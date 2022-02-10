沒有大台理論，就沒有《IT狗》

《IT狗》的創作人，骨子裡其實很old school。她／他們以阿信為故事主角，劇情環繞他所受到的衝擊和考驗，正正反映創作者秉持的理念和立足點，背後更有不甘向現實全面低頭的情意結。她／他們要借憨直堅執如瀕臨絕種生物般罕有的阿信，帶觀眾看其眼中的香港，一步步檢視及質疑這個獎勵空談、懲罰實幹者的功利世界。阿信——一般人眼中的異類——無疑是創作者的代言人，寄託著她／他們有點不識時務的期許。

《IT狗》挖苦這個光怪陸離的社會，對很多荒謬的現象都有貼地，但不算太深入的觀察和嘲諷。由性別、環保議題，到NGO、眾籌騙局、正能量L、生命成長導師、網絡欺凌、網紅文化、危機公關等等都一一觸及。如果有人扮智者，援引美劇經典，批評《IT狗》粗糙、鬆散、浮淺，或對IT界、對職場欠缺深度描寫，相信很容易做到。事實上，其幕後功臣在接受網媒訪問時也承認有這樣那樣的缺點，故實情並不是編劇及觀眾皆醉而「智者」獨醒。或許我們試試從創作者的角度看看這問題。

面對兩難的創作者如何取捨？

創作者決定拍一齣反映時弊的輕喜劇——不搞爛gag，不玩食字，不靠古怪造型引人發笑——以阿信遭遇的人和事貫穿全劇，並融入各種社會文化課題。這時候最大的挑戰，相信就是如何以有限篇幅，有機地結合各色各樣具挑機味道、又起碼令人會心微笑的情節內容：一方面，要產生應有的戲劇效果，一方面要塑造各個角色的性格和變化，同時推進和舖排劇情，使戲劇的張力和爆炸力慢慢沉澱、累積，等到大結局時，情感一次過燃點爆炸出來。如果以上分析接近事實，創作人難免要做取捨，要麼較蜻蜓點水，最多以一集內容探討一個特定課題（女權問題由於女B的人設得以貫穿全劇），要麼集中火力，除了母題（稍後再說），專攻三數個有特色而又值得挖得深的話題，

當然，理論上，魚與熊掌可以兼得。要找，亦總可以找到絕世高手能人所不能，就算資源極其有限，都寫得出雅俗共賞、既涉獵廣又深入探討社會時弊，並令觀眾大受感動兼發人深省的作品。如果有論者向經典取完經，拿來和本地作品做比較，揭示後者不足之處，又言之成理，這當然值得欣賞。畢竟，沒有批評便沒有進步，但另一方面，假如我們把本地創作人都看成世外高人，要求她／他們寫出大師級作品，毋視其先天和後天的重重限制，只有一面倒的踐踏，那就不過是借批判之名而抬高自己的舉措。

圖片來源：劇集《IT狗》劇照

大台理論既是靈丹，也是毒藥

有意思是，《IT狗》劇中多番戲謔大台理論，但創作人自己亦明白，《IT狗》本身亦無法完全擺脫大台理論的創作方程式，只能在妥協中尋求創新突破。到了重要關頭，劇中每個角色受到考驗，要做抉擇，大台理論的處理手法既傳統又形式化，但除非決心顛覆到底，否則萬變不離其宗，一套面向大眾的電視劇，也不能偏離觀眾的接受能力太遠。所以，阿信實踐去中心化信念的過程，關關難過關關過，就是靠大台理論之主角總有奇遇篇的幫忙——二十集劇集，總不能去到第十集時把主角迫死，反傳統是反傳統了，但有幾多觀眾可以接受？

創作者的初心

說到母題，有位在大學教書的朋友指出，《IT狗》的核心課題是：How much should we trust others？是的。阿信和戰友一直信自己可以打動到別人，make the world better；Kenneth和Tony也受感染 ，願意為阿信犧牲一己利益； 相比之下，萬鈞、阿Lou、Marcus 是「反派」， 自恃是精英，不信任愚昧又短視的群眾，只需要有辦法駕馭大眾，便可造福人群（替無知大眾作更佳的選擇）兼賺大錢。而阿信之所以是阿信，是因為他相信每一個人，每個人都可以為自己的決定負責。

但阿信不止trust別人，更trust自己，而當他自我質疑到有心理危機，出手請教的反而是當初受他感染的蒙玲。AI George在劇中說︰「朋友唔係即用即棄，朋友喺你身邊，你信任佢，佢亦會信任你。」但創作者心目中的理想世界，從阿信經歷中可以看到，她／他們比George更接近烏托邦。這一點，其實倒符合大台理論中充滿溫情及互助精神的人際關係。

撇除及時覺醒認錯這一點，阿Lou和阿信的友情，比起阿信和蒙玲的關係更真實而赤裸。那種所謂化友為敵的轉折，不能簡單用一句「阿Lou是壞人」便解釋得了——最初阿Lou參加生命成長課程而改變心態，搞PayPayEgg也想預阿信一份，但其後二人越走越遠。人與人之間的關係，就是父母子女及夫婦大多也夾雜恩怨愛恨，不同階段評價也不一樣，何況朋友？但假如不用大台理論的簡化處理方式，讓阿Lou及時覺悟前非（失勢也是一個原因），故事可以怎埋尾，又或者會變到多離題，實在難以估計。角色本身有生命，她／他們會把創作人帶到很遠。創作者用上帝的權力約束每個角色的命運，便是大台理論始終無法完全摒棄的底因。怎樣取平衡，《IT狗》算不算平衡得好，不同人有自己一把尺，但那都不能抹走這套在地劇集記錄了這個年代的寫實意義——若干年後，想了解這年頭香港人所思所想，其中一種方法，便是找《IT狗》來看看。