女兒與男友赴美留學7年父親不願持續資助，返台後聯手殺父棄屍遭判無期徒刑

江女與男友張男2014年間到美國留學，江父同意協助申請貸款及資助金錢，但在2016年間未再持續資助，兩人在美的生活及學業陷入困難，曾打電話回家討錢，兩人後來在2020年11月返台。江女返台後常找父母理論，屢遭拒於門外，還遭到報警處理，而心生怨恨開始謀劃殺父。

2人在去年底在台中市的一個國小內，動手殺害在學校擔任保全警衛的江父，並且遺棄屍體在台中市山區，後來遭到檢方起訴；台中地方法院今（28）日一審判2人無期徒刑，可上訴。

殺父後清理現場遺棄屍體

2人長期和江父關係差，在心生怨念後，陸續購買膠帶、美工刀、白繩、花剪、水果刀、白色手套、鐵槌、剪刀、白色束帶等物品，並將這些東西放在隨身背包內。2022年12月26日晚間，2人到父親擔任保全的臺中市大里區健民國民小學埋伏，結果在學校中庭遇到父親，當面指責其2人入侵校園。

因此2人起意執行殺害江父的計畫，由江女上前抓住爸爸的手臂，男友則手持帶到校園的鐵槌，連續重力敲擊江父左側頭部3、4下，江父因而倒地不起，後來發現江父受有顱骨及頸椎骨折、顱腦損傷出血等嚴重傷害，而當場死亡。

2人殺害江父之後，先到附近便利商店購買塑膠袋後，返回健民國小，將該塑膠袋套在江父頭部，防止血液繼續流到地板，並將安全帽戴在頭上，然後用水把地板洗乾淨，由張男騎機車載著江父的屍體，江女也一起把屍體載到台中市太平區的一處鄉間小路，把屍體丟在山溝，然後再用防塵布蓋住，把石頭和雜草佈置在上面。

檢方起訴時指出，江女與張男從中部某大學研究所畢業，2014年2人一同至美國留學，江女請求江父協助申請貸款及資助金錢，江父一開始應允。然而江父在2016年間，未再持續提供資助，造成江女與張男在美國生活及就學發生困難，後來只能返台。2人因此心生怨恨，犯下這起謀殺父親的罪行。

後來江女的妹妹見江父遲遲未返家而報案，警方調閱監視器後，循線追查，發現江父遺體，將江女、張男逮捕。

《三立新聞》報導，江女和男友在國外留學長達7年時間，由於江女父親在國小當保全的收入有限，首吃儉用攢錢就為了一圓大女兒出國留學夢，不料女兒經常索討生活費，讓他決定不再資助江女與張男的留學費用。回台後，江女沒有工作，缺錢花用就到父親上班的地方要錢，而同樣是碩士畢業的張姓男友，也一樣沒有穩定工作。

《TVBS》報導，當時警方偵辦時詢問江女為何殺父，江女回答，自己要不到錢會得憂鬱症，犯案那天憂鬱症發作了，才想殺人。由於情侶兩人長期抱怨江父，警方認為殺人已成「情侶共識」，不是一個人的問題。

法官：2人有高度「再社會化」可能性

法官在判決中表示，2人手段極為兇殘，江女沒考量到被害人對養育之恩，逆倫弒父，惡性甚為重大，恣意剝奪他人生命，造成無可挽回的犯罪結果，導致其他家人承受失去親人之悲痛及遺憾，永難磨滅。而且一直到現在也和被害人家屬達成和解，也沒有試圖賠償損害，犯後態度難認良好。媽媽和其他弟妹都希望姊姊能被判死刑。

不過法官考量被人前沒有任何犯罪之前科紀錄，2人也都坦承犯行，另外經鑑定後，認為江女具有「中高度」之矯治可能性及「高度」之再社會化可能性，張男則具有「高度」之矯治可能性及「高度」之再社會化可能性，審酌2人的情況，量處無期徒刑，並依《刑法》第37條第1項規定，均宣告褫奪公權終身。

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核稿編輯：翁世航