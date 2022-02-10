大型物料綜合指數創下27年來最大幅度，咖啡、棉花等9種大宗物料漲幅超過50%

受到全球疫後經濟復甦，以及地緣政治影響，原油燃料及其他22種主要大宗商品中，有9種漲幅超過50%，全球大型物料綜合指數的Refinitiv Core Commodity，在近日也創下新高，相較去（2021）年同期上漲46%，是過去27年飆升最快且劇烈的幅度。

全球大宗原物料價格飆升46%，創27年來最快速度

全球市場正受到後疫情的經濟復甦影響，各樣商品需求正在不斷攀高；而供給端卻又受到地緣政治阻礙，無法即時補上缺口。Refinitiv Core Commodity指數是衡量商品價格的綜合指標，截至今（2022）年1月底，相較去年同期上漲46%，是自1995年來飆升最快，同時也是最劇烈的一年。

《日經亞洲》報導指出，大宗原物料仍在上漲，尤其是原油和其他燃料的價位不斷突破高點。ICE歐洲期貨交易所數據顯示，期貨交割的全球基準布倫特原油（Brent Crude）1月底結算價連續上揚6週，至每桶90.03美元。

其他22種主要大宗商品中，有9種漲幅超過50%，包括咖啡等民生商品價格上漲91%，棉花上漲58%，還有鋁價幅度為53%；

另外 石油、煤炭產品價格同比上漲達34.3%， 木材和木製品價格上漲58.5%，均處於近期高點，鋼鐵價格則上漲25.1%，其餘有色金屬價格上漲26.5%。

這些商品著漲價，引發了一系列連鎖反應。例如，天然氣飆升，推高了化肥主要成分氨的價格，造成糧食飛漲。聯合國聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）上週表示，食品價格指數上升1.1%，至135.7點，是11年以來的新高紀錄。

日本研究調查機構Mizuho指出，市場開始擔憂，不斷興起的漲價風潮，將對高度仰賴進口國家，造成政治風險。尤其又以土耳其的狀況最令國際擔憂。

烏俄地緣政治，全球市場緊盯能源變化

自去（2021）年以來，土耳其的貨幣里拉就不斷貶值，造成當地民眾對國內金融體系的不信任，紛紛將里拉兌換成美元。Columbia Threadneedle Investments分析師Edward Al-Hussainy說：「這一切的根源在於通貨膨脹。如果通脹率不高，美元化的壓力不會成為問題。」

《日經亞洲》報導談到，土耳其70%的能源依賴進口，今年1月份消費者價格指數相較去年同期上漲49%，而從開年以來，當地越來越多工人示威，要求提高工資，抗議能源價格飆漲。

再加上，土耳其捲入了俄烏地緣政治問題，惡化了能源供給。《華爾街日報》報導指出，來自俄羅斯的大量天然氣無法被替代，美國和歐洲官員現在正努力從其他地方尋找短期供應。

原油期貨投資人David向《關鍵評論網》強調，去年早一些時候，市場上相當不看好原油的發展，甚至認為再生能源能夠逐步取代原油，例如以汽車產業而言，各家車廠均誓言發展電動車，導致原油期貨不斷下挫。

沒想到，經過了數個月後，市場面臨重大反彈，原油不斷創下新高。David強調這不是單純的商業模式，除了供應鏈中斷，導致再生能源發展不如預期外，更多的是大國政治的影響，各類商品被當作戰略物資藏了起來，推高了物資價格。

隨著美中兩大政治集團的互相牽制下，也打亂了市場運作。美國和歐洲的許多官員向《華爾街日報》表示，目前不能掉以輕心，在能源價格和通脹率攀高時，俄羅斯能源供應的減少，將再次衝擊歐洲經濟，還有剛從疫情恢復過來的消費市場。

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核稿編輯：翁世航