉殿の13人》的故事背景，設定在從源賴朝這位極富領袖魅力的流放世族，起義討伐平清盛為始，歷經長達5年的源平合戰──史稱治承．壽永之亂，兩大武士家族集團一系列爭奪權力之戰，殆至鎌倉幕府政權鞏固的高潮起伏。

這段平安末期史實的遞嬗更迭，既有宛如戰國時期群雄爭霸的慷慨激昂，亦蘊藏著政權建立之初各方利益集團的暗潮洶湧，以「北條義時」這位通權達變的利益協調者貫穿其中，可看性十足。

北條義時在前四集，即透過如何凝聚調度足以與平家抗衡的兵力的數個場景，初步展露其政治謀略，他又如何從一位不經世事爽朗天真的北條家次子，逐步蛻變為立於武士階層金字塔頂端的關鍵性要角，又一躍成為鎌倉幕府的執權影武者，為典章議事、職官管理等武家政權之行為規範的基本準則，立下不可抹滅的制度性基業。文武兼擅且極富戲劇性色彩的一生，有待三谷幸喜為期一年的解讀勾繪，以及實力派演員小栗旬的詮釋。

源平合戰的鏡花水月

回顧大河史，與源平兩武家世族間的競逐角力為主題的作品，可謂繼戰國史、幕末史之後，登上歡迎度以及改編頻度第三位的題材。

2005年由瀧澤秀明主演的一代悲劇戰神《義經》，劇終被源賴朝趕盡殺絕至奧州落魄自刎，場面穿插由石原里美飾演的義經妾室靜御前身著「白拍子」服裝，在得知襁褓幼子被殺後，仍被迫在以源賴朝為首的敵人前獻舞的悲戚絕望神情。

劇中北條政子（財前直見 飾）和源賴朝（中井貴一 飾）的廊簷對話，至今仍堂堂列入大河名場面Top 3，其經典當之無愧。令彼時由中井貴一飾演的源賴朝，不惜殘害戰功赫赫胞弟的奸詐殘忍形象，自此在大河劇螢幕上留下難以抹滅的汙點。此現象毋寧是在肯定中井貴一演技之精湛，且對於鎌倉幕府在大河劇史上留名，仍有不可忽視的影響作用。

反面觀之，平家一族的代表作，首推2012年松山研一主演的NHK大河《平清盛》，以平清盛的崛起為中軸，敍述平家一門到壇浦之戰為止，枯榮盛衰的遞嬗變遷。

平清盛以致力開展日宋間貿易的航路留名史冊，故事主軸，聚焦於他如何奠定日本對外海事貿易政策的基礎之雄心霸業。令人惋惜的是，《平清盛》一作因編劇之故，在敘事結構性的嚴謹度上難掩遺珠之憾，但仍以其華麗而奇詭魔幻的美學設計和場景構圖，將平安時代末期耽美頹靡的風格要素展現得淋漓盡致，擴大觀眾視覺上的想像界線，從此觀點來看，尚有值得稱許之處。

圖片來源：《平清盛》劇照 《平清盛》為NHK電視台於2012年製播的第51作大河劇，主演為松山研一，平安末期流麗耽美的美學設計是為翹楚

若論及扶持源賴朝擊垮平家的北條氏，爾後在源賴朝死後篡奪實際執政權，成為鎌倉幕府的實際掌權者，北條氏在大河劇史上的勾繪，早前可見於2001年由井上由美子執筆的NHK大河《北條時宗》，即曾對北條政權有深入的描繪。