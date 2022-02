當Facebook介紹「元宇宙」，朱克伯格說漏了前面那個「單」字

零、人人都在談元宇宙,但人人在說的不見得是同一個元宇宙。如果李安開拍元宇宙電影,廣告語大概是「每個人心中都有一個元宇宙」。

一、但「一元各表」並非壞事,萬一出現官方定義,那才是真正恐怖。各家爭鳴,儘管巨企如Facebook搶去大部分鎂光燈,至少還餘下些微詮釋空間與可能性。

二、當Facebook介紹「元宇宙」,朱克伯格(Mark Zuckerberg)說漏了前面那個「單」字。他所描述的,是「單元宇宙」。

三、相對於宇宙無限,Facebook的元宇宙有著邊界,是個封閉系統。沒有Facebook ID你很可能沒法參與,用Oculus以外的VR眼鏡也肯定沒戲,至於你可以接觸到甚麼,會被屏蔽掉甚麼,自然都是Facebook說了算。那是朱克伯格沒有說,但任何Facebook使用者都該有的覺悟。

四、都知道元宇宙的英文是metaverse,但當初「meta」怎會翻譯成「元」,這就不得而知。meta-這個字根原指「後設」、「其上」等,比如metaphysics眾所周知是「形而上學」,即凌駕於物理定律的學問,大概沒有誰會說「元物理」吧。

五、又比如metadata是「data about data」或「data on top of data」。Alice在WhatsApp跟Bob說「Hello」,這對話就是data,發送人Alice、收信人Bob、雙方IP、手機型號、作業系統、電訊商、發送日期、時間、訊息長度等通通是metadata,全列出來的話,比data還要豐富。基於群眾壓力,WhatsApp對話內容,即是data,已改作默認點對點加密,但光是 metadata就已經蘊含大量訊息,比如用機器學習推斷出Alice跟Bob是情侶,當然也可以用來「依法」提交給各國政府。

六、不少人覺得「data是主角,metadata是陪襯」,那是誤解。事實是,兩者都很重要,在某些情況下,甚至metadata更為重要。我或許有點笨,但當朱克伯格把公司改名為Meta,難道你還會認為metadata不重要?

七、每家公司演繹metaverse總是從自家核心競爭力出發,無可厚非,如果聽者以為那是官方答案,那只能怪自己好騙。Facebook 2014年以20億美元收購Oculus,再投入鉅額持續開發 VR,固然會把整個metaverse說得就是自家運營的Oculus VR世界。做芯片的NVIDIA定位不同,演繹也就不一樣。至於擅長物理世界整合的Pokemon Go開發商Niantic,當然又會另闢論述,乾脆說「The Metaverse is a Dystopian Nightmare. Let’s Build a Better Reality.」

八、從字面上看,universe是唯一的(uni-)。有人會把metaverse理解為universe在數位世界的鏡像,在「一元各表」的前提下,不能說錯,但這種理解顯然大大侷限了metaverse的可能性,嚴重缺乏想像力。

九、物理世界充滿各種限制與稀缺,數位世界正好彌補不足。如果metaverse的經營者把universe的限制通通承襲,甚至為了產生物以罕為貴的商業利益,在本可無限複製的數位世界「人造稀缺」,是徹底的本末倒置。

十、「元宇宙」是位苗條淑女,不該接受「單」先生,而應嫁給「多」先生。多元宇宙,才是世界所需要的。

