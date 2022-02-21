中共堅持黨的領導地位，最終形成「黨規凌駕國法」的邏輯錯亂

自中國共產黨（簡稱中共）建政後，憲法和法律對其長期執政尚缺乏嚴密且完善的具體規定。儘管明定中共黨領導地位，規定其必須遵守憲法和法律，規範組織和黨員皆不得擁有超越憲法和法律的特權，但卻無可操作性的法律規範黨的執政行為或活動，彌補此國家法律制度不足即是黨內法規。

改革開放總工程設計師第二代領導人鄧小平曾強調「沒有黨規黨法，國法就很難保障」，故從中共領導人角度來說，黨內法規體系在國家法律缺位的情況下，扮演著國家法律的作用，規範著黨的執政行為和行為邊界，彌補國家法律不足之處。

2021年7月1日中共領導人習近平在黨慶100周年大會宣稱，已「形成比較完善的黨內法規體系」，標誌著黨內法規制度建設邁入高質量發展新里程碑。黨內法規極具強烈政治屬性、鮮明價值導向、治理邏輯、統一規範功能，體現黨統一意志、規範黨領導和黨建設活動、依靠黨紀律保證實施之專門規章制度。

截至2021年7月1日中共有效黨內法規共3615部，其中黨中央制定的中央黨內法規211部；中央紀律檢查委員會以及黨中央工作機關制定的部委黨內法規163部；省、自治區、直轄市黨委制定的地方黨內法規3241部。黨內法規使用黨章、準則、條例、規定、辦法、規則、細則7類名稱，在有效黨內法規中，包括黨章一部、準則三部、條例43部，及規定850部、辦法2034部、規則75部、細則609部。

完善黨內法規體系利於黨國統治合法性基礎

仔細檢視，作為一黨專政的中共其黨與國家關係，具有高度組織同構性，欠缺明晰邊界致造成「以黨領政」、「黨政不分」現象。因此，黨國一再宣稱完善黨內法規體系有其目標，包括優化黨的結構、功能和增強執政能力，從嚴治黨、依規治黨及培養黨政幹部的規則意識和法治觀念。同時，提升依法執政、科學執政和民主執政的能力。全面推進依法治國及其總目標的實現，社會主義法治國家建設的前提是依法治國方略的全面實施，而依法治國的前提則是黨的依法執政。

無庸置疑，中共黨內法規與國家法律確實具有互補的關係。當國家法律中對相關政治活動及其運行機制，尚未進行完善規定事項時，便可以黨內法規的形式呈現，但這易形成「黨政混淆」、「以黨代政」及「黨政不分」。

譬如2014年重新修訂《黨政領導幹部選拔任用工作條例》，規定選拔任用黨政領導幹部的原則及選拔任用條件，民主推薦、考察、醞釀和討論決定，任職的程序和要求，公開選拔和競爭上崗，交流、迴避，免職、辭職、降職，以及紀律和監督等工作程序或內容。此雖隸屬黨內法規，但對國家政治生活產生直接的影響。其中「依法推薦、提名和民主協商」，規定在幹部任用方面黨委和人大工作之間的銜接機制，黨內法規就發揮國家法的功能。

中共建設比較完善的黨內法規體系，其目的在於加強黨的全面領導，為黨要管黨、全面從嚴治黨提供制度基礎，為制度治黨、依規治黨提供遵循依據。通過定制度、立規矩、建機制、嚴執行，黨內法規制度成為其維護黨領導、加強黨建設、推進黨事業發展的利器重器。黨內法規制度建設須堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，將制度治黨、依規治黨的重要論述落實至黨內法規制度建設。藉由強化黨長期執政能力建設，以達成全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢目標。

堅持黨的領導產生「黨大」與「法大」爭論

十八大以來加強黨內法規制度建設，深化制度改革完善黨內法規體系及制度，然中共黨內法規體系建設不單是解決數量問題，更要注重解決質量問題。

2019年8月新修訂《中國共產黨黨內法規制定條例》規定：「提高黨內法規質量」，建構以黨章為中心之黨內法規體系，以民主集中制為核心，以準則、條例等黨內法規為主幹，建立各領域各層級黨內法規制度組成，維護黨內法規的統一性，注重黨內法規與國家法律的銜接和協調，保障「依法治國」和「依規治黨」能保持有機統一。

中共宣稱依法治國、建設法治國家，理論上這對中國公民權益更具保障，但公眾對黨主法治下法治國家能否實現表達深層懷疑，呈現出政權合法性危機。無論是依法治國、建設法治國家，其本意在於重建執政合法性，但「黨大」還是「法大」爭論、踐踏法治及以權代法歷史政治實踐，導致有憲法無憲政，法律權威與公正的普遍缺失，滋生大規模與違法亂紀之貪污腐敗、濫用權力，侵犯公民權益的現象。尤其是因社會相對剝奪感及不滿加劇，導致維穩的國家公共安全經費迅速攀升，從而以破壞法制建設，習近平主政下之法治國家建設幾經挑戰。

中共黨國宣稱中國的法治國家建設，必須以黨的領導為根本，「中國特色社會主義的最大特色、最本質特徵就是黨的領導」，此種政治統治思維邏輯與建設法治國家、「法律權威來自人民」民主治理實背道而馳。從黨國角度來說，「依法治國」的大目標是「建設有中國特色的社會主義法治系統」，黨領導是社會主義法治的最本質特徵，強調黨的權威優先於法治。

所謂「黨領導人民制定法律，黨又領導人民遵守法律」、「黨的領導和人民利益、依法治國的統一」的中國特色的法治論述，其理論的邏輯似乎也相當混亂。

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中共法治國家建設之困境，在於「黨」角色之規範

中共不斷完善黨內法規體系，可謂是其依規治黨、依法執政、依法治國及建設社會主義法治國家基礎。黨內法規制度建設與黨的建設環環相扣，從無到有、從少到多，由點到面、由面到體，呈現體系化安排、發展、特徵及目標，形成比較完善黨內法規體系。