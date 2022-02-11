彭帥、谷愛凌、朱易與徐州八孩母親的故事，描繪了一個完整的中國

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）

谷愛凌（Eileen Gu）、彭帥、朱易（Beverly Zhu）、豐縣八孩母親（她至今沒有確定的名字，或楊某俠，或小花梅，或李瑩）……這些天來，幾個女人的故事，描繪了一個完整的中國。

不過，中國媒體上凸顯的人只有谷愛凌一人，其餘都遭到嚴格審查、控制和屏蔽。準確地說，谷愛凌也以積極的自我審查配合審查，呈現出所謂光鮮亮麗的形象：一個在美國出生成長的「天才少女」，代表中國出征北京冬奧會贏得自由式滑雪女子大跳台冠軍，還是考入美國名校的學霸和代言眾多品牌的時尚界新秀。

「天才少女」的謊言與政治

曾經也是中國媒體寵兒的女子網球雙打世界冠軍彭帥，如今幾乎從中國輿論場消失了。但是，在西方媒體中，關注她的熱度不亞於谷愛凌。去（2021）年11月，彭帥在微博帳號發文指控前副總理張高麗性侵後，從公眾視野中消失數周。隨後，她很明顯被官方安排和操縱接受境外媒體採訪，說著完全符合官方意圖的話語，類似於人們熟知的「電視認罪」。

聲稱不談政治的谷愛凌，也在這起政治醜聞中扮演了一個角色。她在奪冠之後接受記者採訪時說，「我真的很感激看到（彭帥）很開心，很健康，又出來做她的事兒了。」谷愛凌和她的母親谷燕在接受媒體採訪時對政治話題高度敏感，她們顯然清楚中國官方是否需要自己發言，以及怎樣發言。有網友稱，在谷愛凌和彭帥之間，就差一個愛好體育運動的老領導。

也許距離谷愛凌更近的人是朱易。兩人年齡相仿，都在美國出生長大，又都在國籍問題上不明不白地代表中國對參賽。不幸的是，朱易在比賽過程中摔倒。結果，她遭到大量中國網友的嘲笑和辱罵。話題標籤「#朱易摔了#」在新浪微博上的點擊量超過2億次。很多評論者稱她「臉都不要了」、「擺爛」、「尷尬」。

對此，谷愛凌並未惺惺相惜，而是在Instagram公然撒謊稱，「作為一個真正使用中國社群網站的人，我想在這裡說，90％以上的評論都是積極的和令人振奮的。這是運動的一部分，每個人都明白這一點。」

有人在推特上問谷愛凌，她為何可以上Instagram，但普通中國人卻不行？對此，谷愛凌又留下一個謊言：（在中國）任何人都可以免費下載VPN翻牆。根據媒體報導，在中國至少有超過100人僅僅因為「翻牆」就被警方騷擾、警告、處罰，甚至被法院判刑。

跟很多討好中共的西方人一樣，谷愛凌也用促進中美兩國人民的「連接」（connection）和「交流」（interaction）來為自己的政治立場辯護。作為據稱學業也很優秀的「天才少女」，以及她的擁有高學歷的母親，顯然非常清楚不能使用Twitter、Facebook、YouTube和Instagram的中國人、尤其是無辜遭到拘押的百萬維吾爾人，是無法與外界「連接」和「交流」的。使用中英文並能自由上網的她們，也不可能不知道八孩母親的遭遇。

但是，谷愛凌都聰明地保持沉默。在這方面，促進「連接」和「交流」也是一種政治謊言。

谷愛凌和八孩母親的距離

乍一看，在這個女人之間，谷愛凌和八孩母親的距離最為遙遠。谷愛凌大概認為，她就是再經歷十億次投胎，也不會落到八孩母親的慘境。但是，八孩母親的遭遇讓普通網友感到不寒而慄。例如微博用戶@托尼趙四塔克說：「你離谷愛凌還差十億次投胎，但離豐縣母親只差一記悶棍。」在此之前，微博用戶@TiAn咸魚安創作了一副漫畫《她和她的距離》，在微博上被轉發30多萬次後遭到刪除。

在我看來，假如八孩母親的故事沒有這麼敏感，谷愛凌可能會是和她距離最近的人。因為在她名利雙收的人生中，唯一缺少的就是「道德」二字。她的公關團隊大概正在尋找比「八孩母親」更加「正能量」的幫助對象，比如一位失學女孩，來彌補這一缺陷，並再一次「感動中國」。

但是，在官方宣佈正式「全面脫貧」的當下中國，這也並不好操作。前不久，《中國新聞週刊》一篇報導〈對話「流調中最辛苦的中國人」：來北京找兒子，凌晨打零工補貼家用〉，在微信閱讀量10w+之後被禁止分享，原因是遭到舉報： 「2020年國家已消滅貧困，文章用詞不當，並且片面地報導他生活窮苦的一面，誤導觀眾。」

中國輿論場對「道德綁架」的厭惡，大概僅次於八孩母親被鐵鏈鎖脖。在一個極權社會，如果凡事都用道德來審視，很多人的生活都無法自圓其說。在推崇價值多元的西方社會，「道德綁架」也是不道德的行為。尤其是麥卡錫主義的陰影未散，對中共支持者的指責須得格外謹慎。但是，道德綁架和道德義務的區別，並非完全逃脫了我們的日常生活。在對於谷愛凌成功故事的討論中，往往沒有被說穿但又總是揮之不去的就是個人道德。

有人簡而言之，強制行善是道德綁架，禁止作惡則符合道德。那麼，為了個人名利支持極權，或者具體地說，為網路管制塗脂抹粉、公然說謊是符合道德的行為嗎？享受特權——國籍不明卻能代表中國對參賽、非法翻牆不受懲罰、公開穿抵制新疆棉的BCI成員品牌服裝卻不被小粉紅攻擊等——是符合道德的行為嗎？