2022/02/10,
科技

當Facebook介紹「元宇宙」，朱克伯格說漏了前面那個「單」字

當Facebook介紹「元宇宙」，朱克伯格說漏了前面那個「單」字
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

相對於宇宙無限，Facebook的元宇宙有著邊界，是個封閉系統。那是朱克伯格沒有說，但任何Facebook使用者都該有的覺悟。

零、人人都在談元宇宙，但人人在說的不見得是同一個元宇宙。如果李安開拍元宇宙電影，廣告語大概是「每個人心中都有一個元宇宙」。

一、但「一元各表」並非壞事，萬一出現官方定義，那才是真正恐怖。各家爭鳴，儘管巨企如Facebook搶去大部分鎂光燈，至少還餘下些微詮釋空間與可能性。

二、當Facebook介紹「元宇宙」，朱克伯格（Mark Zuckerberg）說漏了前面那個「單」字。他所描述的，是「單元宇宙」。

三、相對於宇宙無限，Facebook的元宇宙有著邊界，是個封閉系統。沒有Facebook ID你很可能沒法參與，用Oculus以外的VR眼鏡也肯定沒戲，至於你可以接觸到甚麼，會被屏蔽掉甚麼，自然都是Facebook說了算。那是朱克伯格沒有說，但任何Facebook使用者都該有的覺悟。

四、都知道元宇宙的英文是metaverse，但當初「meta」怎會翻譯成「元」，這就不得而知。meta-這個字根原指「後設」、「其上」等，比如metaphysics眾所周知是「形而上學」，即凌駕於物理定律的學問，大概沒有誰會說「元物理」吧。

五、又比如metadata是「data about data」或「data on top of data」。Alice在WhatsApp跟Bob說「Hello」，這對話就是data，發送人Alice、收信人Bob、雙方IP、手機型號、作業系統、電訊商、發送日期、時間、訊息長度等通通是metadata，全列出來的話，比data還要豐富。基於群眾壓力，WhatsApp對話內容，即是data，已改作默認點對點加密，但光是 metadata就已經蘊含大量訊息，比如用機器學習推斷出Alice跟Bob是情侶，當然也可以用來「依法」提交給各國政府。

六、不少人覺得「data是主角，metadata是陪襯」，那是誤解。事實是，兩者都很重要，在某些情況下，甚至metadata更為重要。我或許有點笨，但當朱克伯格把公司改名為Meta，難道你還會認為metadata不重要？

七、每家公司演繹metaverse總是從自家核心競爭力出發，無可厚非，如果聽者以為那是官方答案，那只能怪自己好騙。Facebook 2014年以20億美元收購Oculus，再投入鉅額持續開發 VR，固然會把整個metaverse說得就是自家運營的Oculus VR世界。做芯片的NVIDIA定位不同，演繹也就不一樣。至於擅長物理世界整合的Pokemon Go開發商Niantic，當然又會另闢論述，乾脆說「The Metaverse is a Dystopian Nightmare. Let’s Build a Better Reality.

八、從字面上看，universe是唯一的（uni-）。有人會把metaverse理解為universe在數位世界的鏡像，在「一元各表」的前提下，不能說錯，但這種理解顯然大大侷限了metaverse的可能性，嚴重缺乏想像力。

九、物理世界充滿各種限制與稀缺，數位世界正好彌補不足。如果metaverse的經營者把universe的限制通通承襲，甚至為了產生物以罕為貴的商業利益，在本可無限複製的數位世界「人造稀缺」，是徹底的本末倒置。

十、「元宇宙」是位苗條淑女，不該接受「單」先生，而應嫁給「多」先生。多元宇宙，才是世界所需要的。

本文獲授權轉載，原文可見於作者網頁

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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