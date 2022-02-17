找私人工作室做「水晶牙雕」俗又大碗？當心牙齒受傷得不償失

文：王暐棱（新竹品味牙醫牙助）｜指導：郭彥君醫師

許多商家看準現代人愛美商機，紛紛推出牙齒美白療程。放眼望去，市面上充斥著各種牙齒美白的廣告，從幾千塊到十幾萬都有，讓人好奇究竟其中的差異在哪？其中有種「韓式水晶牙雕」（也有人稱作鑽石牙雕、韓國奈米齒雕等），號稱免磨牙、免拔牙，幾個小時就能擁有網美、名模般的晶瑩剔透美齒，看了免不了令人心動。

然而，幫你做這些療程的，可能根本不是專業牙醫師，甚至沒有醫師執照。使用的材料，大多也只是樹脂之類的材質，而非合格的貼片材料。

合法的美白貼片

先來談談牙醫診所中所謂的「美白貼片」吧！美白貼片又被稱為全瓷貼片、陶瓷貼片或美容貼片，先將牙齒表面磨去薄薄的一層，取模型製作薄瓷片，再利用酸蝕黏合的技術，將 0.5 至 0.7 mm 的瓷片，以特殊高強度之複合樹脂將瓷片黏著在牙齒表面上。透過這樣的療程，改善前牙的牙齒型態、對稱性以及顏色等等。

Photo Credit: 品味牙醫師心底話

施作療程者最重要

美白貼片適合的對象很多，例如輕微的牙齒邊緣斷裂、牙縫過大（如矯正後的黑三角）、輕微的齒列不正，或因四環黴素染色，無法以普通美白療程恢復自然色澤的患者，都適合施作這項療程。

然而，療程的施作者非常重要，許多提供水晶牙雕療程的私人工作室，負責的施作者並沒有受過正規牙醫師訓練，使用的大多也只是樹脂之類的材質，做出的成品非常粗糙。不但牙齒看起來死白，甚至可能導致牙齦發炎或牙周病。那些吸引人的宣傳照，也很可能是經過修圖的。

過白的牙齒貼片加上增加的厚度，往往使得患者的牙齒看起來暴牙更嚴重，技術不純熟所導致的縫隙，也容易卡牙垢，美齒變爛牙。

除此之外，坊間由非正式牙醫操作的美白齒雕，通常是使用樹脂貼在牙齒表面。只要牙齒黏上樹脂貼片，之後要拆除務必會留下痕跡，不可能完全不傷牙齒。許多受害者拆除非正規貼片之後，牙齒都變得敏感又脆弱，牙齦也容易出血。

Photo Credit: 品味牙醫師心底話

非正規 vs. 正規醫療流程

只要找到合格的牙醫師和信譽良好的診所，美白貼片是增加齒列美觀的好方法。一般來說，市面上常見的美白貼片治療流程如下：

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不適合美白貼片的情況

習慣性磨牙

夜晚磨牙或平日不自覺的咬牙切齒，容易造成美白貼片的磨損，因此不建議有磨牙習慣的人施作此療程；若患者仍想要施作，可以請牙醫師製作夜間專用的咬合板，保護牙齒和貼片不受磨損。

牙周萎縮

貼片的使用可能導致牙齦承受刺激，有牙周萎縮情況者，不建議施作此項療程。

孩童與青少年

孩童與青少年的牙齒尚未發育完全，建議在成年之後，再考慮施作療程。

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結語

美白貼片的施作屬於醫療療程，需要由專業牙醫師執行。坊間千奇百怪的水晶牙雕、6D牙雕等等，都是遊走在法律邊緣的行為，且可能對牙齒造成不可逆的傷害。欲施作此項療程時，請務必選擇合法牙醫診所，且是由領有專業執照的牙醫師執行，才不會花錢又變醜，欲哭無淚。

本文經品味牙醫師心底話授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航