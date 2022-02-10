台積電助攻！中興吃下華為的中國通訊設備市場，一舉將5G市占率提高到35%

中國通訊大廠——中興（ZTE）受惠美中貿易戰，委託台積電（TSMC）製造通訊晶片，成功搶下中國通訊龍頭華為（Huawei）在中國市場的市占率，集團2021年營收成長達雙位數，ㄧ將舉5G設備的市占率提高到了35%。

中興突破美國封殺，2021年營收成長達雙位數

中興公布2021年營收預告，公司銷貨收入、毛利率以及淨利都有成長，其中淨利達到人民幣65至72億元，相較上（2020）年同期成長52.6至69%；每股盈餘最高可能達到每股1.55港幣。

中興強調2021年是通訊戰略發展期「收官之年」，全年營收年增率達到雙位數，且在國內外，營運商網路、政企還有消費市場，3大領域都有長足的成長，其中中國市場5G、雲端伺服器市占率則有顯著提升。

知情人士告訴《日經亞洲》在美國忙著對付國內最大競爭對手華為時，中興正悄悄提升晶片設計能力，並且利用台積電的先進製程（7奈米及以上），自家開發的基地台處理器（base station processors），獲得初步成果。

自從美中貿易戰爆發以來，中興雖然也受到牽連，但也成功搶奪華為在中國通訊市場上的市占率。知情人士強調，中興在過去4年內，正加緊提升研發技術，使自身免於地緣政治的威脅。

中興通訊設備市占率攀升至35%

《日經亞洲》報導指出，中興能夠躲過美國禁令的原因是，它並不像國內競爭對手華為、聯想（Lenovo），在全球伺服器市場中佔有重要地位，隨著美國大舉限制了出口零組件華為等公司，連帶讓中國市場也發生問題。

Omdia數據中心IT分析師Manoj Sukumaran指出，受到貿易制裁影響，華為2021年7至9月伺服器收入，相較上（2020）年同期衰退了44%，而全年營收下降了29%，這是該公司首次出現的狀況。

Sukumaran強調，華為空出的手機、伺服器以及5G市場，給了中國眾多業者發揮的空間，例如小米和Oppo正不斷搶奪華為手機的市占率，而中興也加緊腳步重建自身在手機的業務。

另外，根據中國工業和信息化部數據指出，中國在5G佈局上處於世界領先地位，同時也是最大的市場，截至2021年已經安裝了130個5G基地台。

市場研究機構LightCounting的分析師Stephane Teral說，雖然華為仍是最大通訊設備商，但是中興的市占率已經從2020年的30%攀升至去年35%，正逐漸站穩5G設備的市場。

台積電助攻中興搶市占率

《關鍵評論網》實際詢問半導體業設計業內人士認為，台積電主要是幫別人代工製造晶片，也就是由IC設計、品牌廠商等委託製造，例如聯發科研發的智慧型手機晶片——高階天璣系列，又或者蘋果筆CPU。目前牽涉到先進製程，也只有台積電有能力製造。

他說，由於受到美中對抗影響，中國華為設計的通訊設備晶片等相關零組件，無法再出貨到歐美市場，對華為造成打擊，在存貨調度還有供應鏈重組的情況下，中興確實趁機受惠，再委託台積電助攻，生產晶片搶市佔。

談到台積電的優勢時，他則強調每一塊晶片上都沒有台積電公司的字樣，它是所有人的夥伴，且專注在技術的精進。他解釋，正如台積電創辦人張忠謀，不斷地強調「誠信」的道理一樣，每家公司的設計圖能放心交給台積電，以蘋果自己設計的晶片為例，是無論如何都不會把設計圖交由三星（Samsun）生產。

這意味著，無論美中如何對抗，到頭來任何資通訊市場缺的那塊，又由另一家廠商（例如中興）補上了，最後還是要靠台積電幫忙製造，也因為台積電扮演這樣的角色，多年專注於技術，才能夠在眾多國際大廠的夾殺下，打出一片江山，成為全球前10大企業。

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核稿編輯：翁世航